Противник: систематические удары по Одесским портам грозят обвалом экспорта

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Противник: систематические удары по Одесским портам грозят обвалом экспорта

Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки из-за систематических ударов российской армии. Как заявляет Украинская аграрная конфедерация, атаки наносят серьёзный ущерб терминалам, что угрожает обвалом экспорта и подрывает главный логистический узел страны.

Через три ключевых порта Одесского узла проходят 100% железной руды и более 90% сельскохозяйственной продукции Украины. Доходы от аграрного экспорта являются основной статьей валютных поступлений Киева в военное время. Однако удары уже привели к ощутимым потерям. По данным на середину мая, экспорт зерна сократился на 16,2%. В начале мая объёмы отгрузки упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом - до 940 тысяч тонн. Экспорт железной руды за январь–апрель рухнул на 30 с лишним процентов.



В УАК заявили, что предприятия исчерпали финансовые резервы на бесконечные ремонты, которые приходится проводить под обстрелами. Без государственной программы и поддержки иностранных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно. По оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины к концу 2025 года оценивались в 96,3 миллиарда долларов, причем около 60% убытков связаны с нарушением доступа к портам.

Ранее украинские власти продвигали так называемую «зерновую сделку» под видом оказания продовольственной помощи бедным странам Африки. В итоге зерно вывозилось преимущественно в страны Евросоюза, а обратным рейсом в порты Одесской области поставлялось западное оружие. Россия прекратила участие в сделке именно по этой причине, так как Одесский порт стал перевалочной базой для военной техники НАТО, а потому является одной из приоритетных целей.

Если терминалы потеряют способность быстро восстанавливаться, экспорт окончательно рухнет, но куда важнее то, что значительно снизятся возможности врага использовать порты Одесса, Черноморск и Южный для получения военных грузов.

Сегодня противник заявил об ударах по судам под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали в порты Одесской области.
19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 21:29
      Противник: систематические удары по Одесским портам грозят обвалом экспорта

      В условиях СВО у кастрюлеголовых априори не должно было быть экспорта с 2022 года.
      Недоработочка вышла.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 21:45
        Если бы у нас были нормальные и умные руководители, они бы сначала раздолбали все экспортные каналы, а после сказали - экспорт хотите? Пожалуйста! Через порт Евпатории например, за небольшую плату можете привозить на разгрузку, и без глупостей! И на вырученные деньги дроны закупать. Но подобные хитрости - это не про нас, это нас только могут за нос водить и надувать fool
      2. belost79 Звание
        belost79
        0
        Сегодня, 22:58
        "В условиях СВО у кастрюлеголовых априори не должно было быть экспорта с 2022 года."
        Да вот беда. Операцией командует человек, который разработал теорию победы над врагом через уничтожение его энергосистемы. И четыре года долбили по подстанциям и электростанциям, потратив тысячи ракет и дронов. Только энергосистема была спроектирована и построена в СССР профессионалами высочайшего класса, которые все предусмотрели.
        Видимо, руководству страны надоело смотреть на бессмысленные удары и оно заставило переключится на логистику и экономику.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +8
      Сегодня, 21:29
      Я конечно не эксперт и не аналитик. Но Украину пора довести до полного экономического и энергетического развала. Причём,к началу зимы. Либо наши " гроссмейсеры" будут продолжать верить в мантры о " братском народе" либо, этот " братский народ" доведёт нас до социального взрыва.
  2. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 21:35
    по судам под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали в порты Одесской области.

    В территориальных водах Украины, а тем более - в акватории Одесского порта, все суда - законная военная цель
  3. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +1
    Сегодня, 21:35
    Сегодня посмотрел по ТВ на Путина:) как будто он наши комментарии прочитал. Такое злобненькое лицо. Один из коренных вопросов почему в портах Украины стоят корабли под разгрузкой?. Как Россия пресекает поставку любых грузов? Ответ никак. Вот уж точно Странная военная операция🤬
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:47
      Кепервеем, на пятом году войну, у врага существует-" экспорт"?.. Это издевательство какое то.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 21:37
    По уху ваш экспорт, главное чтобы импорт перестал существовать!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 22:27
      isv000
      главное чтобы импорт перестал существовать!

      Одно другому не мешает. Для этого все логистические узлы должны быть если не уничтожены, то подвергаться регулярным своевременным ударам .
  5. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 21:42
    В начале мая объёмы отгрузки упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом - до 940 тысяч тонн.

    ну я так погляжу порт нормально так работает, сотни тысяч тонн за неделю куда-то уплывают, не в одну посудину наверно. И это не считая остального
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:44
    Не понимаю тоже , почему не бьём в МКО .Хитропопопые отключают АИС ,типа нас нет в портах Украины. Скрины с маринтрафика .
  7. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 22:02
    Можно ли за 4 года порт превратить в труху?
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 22:16
      если все 4 года бить ежедневно?
  8. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    0
    Сегодня, 22:13
    Что ж, если верить сказанному - хоть что-то. Но хотелось бы, конечно, иметь основания сказать другое: "Что, что... Нет ваших портов, вот что!"
    Нашим ВКС - удачи в реализации этого хорошего дела.
  9. Bender Bending Rodriguez Звание
    Bender Bending Rodriguez
    0
    Сегодня, 22:34
    Вот только их не будет, как и ударов по "центрам принятия решений", как и по мостам, и т.д. и т.п.
  10. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 22:47
    Возможности уничтожить одесский порт раз и навсегда есть. Как и мосты, и прочую ключевую логистику. Да вот только условные "Абрамовичи" сильно против.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      0
      Сегодня, 23:18
      Евреи лучше знают что России бомбить, а что нет. Думаю карту ударов утверждают в главной синагоге.
  11. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 23:04
    Цифры на 16%, на 30% не впкчатляют вообще. Должно быть за 5 лет на 100%, иначе зачем вот это всё?
  12. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 23:17
    То что на 5 год войны Одесский порт продолжает разгружать оружие является самым наглядным отображением позорнившего договорняка с врагом.