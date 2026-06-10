В Калмыкии простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым

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В Калмыкии простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым

Сегодня народ Республики Калмыкия, вся страна простились с Героем России Нараном Алексеевичем Очир-Горяевым, отдавшим свою жизнь в бою в зоне спецоперации. Церемония проводов в последний путь великого сына калмыцкого народа состоялась в столичной Элисте.

Случайные люди на улицах, узнав, кого провожают в последний путь, присоединялись к процессии и шли за гробом.



Наран Очир-Горяев родился в калмыцком городе Лагань. Окончил школу № 2, ныне гимназию имени Героя России М. В. Лиджиева. Был сотрудником ГАИ МВД РФ, побывал в командировках в Чечне и Дагестане.

Осенью 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, Очир-Горяев добровольно заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону СВО. На тот момент ему было почти 50 лет.

На фронте прошел путь от водителя до командира штурмовой роты, за выполнение боевых задач был награжден. Получил звание лейтенанта, затем старшего лейтенанта. Участвовал в операциях по освобождению Соледара и Северска.

О подвиге офицера из Калмыкии вся страна узнала в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Из пожарного депо Северска Очир-Горяев докладывал Верховному главнокомандующему о выполнении боевой задачи. В ходе операции по освобождению Северска штурмовая рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов.

За этот подвиг указом президента РФ офицеру из Калмыкии было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду из рук главы государства Очир-Горяев получил 17 декабря 2025 года.



О гибели Нарана Очир-Горяева при выполнении боевой задачи в зоне СВО 5 июня сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. После сообщения о гибели офицера в Элисте появился стихийный мемориал. До конца года в столице республики на Аллее Героев будет установлен барельеф в память о Наране Очир-Горяеве.

4 комментария
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 18:16
    Вечная Слава погибшим Героям России!
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Теренин
      Вечная Слава погибшим Героям России!


      А как быть с теми, у кого всего лишь "мужик" на груди? Или вообще ничего нет, не успел, погиб в первом же бою? Им "Вечная Слава" не положена?
  2. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 18:25
    Путь честного солдата!Жаль мужика....
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:31
    Очень хочется надеяться, что все жертвы этой войны будут не напрасны.