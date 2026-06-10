Аналитики ЦБ РФ понизили прогноз роста ВВП на 2026 даже при дорогой нефти

К концу прогнозного горизонта (2029) реальная заработная плата будет на 40,2% выше, чем в 2021 году (средний темп: 5,0% в год).

Прогноз на 2026 год повышен до 70 долларов за баррель. В 2027-м – 60 долларов, в 2028 – 59 долларов, в 2029 – 57 долларов.

Центробанк провёл опрос ведущих аналитиков на предмет их мнения по возможной динамике ВВП России в текущем году. Аналитики, имена которых Банком России не называются, считают, что по итогам года российская экономика вырастет не на 1 процент, как прогнозировалось, а на 0,7%. То есть, отминусовали примерно треть процента.Так же понижен прогноз роста ВВП на 2028 год – с 1,8 до 1,7%, а на 2027 год прогноз остался неизменным – 1,5%.Таким образом, в прогнозе аналитиков, приведённым ЦБ РФ, по ВВП страны превалируют негативные тенденции.Получается, что прогноз по росту ВВП в 2026 году снижен, несмотря на значительный рост цен на нефть.Но есть в предлагаемой статистике и свой позитив. Например, если сравнивать экономику России в 2029 года с экономикой в 2021-м, то она, по прогнозам неназванных аналитиков, вырастет на 15,3%, что будет означать рост порядка 1,9% в год.«Спрогнозировали» аналитики и номинальную заработную плату. Вот по ней, уверены аналитики, прогноз лучше предыдущего – в 2026 рост составит 9,5%, что на половину процента выше ранее прогнозируемого. Реальная зарплата за 2026-й вырастет на 3,9%, а в 2027-м – на 2,7%ЦБ РФ:Говоря о балансе консолидированного бюджета, аналитики Банка России ожидают его больший дефицит «на всём горизонте планирования» - 2,6% в 2026, что больше ранее прогнозируемого на 0,1%, 1,9% ВВП в 2027-м, что на 0,3% выше ранее прогнозируемого.Из прогноза по ценам на нефть: