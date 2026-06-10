В Одессе новая серия взрывов: крылатые ракеты поразили цели

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В Одессе новая серия взрывов: крылатые ракеты поразили цели

Мониторинговые ресурсы противника сообщают о новой серии взрывов в Одессе. Предполагается, что по целям в городе и его окрестностях в очередной раз нанесен массированный удар крылатыми ракетами. На опубликованных в сети видео можно увидеть высокий столб дыма, поднимающийся над местом прилета.

По информации Reuters, в настоящее время в портах Одессы из-за регулярных ударов ВС РФ создалась критическая для украинских экспортеров ситуация. Издание отмечает, что логистическая инфраструктура региона на грани полного разрушения. Украинские компании уже полностью исчерпали собственные резервы и уже не способны самостоятельно ликвидировать ущерб от ударов беспилотников и ракет ВС РФ.



Ранее сообщалось, что в очередной раз был атакован мост в Затоке. Этот объект регулярно становился целью наших ракет и «Гераней» — в общей сложности его поражали не менее 12 раз, однако ни разу не вывели из строя надолго. В отличие от прежних ракетных и комбинированных атак, в этот раз для поражения моста были применены реактивные «Герани».

Учитывая, что, помимо моста в Затоке, украинские формирования также снабжаются всем необходимым через другие хабы и пограничные переходы, без вывода из строя прочих украинских инфраструктурных объектов атака на мост в Затоке вряд ли способна ощутимо повлиять на общую картину и если не полностью обрезать, то хотя бы сократить западные поставки Киеву.

8 комментариев
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 19:47
    Есть же у нас подлодки на Черном море, пусть перекроют все подходы к Одессе. Хватит играть в джентельменов.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 19:49
      Добрый hi , чтобы перекрыть подходы и сделать порт Одессы "мертвым" не нужны подлодки нужно другое а с этим проблема.
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +2
        Сегодня, 19:57
        Да, про железные яйца я забыл! hi
      2. Ivanhoe Звание
        Ivanhoe
        +3
        Сегодня, 20:06
        Верно, кто-то должен спланировать операцию и отдать соответсвующий приказ.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 20:35
          мост в Затоке.... однако ни разу не вывели из строя надолго.

          Непосвященному понятно, не тем бьют. "Орешник" мог бы его разнести в труху. Вопрос его уничтожения назрел уже давно.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:01
    Сходите к Коцу в Макс ,удивительно 404 е начали подвыаать о наших ударах по их транспортной инфраструктуре - с чего их так понесло?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:06
      tralflot1832 hi ,ну если всё соответствует действительности,то ответ прост ,им показали что в эту "игру" можно играть вдвоем,и наши стали наносить действительно больные удары,вопрос только надолго ли .
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:22
    По информации Reuters, в настоящее время в портах Одессы из-за регулярных ударов ВС РФ создалась критическая для украинских экспортеров ситуация

    Вполне можно предположить, что критическая ситуация создалась, наконец-то, и для импортёров из стран НАТО. good