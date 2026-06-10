ВС РФ ведут системное уничтожение украинской железнодорожной инфраструктуры

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ВС РФ ведут системное уничтожение украинской железнодорожной инфраструктуры

Пока Зеленский увлечен транспортной блокадой Крыма, железнодорожная инфраструктура Украины погружается в состояние необратимого коллапса. В одном из украинских СМИ опубликована статья, в которой директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказывает о последствиях системных ударов ВС РФ по логистике.

Украинский эксперт отмечает, что армия России перешла от отдельных ударов к созданию зон постоянного давления на логистическую инфраструктуру. В первую очередь речь идет о стационарных объектах и подвижном составе госкомпании АО «Украинские железные дороги».

Только за последнюю неделю в Коростене Житомирской области и на прилегающих железнодорожных направлениях уничтожено более 20 локомотивов, а убытки превысили 1,5 млрд гривен (почти 2,5 млрд рублей). Зона системного поражения логистики, подвижного состава и тяговых средств расширилась от Овруча через Игнатполь до Коростеня и приобрела постоянный характер.



Если зона давления распространится в район Житомира, под угрозой окажутся сразу несколько важнейших транспортных коридоров страны, в частности международная магистраль Киев — Чоп и направление Киев — Ковель. Даже частичное нарушение стабильной работы этих коридоров повлечет цепную реакцию.

Целью противника становится не захват территории, а постепенное нарушение работы критической инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе может привести к частичному параличу логистической системы государства.

Существует высокая вероятность дальнейшего распространения подобных очагов давления через Николаев в сторону Винницы, что позволит ВС РФ взять транспортную инфраструктуру страны в своеобразные клещи, пугает эксперт.

12 комментариев
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  1. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +6
    Сегодня, 20:20
    По паровозам попадают, а в мост попасть не могут, и кто кому лапшу вешает.
  2. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 20:30
    Зона системного поражения логистики.... расширилась от Овруча через Игнатполь до Коростеня

    Надо все выносить до Чопа и Львова.
  3. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +8
    Сегодня, 20:33
    Лучше бы в январе не останавливались и порушили 5 ЛЭП от АЭС. Война бы и закончилась. Путин проявил милосердие к украм, а мой племянник в мае погиб. Лучше бы Путин заморозил Киев, но мой остался бы жив!
    .
    И сегодня. Продолжение войны грозит миллионами новых жертв и триллионами расходов. Убейте Зеленского, его клику... Появится шанс на мир. Что лучше: убить одного наркомана или миллион человек?
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 20:35
    В истории не раз было - отсутствие подвоза ресурсов - проигранная война. Во время ВО это понимали и сколько составов ушло под откос, фашисты снимали подразделения с фронта для охраны и зачистки лесов, вдоль путей вырубали лес......
  5. сергей фонов Звание
    сергей фонов
    0
    Сегодня, 20:35
    У нас в Крыму чтобы предотвратить коллапс отменили поезда от Симферополя, теперь посадка только в Керчи.
  6. nikvp Звание
    nikvp
    +4
    Сегодня, 20:42
    Если про локомотивы, тепловозы правда, то это радует. Только радость запоздалая. Такие радостные вести уместны были в году 22-ом.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 21:01
      За 2025-й, начало 2026-го более 300 локомотивов.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:13
      Цитата: nikvp
      Такие радостные вести уместны были в году 22-ом.

      Такие вести всегда уместны - взялись систематически рушить портовую структуру, плюс нарушение ж/дорожного сообщения, плюс уничтожение АЗС. Ещё бы "накрыли" оставшиеся подстанции на 750 кВ, чтобы окончательно застопорилось движение на электротяге, и основные объекты Нафтогаза - в сумме это остановило бы работу на всех объектах инфраструктуры ВПК Украины, и такое изменение ситуации в производстве и снабжении точно подорвало бы боеспособность ВСУ.
  7. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Сегодня, 20:44
    Чего радоваться. партнёры попросят и опять дело до конца не доведёт. Как с энергетикой зимой. А солдаты гибнут, наши города горят, расходы растут.
  8. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 20:48
    Uccidere il MALEDETTO GIUDEO DROGATO e tutti i suoi cani che gli sono vicini. Perché gli si permette
    di girare impunemente e senza problemi tutto il mondo? Ma
    possibile che dopo anni di operazione speciale e di morti RUSSI sia ancora vivo? Quando finalmente sarà fatto?
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 21:03
    ВС РФ ведут системное уничтожение украинской железнодорожной инфраструктуры

    Замечательно! good
    Вот только это надо было делать ещё с самого начала войны. Бездарно 4 года пропустили. sad
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 21:12
      Да лишь бы не остановились, как с энергетикой. Там тоже почти дожали до коллапса, а потом прекратили. Теперь там с энергетикой все хорошо.