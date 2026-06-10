Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от ЕС

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Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от ЕС


Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от Евросоюза. Переговорами, по его словам, должны заниматься «крупные игроки» – Франция, Британия и Германия:



Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее с президентом Путиным, и провести дипломатические переговоры.

Стубб отвел себе и таким странам, как Норвегия, роль «закулисных помощников». При этом ещё в конце мая он говорил, что готов представлять Евросоюз на переговорах с Россией, если его об этом попросят. Киев называл Стубба «отличным дипломатом» и предлагал его кандидатуру. Теперь финский президент сдал назад.

Есть подозрение, что Стубб просто не хочет брать на себя ответственность. Или, что ещё вероятнее, понимает: его русофобские заявления последних лет не вызывают доверия у Москвы.

Стубб, кстати, предложил и трехступенчатую схему переговоров: сначала Еврокомиссия, затем – «большая евротройка» (Франция, Германия, Великобритания), а если не сработает – «другой формат».

Напомним, президент России Владимир Путин назвал предпочтительным переговорщиком от Европы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В Евросоюзе с этим выбором не согласились.
13 комментариев
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  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 18:18
    Сейчас Украина находится в ...позиции

    но это даже Стубба не привлекает!
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 18:20
    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от Евросоюза.

    Ну правильно, yes ведь такие де.билы, как ты Стубб не способны анализировать даже собственные маразмы.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 18:23
    Рептилоид отказался... Какая досада!
  4. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 18:23
    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от Евросоюза...

    А разве в ЕС кто-то настаивал на его кандидатуре? tongue
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:33
      Цитата: кредо
      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией от Евросоюза...

      А разве в ЕС кто-то настаивал на его кандидатуре? tongue

      В одном из эпизодов в фильме "Жестокий романс" герой Мягкова Карандышев, пришедший поздравить Ларису Дмитриевну с днём рождения, говорит: «Вы меня простите, пожалуйста. Я торопился, меня управляющий задержал...», хотя на него никто внимания не обращал, а он амбициозно повторял эти слова.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:26
    Финский фраер сдал назад .Взял самотвод .
  6. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 18:26
    Нет сейчас смысла вести какие либо переговоры с Европой,
    по факту они видят только нашу капитуляцию, лестница эскалации будет только усиливаться и России в итоге придется кардинально обрубить этот Гордиев узел.
    Перед Путиным в итоге будет выбор или нанесения ядерных ударов по Европе или дальше получать всё более усиливающиеся удары запада руками Украины по нашим людям и инфраструктуре, но Путину стоит помнить что терпение народа не бесконечно.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:29
    Ждём аттракциона ,послы Франции ,Германии,Англии в Москве по собственной инициативе напросились на разговор в МИД .Что случилось ? bully
    1. Грац Звание
      Грац
      +2
      Сегодня, 18:31
      Что случилось ?

      в очередной раз будут предлагать сдаться
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:34
    Цитата: Грац
    Что случилось ?

    в очередной раз будут предлагать сдаться

    Разговор сразу закончится после вопроса Лаврова - Чей Крым? wassat
  9. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 18:41
    Да какие переговоры?! В конце июня этого года есть очень большой риск войти в новую мировую войну. И Вторая Мировая началась 22 июня и сейчас расклад крайне апокалиптичный. Минимум устойчивости на конец июня. Посмотрим, может, принесёт...
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      0
      Сегодня, 18:49
      Самое непонятное то, что опять выпадает на роковое 22.06
  10. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 18:44
    Интересно, а ему вообще кто нибудь предлагал?
    Или это влажные мечты?
    Напомнить о себе, что такой снуснумрик как он существует в западной политике.