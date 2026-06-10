Глава Пентагона в шортах заявил, что США хотят стать «великим другом» Кубы
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Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед военнослужащими на американской базе в Гуантанамо, неожиданно заявил о дружеских намерениях в отношении Кубы.
Хегсет в футболке и шортах перед американскими военнослужащими:
Мы не ищем врагов. Мы не ищем противников. Мы - великий друг. И мы надеемся, что скоро сможем стать другом руководства Кубы.
Из уст министра войны США слова о дружбе прозвучали несколько двусмысленно.
Заявление прозвучало на фоне жёсткой линии администрации Трампа. Недавно президент США после силового сценария в отношении Ирана прямо угрожал «разобраться» с кубинским режимом, намекнув на возможное применение силы для смены власти в Гаване.
Таким образом, пока Вашингтон продолжает экономическую блокаду и военное давление на Кубу, глава Пентагона говорит о «дружбе». В этом заключается горькая ирония ситуации: в нынешней американской внешней политике уже не совсем понятно, что для других стран выгоднее - оставаться врагом США или становиться их «другом».
Напомним, что на базе Гуантанамо располагается и тюрьма ЦРУ, которую уже многократно обещали закрыть, но на которой продолжают находиться заключённые без суда и следствия порой годами.
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