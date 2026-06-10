Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от ЕС
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от Евросоюза. Переговорами, по его словам, должны заниматься «крупные игроки» – Франция, Британия и Германия:
Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее с президентом Путиным, и провести дипломатические переговоры.
Стубб отвел себе и таким странам, как Норвегия, роль «закулисных помощников». При этом ещё в конце мая он говорил, что готов представлять Евросоюз на переговорах с Россией, если его об этом попросят. Киев называл Стубба «отличным дипломатом» и предлагал его кандидатуру. Теперь финский президент сдал назад.
Есть подозрение, что Стубб просто не хочет брать на себя ответственность. Или, что ещё вероятнее, понимает: его русофобские заявления последних лет не вызывают доверия у Москвы.
Стубб, кстати, предложил и трехступенчатую схему переговоров: сначала Еврокомиссия, затем – «большая евротройка» (Франция, Германия, Великобритания), а если не сработает – «другой формат».
Напомним, президент России Владимир Путин назвал предпочтительным переговорщиком от Европы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В Евросоюзе с этим выбором не согласились.
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