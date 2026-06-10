Аналитики ЦБ РФ понизили прогноз роста ВВП на 2026 даже при дорогой нефти

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Аналитики ЦБ РФ понизили прогноз роста ВВП на 2026 даже при дорогой нефти

Центробанк провёл опрос ведущих аналитиков на предмет их мнения по возможной динамике ВВП России в текущем году. Аналитики, имена которых Банком России не называются, считают, что по итогам года российская экономика вырастет не на 1 процент, как прогнозировалось, а на 0,7%. То есть, отминусовали примерно треть процента.

Так же понижен прогноз роста ВВП на 2028 год – с 1,8 до 1,7%, а на 2027 год прогноз остался неизменным – 1,5%.

Таким образом, в прогнозе аналитиков, приведённым ЦБ РФ, по ВВП страны превалируют негативные тенденции.

Получается, что прогноз по росту ВВП в 2026 году снижен, несмотря на значительный рост цен на нефть.

Но есть в предлагаемой статистике и свой позитив. Например, если сравнивать экономику России в 2029 года с экономикой в 2021-м, то она, по прогнозам неназванных аналитиков, вырастет на 15,3%, что будет означать рост порядка 1,9% в год.

«Спрогнозировали» аналитики и номинальную заработную плату. Вот по ней, уверены аналитики, прогноз лучше предыдущего – в 2026 рост составит 9,5%, что на половину процента выше ранее прогнозируемого. Реальная зарплата за 2026-й вырастет на 3,9%, а в 2027-м – на 2,7%

ЦБ РФ:

К концу прогнозного горизонта (2029) реальная заработная плата будет на 40,2% выше, чем в 2021 году (средний темп: 5,0% в год).

Говоря о балансе консолидированного бюджета, аналитики Банка России ожидают его больший дефицит «на всём горизонте планирования» - 2,6% в 2026, что больше ранее прогнозируемого на 0,1%, 1,9% ВВП в 2027-м, что на 0,3% выше ранее прогнозируемого.

Из прогноза по ценам на нефть:

Прогноз на 2026 год повышен до 70 долларов за баррель. В 2027-м – 60 долларов, в 2028 – 59 долларов, в 2029 – 57 долларов.
24 комментария
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  1. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +5
    Сегодня, 21:52
    Сейчас и цена на нефть и многие другие показатели определяются не столь экономикой, сколь военной политикой, которую сложно предсказать. Так что любые прогнозы нынче - писями по воде виляно.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 22:10
      Прогноз он и есть прогноз, может сбудется а может и нет если возникнет не учтенный фактор. Это как о погоде, всегда есть некий шанс, что произойдет некий катаклизм и весь прогноз козе под хвост. Ну а у нашего гидрометцентра, там вообще. Вот и ЦБ похоже с них пример берет. Нужен не прогноз а план действий, который нужно выполнять. А наш ЦБ по моему весь план угробить экономику России от слова совсем. Да похоже не только у ЦБ. Кстати кабмин должен был представить в начале июня план по оздоровлению экономики после провальных месяцев начала 2026 года. А вместо этого прогноз ЦБ. Видимо на фоне ситуации с Ираном все под успокоились.
      1. gsev Звание
        gsev
        -1
        Сегодня, 22:32
        Цитата: ВАМ
        Прогноз он и есть прогноз, может сбудется а может и нет

        Если Набиуллину не снимут падение производства в негосударственном секторе в 2026 году составит 30% минимум.
      2. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        +1
        Сегодня, 22:32
        Какая новая цель у США будет после переваривания Ирана??? Наши надеются на то, что всё обойдётся??? Каким образом Трамп будет двигать Россию к сделке???
    2. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 23:02
      Согласен. На чем основано снижение цены на нефть вообще непонятно. Никаких позитивных факторов близко нет. Мировые закрома опусташаются рекордными темпами. Опек+ добычу сокращают. Конца войны в заливе не видно края. А спрос только растёт... Хоть один бы аргумент представили, что бы обыкновенным трепом и лажей не выглядело!
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Сегодня, 21:53
    ЦБ всё старается-старается, а никак не доломает российскую экономику, уж и так, и эдак пытаются, а всё какой-то рост есть!
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 22:06
      Зря Вы на них наговариваете. У них по плану был 2030 год но они справились раньше. Начало третьей мировой сместилось на 2028.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 22:15
        Они отменят мировую войну! Для войны нужны двое сильных и здоровых, а их стараниями никто за развалины не будет воевать, бомбы ещё на них тратить! Ещё и южные гости уедут, чего им тут делать если денег нет? wassat
    2. GRIGORIY76 Звание
      GRIGORIY76
      0
      Сегодня, 22:16
      Ну у Путина либо Силуановы, Грефы, Набиуллины, Орешкины, либо какие нибудь силовики из ФСБ, его друзья. Даже не знаю кто из них лучше справится с посадкой экономики на пузо.
      У ВВП принцип кадрового отбора это верность. Неважно что олигофрен или неумный человек, или садист, главное верный, ну на крайний случай полностью контролируемый. Даже не представляю что должно произойти чтоб ситуация поменялась, вернее представляю но об этом лучше не писать, время такое.
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 22:17
      Аналитики ЦБ РФ понизили прогноз роста ВВП

      Мне сомнителен даже сам рост ВВП, лишь бы не рухнул.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 21:56
    ВВП на хлеб не намажешь, даже если он чудесным образом растёт. У барда Шаова давно уже было в одной из песен:
    -Ты что же не петришь своей головой -
    На всех не поделишь продукт валовой!
    Зато в Центробанке накоплен резерв,
    И скоро всем бабкам дадут по козе!
    В общем, надо думать как войну (пардон, СВО) побыстрее завершить, там, глядишь, и валовой продукт в гору пойдёт.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 22:22
      Завершением СВО здесь и не пахнет, а всё больше, реально, видно нападение NATO на Россию.
    2. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 23:07
      В общем, надо думать как войну (пардон, СВО) побыстрее завершить

      Войну на уничтожение, можно завершить только двумя способами : либо выиграть либо проиграть! А сво это только элемент (или один из фронтов) глобальной гибридной войны soldier
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 22:02
    ЦБ всеми силами старается нагадить нашей экономике. Пора уже закрыть это заведение и заново организовать Госбанк, как это и было раньше. Заново набрать сотрудников и написАть устав организации.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 22:07
      ЦБ надо взять штурмом и национализировать. При захвате пленных не брать.
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 23:12
        ЦБ надо взять штурмом и национализировать

        Иди, бери раз 🐏
        Во время войны попытайся расшатать Россию изнутри. Жаль, что не действует "по закону военного времени"!
  5. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Сегодня, 22:14
    Под поступательном движении NATO к войне с Россией наши заморозили экономику. Дистанцирование кукловода от NATO ложь. За всем стоят США и дергают они за нитки своих марионеток для удара по нам.
  6. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 22:32
    Надо просто доллар до 100 поднять и рублей сразу больше станет 🤪 я "экономист", да. Почти такой же "умный", как и те, что рулят экономикой laughing
  7. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +2
    Сегодня, 22:39
    Если рост ниже среднемирового, то это и не рост вовсе, а натуральная рецессия, я бы сказал - деградация. А мировой ВВП в 2025 году вырос на 2,3%, то есть РФ всё больше отстаёт даже от среднемирового уровня, про наиболее передовые в плане экономики и технологического развития страны лучше не вспоминать, чтобы не расстраиваться.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 23:00
      Как же ему расти, если все деньги, считай, в трубу вылетают пятый год к ряду. И даже куча новых налогов, всевозможных поборов, которые всё больше похожи на узаконенный рэкет, и тройные цены уже не вывозят сложившийся экономический коллапс.
  8. komandir8 Звание
    komandir8
    -1
    Сегодня, 22:55
    1% роста это статистическая погрешность, так что экономика не растёт вообще.
    В 2026 году темп экономического развития Кыргызстана, как минимум, сохранится на уровне 9%. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) считают, что по итогам 2026 года объём внутреннего валового продукта Кыргызстана увеличится на 9,3%. Основным источником экономического роста в Кыргызстане называют внутренний спрос, который помог преодолеть общемировые тенденции и нивелировать шоки, связанные с увеличением пошлин и тарифными войнами. Нашему финансово-экономическому блоку надо съездить поучиться у киргизов, как надо развиваться.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 23:23
      Так и езжайте в Кыргызстан, раз вам так нравится😅
      У Китая рост меньше 5% , у сша 2%
      Зайдите на их внутрение сайты по экономике и там советуйте учиться у киргизов и таджиков😂
      Любитель громких лозунгов, ничего не понимающий в экономике!
  9. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 23:04
    Постепенное или хотя бы частичное отвязывание от цены на нефть в некоторой мере характеризует экономику как самодостаточную. И чем ниже будет закладываться ценник, тем выше её устойчивость. Кстати, если руководствоваться данным критерием и ежегодно ставить цель на снижение, сочетая одновременно умеренный и критический подходы, то данный тренд мог бы служить неким показателем эффективности экономики.
    Касательно показателя ВВП - трудно прогнозировать его рост с учётом растущего сегмента товаров военного назначения в общей его массе. Если смотреть глобально на кластеры производимой продукции, то, конечно же, на ряду с ростом ВПК должен несомненно расти и сектор гражданской продукции. Каким должен быть этот сектор и в каких массовых товарах он бы мог заменить китайские товары, это вопрос вопросов, но чем чёрт не шутит!?
  10. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 23:07
    Как и всегда, наши экономисты надеются на нефте-газовую иглу? А как ВВП зачесывал с экранов, что мы с неё "почти слезли". А вон как получается, иглу то ещё глубже засадили и вся надежда опять только на неё... Ну и на другие "иглы". И чуть-чуть на рособоронэкспорт.