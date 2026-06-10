Глава Пентагона в шортах заявил, что США хотят стать «великим другом» Кубы

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Глава Пентагона в шортах заявил, что США хотят стать «великим другом» Кубы

Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед военнослужащими на американской базе в Гуантанамо, неожиданно заявил о дружеских намерениях в отношении Кубы.

Хегсет в футболке и шортах перед американскими военнослужащими:



Мы не ищем врагов. Мы не ищем противников. Мы - великий друг. И мы надеемся, что скоро сможем стать другом руководства Кубы.

Из уст министра войны США слова о дружбе прозвучали несколько двусмысленно.

Заявление прозвучало на фоне жёсткой линии администрации Трампа. Недавно президент США после силового сценария в отношении Ирана прямо угрожал «разобраться» с кубинским режимом, намекнув на возможное применение силы для смены власти в Гаване.

Таким образом, пока Вашингтон продолжает экономическую блокаду и военное давление на Кубу, глава Пентагона говорит о «дружбе». В этом заключается горькая ирония ситуации: в нынешней американской внешней политике уже не совсем понятно, что для других стран выгоднее - оставаться врагом США или становиться их «другом».

Напомним, что на базе Гуантанамо располагается и тюрьма ЦРУ, которую уже многократно обещали закрыть, но на которой продолжают находиться заключённые без суда и следствия порой годами.
7 комментариев
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  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 20:22
    Глава Пентагона в шортах заявил, что США хотят стать «великим другом» Кубы

    США уже друг всех котят, но Хегсету этого мало, он желат поближе подружиться?
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 20:26
      Иметь такого друга - и никаких врагов не надо . Этот «друг» заменит их всех .
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 20:28
    А Кубу не забыли спросить про дружбу ?, а то ведь таких дрпузей врагов не надо
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 20:38
    Мы Ваши друзья и соратники только Вы платить за это не забывайте.
  4. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    -1
    Сегодня, 20:56
    Gli americani non potranno MAI essere amici di nessuno ma solo padroni con tanti servi al loro servizio.La storia lo insegna .
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 21:02
    И ведь наверное верит же в свой собственный бред , даже на фото видно😂
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:14
    Трамп помню рассказывал как Иран облагодетельствует, а потом начал бомбить