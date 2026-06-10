Новым главкомом ВКС РФ стал генерал-полковник Александр Чайко

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Новым главкомом ВКС РФ стал генерал-полковник Александр Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко вступил в должность главнокомандующего Воздушно-космических сил России. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале Минобороны РФ. Чайко был назначен главкомом ВКС в мае 2026 года указом президента России Владимира Путина.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, затем Общевойсковую академию ВС РФ им. М.В. Фрунзе, а в 2012 году — Военную академию Генштаба. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией, а с апреля 2015 года — танковой армией Западного военного округа. С сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии, где непосредственно занимался вопросами формирования и развертывания смешанной авиационной группировки, а также планировании ее боевого применения. Затем до мая текущего года занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ. На начальных этапах СВО на Украине Чайко отвечал за Киевское направление.



За действия в Сирии в 2020 году Чайко удостоен звания Героя Российской Федерации. Кроме того, новый главком ВКС РФ является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Суворова, ордена «За военные заслуги». Также Чайко в разное время награжден несколькими медалями Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

Учитывая, что, как известно, в структуру ВКС РФ также входят силы ПВО, назначение на должность главкома «сухопутного» генерала, вероятнее всего, помимо прочего, призвано укрепить противовоздушную оборону нашей страны.
13 комментариев
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  1. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    +10
    Сегодня, 20:54
    Если по чесноку, мне сложно принять, когда пехота командует авиацией.
    1. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 21:08
      А севодни профильное образование и не нужно! Тот же "легендарный" министр обороны Шойгу строитель,новый министр экономист-финансист,ему в помощь даны Цивилева (племянница "самого великого") и Петя Фрадков (сын друга на). А ещё раньше был один воевода-ефрейтор из "мебельной конторы". И ничего! Новая "элита". Сын Патрушева был министром сельского хозяйства (интересно он быка от коровы отличит?). Сын Рогозина командовал в авиастроении. "Успехи" налицо: авианесущий крейсер "адмирал Кузнецов" утопили вместе с плавучим доком, Ан-2 запустить в производство снова не получается. И конца и края этим "экспериментам" не видно. Жалко только летчиков и техников. Авиация и флот это рода войск где "чужих" нельзя ставить во главе.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:13
      А когда адмирал командует военной разведкой как? Или когда министр обороны в армии не служил? Для современной России это норма - у нас то журналист, то экономист командует Роскосмосом request
  2. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +3
    Сегодня, 20:54
    Учитывая, что, как известно, в структуру ВКС РФ также входят силы ПВО, назначение на должность главкома «сухопутного» генерала, вероятнее всего, помимо прочего, призвано укрепить противовоздушную оборону нашей страны.

    Как-то не заметил в биографии нового командующего ничего, что свидетельствовало бы о наличии опыта командования силами ПВО. Про ВВС и говорить нечего. Впрочем, наличие профильного образования и опыта у его предшественника не очень сказывалось на его успешности. Надеюсь, что хотя бы хуже не будет.
  3. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 20:55
    Чайко был командующим общевойсковой армией, а с апреля 2015 года — танковой армией Западного военного округа.

    занимался вопросами формирования и развертывания смешанной авиационной группировки, а также планировании ее боевого применения.

    А теперь- главком ВКС РФ.....
  4. МЮД Звание
    МЮД
    +6
    Сегодня, 20:58
    Как прокомментировать это назначение?
    Жаль что на ВО нет смайликов типа посмеяться, поплакать, клоуны.
    Слов уже нет.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 21:08
      Жаль что на ВО нет смайликов типа посмеяться, поплакать, клоуны.
      Слов уже нет.

      Почему нет? Есть. Кнопку с рожицей нажмите. Вторая справа вверху.
      hi
  5. Сержант Звание
    Сержант
    +3
    Сегодня, 21:00
    Хоть был пожарником Гаврила
    Гавриле дали фильм снимать(с).
    Уж не получится ли так?
  6. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 21:00
    Учитывая, что, как известно, в структуру ВКС РФ также входят силы ПВО, назначение на должность главкома «сухопутного» генерала, вероятнее всего, помимо прочего, призвано укрепить противовоздушную оборону нашей страны.
    Как то странно командующий ВКС человек который не имеет соответствующего профильного образования. Ведь кроме ПВО в ВКС и авиация, тактическая, стратегическая, транспортная, и космические силы, и наконец РВСН. Попахивает опять какой то сорентологией. Мол наш эффективный менеджер, он справиться.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 21:05
      Цитата: ВАМ
      Ведь кроме ПВО в ВКС и авиация, тактическая, стратегическая, транспортная, и космические силы, и наконец РВСН.

      РВСН никуда не входят, они прямого подчинения, как ВДВ...
  7. кволту Звание
    кволту
    +2
    Сегодня, 21:02
    мда следующий главком ВКС наверно моряк будет в ВМФ тоже самолёты есть ))) (((
  8. Eroma Звание
    Eroma
    +2
    Сегодня, 21:09
    Неужели в ВКС и ПВО нет компетентных командующих? В каждой области свои особенности, знание нюансов значительно повышает эффективность управления.
    Назначение армейского командующего, рулить авиацией, не хороший знак. Что то в Лаосе мутные дела творятся, дай Бог такие нетривиальные шаги, это попытка взбодрить болото, Сирийским опытом, а не что то другое. belay
  9. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 21:09
    Ну эту тему уже при первых сообщениях обсудили, дедушка Крылов, давно всё об этом сказал.