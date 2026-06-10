Новым главкомом ВКС РФ стал генерал-полковник Александр Чайко
1 68513
Генерал-полковник Александр Чайко вступил в должность главнокомандующего Воздушно-космических сил России. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале Минобороны РФ. Чайко был назначен главкомом ВКС в мае 2026 года указом президента России Владимира Путина.
Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, затем Общевойсковую академию ВС РФ им. М.В. Фрунзе, а в 2012 году — Военную академию Генштаба. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией, а с апреля 2015 года — танковой армией Западного военного округа. С сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии, где непосредственно занимался вопросами формирования и развертывания смешанной авиационной группировки, а также планировании ее боевого применения. Затем до мая текущего года занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ. На начальных этапах СВО на Украине Чайко отвечал за Киевское направление.
За действия в Сирии в 2020 году Чайко удостоен звания Героя Российской Федерации. Кроме того, новый главком ВКС РФ является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Суворова, ордена «За военные заслуги». Также Чайко в разное время награжден несколькими медалями Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.
Учитывая, что, как известно, в структуру ВКС РФ также входят силы ПВО, назначение на должность главкома «сухопутного» генерала, вероятнее всего, помимо прочего, призвано укрепить противовоздушную оборону нашей страны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация