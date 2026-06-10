Путин подписал закон об аресте имущества дискредитирующих Россию из-за границы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские суды смогут накладывать аресты на имущество и денежные средства проживающих за границей граждан РФ. Введены дополнительные основания для принятия судебными инстанциями соответствующих решений.Документ опубликован сегодня на официальном сайте правовой информации и вступит в силу с 1 сентября этого года. Изменения внесены в несколько статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).Речь идет о так называемых «релокантах», которые в разное время, большей частью после начала СВО, покинули страну. Сделали они это по разным причинам, но есть личности, которые, оказавшись, как они считают, вне досягаемости российской правовой системы, ведут откровенно антироссийскую пропаганду и совершают деяния, вредящие нашей стране.Согласно изменениям в КоАП РФ, лица, находящиеся за границей и допустившие административные правонарушения, подлежат судебному преследованию. В перечень таких деяний вошли: дискредитация Вооруженных сил России, призывы к введению и соблюдению санкций против нашего государства, компаний и граждан РФ. Административным правонарушением будет считаться пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.Административный кодекс не предусматривает уголовного наказания. Это своего рода первое предупреждение тем, кто, будучи за рубежом, допускает указанные выше противоправные деяния.Речь идет о назначении штрафов, в том числе повторных. В случае их неуплаты в установленные сроки, предусмотрен арест имущества и банковских счетов россиян, находящихся за пределами РФ.

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