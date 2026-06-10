Россия впервые в истории поставила помехи для GPS в странах НАТО из космоса
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Россия стала первой страной в мире, сумевшей создать помехи системам глобального позиционирования (GPS) непосредственно из космоса.
Как сообщает Baza, сбои на наземных станциях GPS продолжительностью до 10 секунд были зафиксированы на большей части Европы и Северной Америки. При детальном анализе выяснилось: проблемы наблюдались только в странах, состоящих в НАТО. Ещё одна странность – помехи возникали со вторника по четверг, в рабочее время в Западной Европе. Все сбои происходили на одной частоте – 1575,42 мегагерца.
Сопоставив время помех и траектории движения космических аппаратов, учёные установили источник сигналов. Им оказались российские спутники системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Это первый известный случай, когда источник GPS-помех удалось отследить вплоть до конкретного космического аппарата.
Один из спутников, используемых для создания помех, был запущен в 2020 году. Он работает на высокоэллиптической орбите. Большую часть времени аппарат находится на высоте в десятки тысяч километров и предназначен для наблюдения за Северным полушарием планеты.
Для стран НАТО это явно плохие новости. Если Россия сможет «глушить» GPS из космоса, то это лишит западные армии преимущества в навигации и наведении высокоточного оружия. Помехи, которые длятся всего 10 секунд, – это, вероятно, лишь тест. Боевое применение может быть более массированным и продолжительным.
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