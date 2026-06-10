Противник: систематические удары по Одесским портам грозят обвалом экспорта
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Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки из-за систематических ударов российской армии. Как заявляет Украинская аграрная конфедерация, атаки наносят серьёзный ущерб терминалам, что угрожает обвалом экспорта и подрывает главный логистический узел страны.
Через три ключевых порта Одесского узла проходят 100% железной руды и более 90% сельскохозяйственной продукции Украины. Доходы от аграрного экспорта являются основной статьей валютных поступлений Киева в военное время. Однако удары уже привели к ощутимым потерям. По данным на середину мая, экспорт зерна сократился на 16,2%. В начале мая объёмы отгрузки упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом - до 940 тысяч тонн. Экспорт железной руды за январь–апрель рухнул на 30 с лишним процентов.
В УАК заявили, что предприятия исчерпали финансовые резервы на бесконечные ремонты, которые приходится проводить под обстрелами. Без государственной программы и поддержки иностранных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно. По оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины к концу 2025 года оценивались в 96,3 миллиарда долларов, причем около 60% убытков связаны с нарушением доступа к портам.
Ранее украинские власти продвигали так называемую «зерновую сделку» под видом оказания продовольственной помощи бедным странам Африки. В итоге зерно вывозилось преимущественно в страны Евросоюза, а обратным рейсом в порты Одесской области поставлялось западное оружие. Россия прекратила участие в сделке именно по этой причине, так как Одесский порт стал перевалочной базой для военной техники НАТО, а потому является одной из приоритетных целей.
Если терминалы потеряют способность быстро восстанавливаться, экспорт окончательно рухнет, но куда важнее то, что значительно снизятся возможности врага использовать порты Одесса, Черноморск и Южный для получения военных грузов.
Сегодня противник заявил об ударах по судам под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали в порты Одесской области.
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