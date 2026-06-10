В Одессе новая серия взрывов: крылатые ракеты поразили цели
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Мониторинговые ресурсы противника сообщают о новой серии взрывов в Одессе. Предполагается, что по целям в городе и его окрестностях в очередной раз нанесен массированный удар крылатыми ракетами. На опубликованных в сети видео можно увидеть высокий столб дыма, поднимающийся над местом прилета.
По информации Reuters, в настоящее время в портах Одессы из-за регулярных ударов ВС РФ создалась критическая для украинских экспортеров ситуация. Издание отмечает, что логистическая инфраструктура региона на грани полного разрушения. Украинские компании уже полностью исчерпали собственные резервы и уже не способны самостоятельно ликвидировать ущерб от ударов беспилотников и ракет ВС РФ.
Ранее сообщалось, что в очередной раз был атакован мост в Затоке. Этот объект регулярно становился целью наших ракет и «Гераней» — в общей сложности его поражали не менее 12 раз, однако ни разу не вывели из строя надолго. В отличие от прежних ракетных и комбинированных атак, в этот раз для поражения моста были применены реактивные «Герани».
Учитывая, что, помимо моста в Затоке, украинские формирования также снабжаются всем необходимым через другие хабы и пограничные переходы, без вывода из строя прочих украинских инфраструктурных объектов атака на мост в Затоке вряд ли способна ощутимо повлиять на общую картину и если не полностью обрезать, то хотя бы сократить западные поставки Киеву.
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