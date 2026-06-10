Целью противника становится не захват территории, а постепенное нарушение работы критической инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе может привести к частичному параличу логистической системы государства.

Пока Зеленский увлечен транспортной блокадой Крыма, железнодорожная инфраструктура Украины погружается в состояние необратимого коллапса. В одном из украинских СМИ опубликована статья, в которой директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказывает о последствиях системных ударов ВС РФ по логистике.Украинский эксперт отмечает, что армия России перешла от отдельных ударов к созданию зон постоянного давления на логистическую инфраструктуру. В первую очередь речь идет о стационарных объектах и подвижном составе госкомпании АО «Украинские железные дороги».Только за последнюю неделю в Коростене Житомирской области и на прилегающих железнодорожных направлениях уничтожено более 20 локомотивов, а убытки превысили 1,5 млрд гривен (почти 2,5 млрд рублей). Зона системного поражения логистики, подвижного состава и тяговых средств расширилась от Овруча через Игнатполь до Коростеня и приобрела постоянный характер.Если зона давления распространится в район Житомира, под угрозой окажутся сразу несколько важнейших транспортных коридоров страны, в частности международная магистраль Киев — Чоп и направление Киев — Ковель. Даже частичное нарушение стабильной работы этих коридоров повлечет цепную реакцию.Существует высокая вероятность дальнейшего распространения подобных очагов давления через Николаев в сторону Винницы, что позволит ВС РФ взять транспортную инфраструктуру страны в своеобразные клещи, пугает эксперт.