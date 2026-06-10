Путин подписал закон об аресте имущества дискредитирующих Россию из-за границы

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Путин подписал закон об аресте имущества дискредитирующих Россию из-за границы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские суды смогут накладывать аресты на имущество и денежные средства проживающих за границей граждан РФ. Введены дополнительные основания для принятия судебными инстанциями соответствующих решений.

Документ опубликован сегодня на официальном сайте правовой информации и вступит в силу с 1 сентября этого года. Изменения внесены в несколько статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Речь идет о так называемых «релокантах», которые в разное время, большей частью после начала СВО, покинули страну. Сделали они это по разным причинам, но есть личности, которые, оказавшись, как они считают, вне досягаемости российской правовой системы, ведут откровенно антироссийскую пропаганду и совершают деяния, вредящие нашей стране.

Согласно изменениям в КоАП РФ, лица, находящиеся за границей и допустившие административные правонарушения, подлежат судебному преследованию. В перечень таких деяний вошли: дискредитация Вооруженных сил России, призывы к введению и соблюдению санкций против нашего государства, компаний и граждан РФ. Административным правонарушением будет считаться пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

Административный кодекс не предусматривает уголовного наказания. Это своего рода первое предупреждение тем, кто, будучи за рубежом, допускает указанные выше противоправные деяния.

Речь идет о назначении штрафов, в том числе повторных. В случае их неуплаты в установленные сроки, предусмотрен арест имущества и банковских счетов россиян, находящихся за пределами РФ.
22 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 19:34
    Можно чпокнуть весь русскоязычный состав " Баренцсерунка" * ,представляю их вой - это давление на свободу слова .Кстати они так всё и будут выть на болотах . bully
  2. nesoglasen Звание
    nesoglasen
    +2
    Сегодня, 19:35
    Если что осталось арестовывать.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 20:17
      предусмотрен арест имущества и банковских счетов россиян, находящихся за пределами РФ.

      Речь идет о назначении штрафов, в том числе повторных.
      Опять вскользь, да около. Что мешает арестовывать счета и имущество без абсурдных штрафов? Может они еще и привязаны к МРОТу ?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:38
    Цитата: nesoglasen
    Если что осталось арестовывать.

    Осталось ,осталось - не сомневайтесь . laughing
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +15
    Сегодня, 19:41
    Сразу надо конфисковывать. Удрал за бугор и гадишь оттуда на свою Родину? Значит, нет больше у тебя Родины и никакого имущества здесь.
    Русофобия должна обходиться дорого.
  5. ученый Звание
    ученый
    +14
    Сегодня, 19:43
    Динамика радует. Может через пару лет дело дойдет и до запрета на недвижимость для российских чиновников и их родственников. Трудно ожидать адекватных решений в интересах Родины от тех, кто имеет запасные аэродромы за границей.
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +8
      Сегодня, 20:00
      Уже дошло, в думе приготовили законопроект о прекращении полномочий при наличии у депутата или сенатора недвижимости за границей, под запрет попадают жены и дети, а также запрещено второе гражданство или вид на жительство.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +8
        Сегодня, 20:15
        Прямо пчёлы против мёда! Но вообще у нас и воровать вроде как запрещено законами, а вот поди ж ты!
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:43
    Явный враг, это неприятно, иногда опасно... внутренний враг, скрытый враг, это.... а что ЭТО???
    А так, по поводу, можно сказать, НАКОНЕЦ-ТО.... но как то это... да никак, в общем то... пока, по крайне мере, на первый взгляд... soldier
    А на второй, третий.... это уж кто как посмотрит.
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +2
      Сегодня, 19:55
      Выглядит так - Кто не спрятал, не реализовал - я не виноват, время слинять окончательно было предостаточно.....
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 19:46
    Несколько раньше надо было.... Имхо....
  8. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +3
    Сегодня, 19:52
    Разродился через пять лет скрипя зубами подписывал , а как же , своих буржуинских , птенцов гнезда ельцова имущества лишать судьба заставила...
  9. Добрый Звание
    Добрый
    +4
    Сегодня, 19:52
    Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские суды смогут накладывать аресты на имущество и денежные средства проживающих за границей граждан РФ.
    Почему бы не наложить аресты на имущество и денежные средства госслужащих, имеющих жильё и деньги в оффшорах???
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 20:09
      Ага - они всё в декларации указали....И Ваще зачем Вы шатаете устои, лодку и тд (сарказм однако)
  10. АрхиФил Звание
    АрхиФил
    +9
    Сегодня, 19:56
    Простите пожалуйста Владимир Владимирович,что беспокою Вас,но нельзя ли объяснить Вашу позицию по некому Чубайсу Анатолию Борисовичу?Хотя я допускаю,что это конечно же другое. bully
  11. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 19:56
    Что это за слово такое "релоканты"? Раньше такие гуманоиды назывались эмигрантами. Раз эмигрировал, так и живи там за счёт своего нового пристанища. А то живут всякие там фридманы и прочие воложи где-нибудь в Израиле, федуны в Монако. И все гадят на наши головы за наш же счёт.
  12. север 2 Звание
    север 2
    +4
    Сегодня, 19:57
    так эти удравшие и на Россию из за бугра гадящие , они ведь все смотрели фильм Гайдая " Не может быть" . И они давно исполнили инструкцию брата жены Горбушкина ,- "Спешно , всё имущество продавать ". Можно предположить , что и пургу несущие говорящие усы целуя ручку Алке Пугачихе ,тихонько это ей в поклоне лобызая ручку напомнили и предупредили,- " Спешно, всё имущество продавать !" Так что конфисковать давно нечего !!!
  13. Улисс Звание
    Улисс
    +3
    Сегодня, 20:00
    Не прошло и шести лет, как верховный таки соизволил подписать. Видимо Дмитриев доложил, что в стране уже у релакантов ничего не осталось. Можно подписывать. wink
  14. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +4
    Сегодня, 20:02
    Путин подписал закон об аресте

    Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 20:03
    Цитата: tralflot1832
    Цитата: nesoglasen
    Если что осталось арестовывать.

    Осталось ,осталось - не сомневайтесь . laughing

    У Каспарова * осталась шикарная квартира в Москве.
  16. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 20:39
    .
    Ржу.
    Главное отжать , а ракеты и дроны пусть и дальше прилетают.
    Там наверное все NATO молится за здоровье Путина.
  17. Киберзавр Звание
    Киберзавр
    0
    Сегодня, 20:51
    А кто будет решать, где релокант "откровенно дискредитирует", а где можно понять и простить. Сдается мне, что тот самый товарищ майор, который на пару с самым гуманным в мире судом отправляет за решетку лайкнувших не тот пост и не замечает откровенные преступления "уважаемых людей" разного пошиба. Что-то я сомневаюсь, что будут отбирать частную собственность чиновников, олигархов и бандитов. А вот простого Ваньку, рабочего или мелкого предпринимателя, который сбежал из России, столкнувшись с произволом и беспредельном, который в интернете пишет про Россию то, что и все давно знают, отберут до самой нитки, а оставшихся жить в его имуществе родственников выселят на помойку. Бюджету прибыль, а майору благодарность за службу, целого врага государства обанкротил. Ну и чему вы радуетесь-то. Скоро и вас грабить начнут под предлогом борьбы с врагами России. На цены жалуешься, критикуешь налог на воздух, господина ПЖ не любишь, не сделал нужное количество "ку" перед проезжающим на Ламборгини мажором? Отнимем все. Ну а дальше концлагеря, расстрелы из зениток, все как в северной Корее. Полярный лис приходит постепенно.