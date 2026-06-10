Стармер пообещал Зеленскому помочь создать европейскую альтернативу Patriot

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Стармер пообещал Зеленскому помочь создать европейскую альтернативу Patriot

Британский премьер Кир Стармер поддержал очередную инициативу по оказанию военной поддержки Киева. Глава кабмина явно торопится, его рейтинг и поддержка пока еще правящей партии лейбористов, как и консерваторов, уже побили исторические минимумы.

Британское издание The Telegraph сообщает, что Лондон откликнулся на многочисленные и очень настойчивые просьбы Зеленского помочь в организации противовоздушной обороны, в первую очередь, для отражения атак баллистических ракет. Ранее с этой задачей, пусть и не всегда успешно, справлялись только системы ПВО/ПРО Patriot американского производства.



Некоторое количество этих ЗРК у ВС ВСУ еще имеются на вооружении. Только вот противоракет последней модификации PAC-3 почти не осталось. Администрация Трампа игнорирует личные обращения Зеленского по их поставке.

В Лондоне Зеленскому после встречи со Стармером пообещали помочь создать европейскую альтернативу системе ПВО Patriot. Инициативу поддержали Париж и Берлин. Генсек НАТО Рютте пообещал помочь с координацией процесса разработки современного ЗРК. Зеленский заявил, что такая система ПВО нужна и Британии.

Украинские источники сообщили The Telegraph, что Киев планирует наладить производство ракет-перехватчиков для европейской системы на собственных оборонных предприятиях.

Неясно, сколько времени потребуется на создание действующей ЗРК, способной сравняться по эффективности перехвата с ракетами PAC-3 системы Patriot. Еще неопределеннее политическое будущее Стармера и Мерца, а Макрон покинет пост президента в следующем году. Могут даже не успеть хоть что-то освоить из €90 млрд кредита ЕС Киеву.
9 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 19:41
    Как они себе представляют разработку и производство ЗРК , это же всё таки не конструктор Лего?!
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 19:51
      Зеленюх видимо думает, что это чуть сложнее, чем игра на рояле причинным органом. Но, на самом деле, собака порылась в другом, скорее всего.
    2. Добрый Звание
      Добрый
      0
      Сегодня, 19:55
      Они уже все решили на уровне имеющихся средств. Не нужно считать их дураками. Европа ждет провокации для открытого нападения на Россию.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:50
    Что Зе штанишки подтянули, поясок завязали....чтоб не спадали,,,,,
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:50
    Так между делом ,пока стармер обещает ЗРК ,надо испытать по Украине росийско- индийский Брамос по Куеву. bully
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 20:28
      Они ваще-то ПКР, и непонятно, насколько они умеют по наземным целям.
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 19:53
    Что может создать этот писклявый гомодрил из нищей Бриташки, страны третьего мира?!
    Рейтинг ниже нуля, армия и флот бывшей владычицы морей в глубокой заднице, население фактически замещено на негров и копчёных всех мастей. Но имперские амбиции у островных дегенератов не слабеют.
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 20:26
    Самолет следующего поколения гейропейцы уже весьма успешноtongue разработали.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Future_Combat_Air_System
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 20:32
    Аналог последних мимов для пэтриотов сделать украине нереалистично. Реалистично получить деньги на это.