ВС РФ ведут системное уничтожение украинской железнодорожной инфраструктуры
3 93012
Пока Зеленский увлечен транспортной блокадой Крыма, железнодорожная инфраструктура Украины погружается в состояние необратимого коллапса. В одном из украинских СМИ опубликована статья, в которой директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказывает о последствиях системных ударов ВС РФ по логистике.
Украинский эксперт отмечает, что армия России перешла от отдельных ударов к созданию зон постоянного давления на логистическую инфраструктуру. В первую очередь речь идет о стационарных объектах и подвижном составе госкомпании АО «Украинские железные дороги».
Только за последнюю неделю в Коростене Житомирской области и на прилегающих железнодорожных направлениях уничтожено более 20 локомотивов, а убытки превысили 1,5 млрд гривен (почти 2,5 млрд рублей). Зона системного поражения логистики, подвижного состава и тяговых средств расширилась от Овруча через Игнатполь до Коростеня и приобрела постоянный характер.
Если зона давления распространится в район Житомира, под угрозой окажутся сразу несколько важнейших транспортных коридоров страны, в частности международная магистраль Киев — Чоп и направление Киев — Ковель. Даже частичное нарушение стабильной работы этих коридоров повлечет цепную реакцию.
Целью противника становится не захват территории, а постепенное нарушение работы критической инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе может привести к частичному параличу логистической системы государства.
Существует высокая вероятность дальнейшего распространения подобных очагов давления через Николаев в сторону Винницы, что позволит ВС РФ взять транспортную инфраструктуру страны в своеобразные клещи, пугает эксперт.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация