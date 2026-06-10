Россия впервые в истории поставила помехи для GPS в странах НАТО из космоса

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Россия впервые в истории поставила помехи для GPS в странах НАТО из космоса


Россия стала первой страной в мире, сумевшей создать помехи системам глобального позиционирования (GPS) непосредственно из космоса.

Как сообщает Baza, сбои на наземных станциях GPS продолжительностью до 10 секунд были зафиксированы на большей части Европы и Северной Америки. При детальном анализе выяснилось: проблемы наблюдались только в странах, состоящих в НАТО. Ещё одна странность – помехи возникали со вторника по четверг, в рабочее время в Западной Европе. Все сбои происходили на одной частоте – 1575,42 мегагерца.

Сопоставив время помех и траектории движения космических аппаратов, учёные установили источник сигналов. Им оказались российские спутники системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Это первый известный случай, когда источник GPS-помех удалось отследить вплоть до конкретного космического аппарата.

Один из спутников, используемых для создания помех, был запущен в 2020 году. Он работает на высокоэллиптической орбите. Большую часть времени аппарат находится на высоте в десятки тысяч километров и предназначен для наблюдения за Северным полушарием планеты.

Для стран НАТО это явно плохие новости. Если Россия сможет «глушить» GPS из космоса, то это лишит западные армии преимущества в навигации и наведении высокоточного оружия. Помехи, которые длятся всего 10 секунд, – это, вероятно, лишь тест. Боевое применение может быть более массированным и продолжительным.
22 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 18:14
    Где доказательства что это мы,об этом рассказали западные СМИ- самые правдивые ,тьфу брехливые в мире .Вот когда Путин скажет извините не .ту кнопку нажал - тогда поверю
    А сбои точно были - или опять западные СМИ.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -4
      Сегодня, 18:18
      Каналы противника публикуют фото последствия прилета крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» по административному зданию завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах.

      Как и при прошлой атаке, до предприятия долетела минимум одна ракета, однако теперь везение и низкая точность «Фламинго» не спасли - ракета попала не перед зданием, как прежде, а прямо в его крышу, вызвав серьезные разрушения.

      В том числе и эту съёмку (стоп-кадр). Удручает то, что сделана она и размещена в сети не кем-то, желающим потешить своё эго, а человеком, имеющим доступ в оцепление, т.е. человеком неслучайным.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 18:31
        Цитата: alexboguslavski
        Каналы противника публикуют фото последствия прилета крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» по административному зданию завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах.

        Как тема коммента соотносится с темой обсуждаемой публикации о постановке помех системам навигации в космосе?
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +1
          Сегодня, 18:40
          Фламинго по GPS наводится. А дальше полёт фантазии.
        2. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 18:55
          Щирая перемога сама себя не разнесет))
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 18:20
      Где доказательства что это мы

      Балалайка, шапка-ушанка, пачка "Беломора".
      Мало?!
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 18:28
        Балалайка, шапка-ушанка, пачка "Беломора".
        Мало?!
        Вы, видимо, забыли: там на одном из американских спутников еще и надпись появилась: "П и Б здесь были". wassat
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Сегодня, 18:31
          Это ещё больше доказывает нашу причастность. Тут уж действительно крыть нечем.))
      2. mann Звание
        mann
        0
        Сегодня, 18:53
        Цитата: Tagan
        Где доказательства что это мы

        Балалайка, шапка-ушанка, пачка "Беломора".
        Мало?!

        А танцующий медведь?
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 18:15
    Для стран НАТО это явно плохие новости.

    Простите нас, страны НАТО за плохие новости crying Л.Ахеджакова
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +2
      Сегодня, 18:25
      Для нато будут плохие новости когда вдруг Россия научится глушить starlink, а не этот древний GPS, который уже давно не применяется в ракетных технологиях США
      1. mann Звание
        mann
        0
        Сегодня, 18:49
        Цитата: esoterica
        Для нато будут плохие новости когда вдруг Россия научится глушить starlink, а не этот древний GPS

        А я все равно очень рад! "Лиха беда начало"
  3. ssz Звание
    ssz
    +3
    Сегодня, 18:16
    МОГЁМ!!!

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  4. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 18:17
    Для стран НАТО это явно плохие новости. Если Россия сможет «глушить» GPS из космоса, то это лишит западные армии преимущества в навигации и наведении высокоточного оружия


    Не специалист в этом вопросе, но по-моему это было актуально в 90-х.
    Сейчас современное натовское оружие уже не используют GPS.
  5. maximaniak Звание
    maximaniak
    +1
    Сегодня, 18:17
    Интересно, какая батарейка нужна спутнику, для работы глушилки... Ядерная?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:26
      Вопрос мощности тут не самый наипервейший.
  6. spirit Звание
    spirit
    +2
    Сегодня, 18:24
    Да да конечно)Одни "ебобо" уже рассказывали как они перед СВО все заглушат РЭБами ,какие дроны))))Тут новый уровень,аж из космоса)Грабли будут быть по лбу видимо пока пациент окончательно не помрет hi
  7. Ivan F Звание
    Ivan F
    +2
    Сегодня, 18:27
    Новость а-ля "Дональд Кук".
    А в реальности, по производствам беспилотников в Канаде, мы бьём - добрым словом. Мария вот намедни, мощный удар нанесла.
  8. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Сегодня, 18:27
    Погрозили пальчиком, так сказать...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:32
    Цитата: Tagan
    Где доказательства что это мы

    Балалайка, шапка-ушанка, пачка "Беломора".
    Мало?!

    А " початая " бутылка водки ?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:45
      Цитата: tralflot1832
      А " початая " бутылка водки ?

      Если только пустая - русские бы точно не дали добру пропасть. smile
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:48
    Цитата: Монтесума
    Цитата: tralflot1832
    А " початая " бутылка водки ?

    Если только пустая - русские бы точно не дали добру пропасть. smile

    Александр, вы разгадали мою " засаду " с бутылкой. laughing