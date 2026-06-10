Стармер пообещал Зеленскому помочь создать европейскую альтернативу Patriot
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Британский премьер Кир Стармер поддержал очередную инициативу по оказанию военной поддержки Киева. Глава кабмина явно торопится, его рейтинг и поддержка пока еще правящей партии лейбористов, как и консерваторов, уже побили исторические минимумы.
Британское издание The Telegraph сообщает, что Лондон откликнулся на многочисленные и очень настойчивые просьбы Зеленского помочь в организации противовоздушной обороны, в первую очередь, для отражения атак баллистических ракет. Ранее с этой задачей, пусть и не всегда успешно, справлялись только системы ПВО/ПРО Patriot американского производства.
Некоторое количество этих ЗРК у ВС ВСУ еще имеются на вооружении. Только вот противоракет последней модификации PAC-3 почти не осталось. Администрация Трампа игнорирует личные обращения Зеленского по их поставке.
В Лондоне Зеленскому после встречи со Стармером пообещали помочь создать европейскую альтернативу системе ПВО Patriot. Инициативу поддержали Париж и Берлин. Генсек НАТО Рютте пообещал помочь с координацией процесса разработки современного ЗРК. Зеленский заявил, что такая система ПВО нужна и Британии.
Украинские источники сообщили The Telegraph, что Киев планирует наладить производство ракет-перехватчиков для европейской системы на собственных оборонных предприятиях.
Неясно, сколько времени потребуется на создание действующей ЗРК, способной сравняться по эффективности перехвата с ракетами PAC-3 системы Patriot. Еще неопределеннее политическое будущее Стармера и Мерца, а Макрон покинет пост президента в следующем году. Могут даже не успеть хоть что-то освоить из €90 млрд кредита ЕС Киеву.
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