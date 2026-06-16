Вьетнам — накануне
Ханойская знать примерно в 1915 году
Европейская колонизация была разной. Бельгийцы в Конго творили лютую дичь, выкачивая из колонии каучук с какао. Немцы организовали в Намибии натуральный геноцид. Англичане особо не лютовали, но до крайности доставали своим снобизмом, расизмом и патернализмом: «Несите бремя белых...» — вот это вот всё. На этом фоне французы выглядели достаточно неплохо — по крайней мере, народ в своих колониях они за людей считали, местные верхушки старались сделать французами по культуре, образованию и образу мыслей, но...
А это тот, кто производил основной экспортный продукт Вьетнама в начале ХХ века
Не нужно забывать, что колонии заводились не ради приобщения местных жителей к высокой культуре и цивилизации, а ради получения денег. Так что в плане выкачивания из Индокитая денег французы были честны и рациональны: он был официально объявлен «колонией для эксплуатации». Как пишут в умных книжках, «экономика Вьетнама во времена Французского Индокитая (1920-1953 годы) носила ярко выраженный колониальный и сырьевой характер». В сельском хозяйстве было занято порядка 94 процентов населения. Дельта Меконга — идеальное место для производства риса, поэтому изначально большая часть экспорта приходилась именно на него. К 1918 году экспорт риса составил 1,62 миллиона тонн, 76 процентов от всего экспорта.
Заверяю — качество продукта более чем достойное!
Управление колонией финансировалось из местных налогов, а столь жирные «темы», как торговля опиумом, солью и местной рисовой водкой («ком руоу» или как-то вроде того, вьетнамское произношение — что-то с чем-то!), стали государственной монополией. Причём не просто монополией: на каждую деревню была установлена квота на потребление всего вышеперечисленного, так что хочешь не хочешь, а будешь употреблять! В 1920 году 44 процента бюджета колониальной администрации формировались из торговли этими «товарами народного потребления».
Сайгонские китаянки: китайская диаспора во Вьетнаме была весьма богата и влиятельна
Само собой, конкурентов в своей колонии французы терпеть не собирались, так что немецкие и австро-венгерские торговые дома из Индокитая попросили с началом Первой мировой войны. Впрочем, господа негоцианты быстро перекрасились: сменили немецкую регистрацию фирм на французскую без замены руководителей среднего звена. «Доить» же вьетнамских крестьян для французов было делом чести! Таможенные тарифы менялись постоянно, в результате экспорт оказался в руках способных «установить диалог с таможенниками» крупных китайских компаний, которые обдирали местных крестьян как липку, закупая рис по предельно низким ценам.
Вьетнамский помещик, колониальная эксплуатация Вьетнама велась по большей части через ему подобных...
Впрочем, завели французы в Индокитае и плантационное хозяйство: с 1907 года на плантациях выращивали чай, кофе и перец, а в шахтах добывали уголь, цинк и олово. Но вскоре самой важной культурой в колонии стал каучук — плантации каучуконосов развели по всей территории, особенно в провинциях Аннам и Кохинхина. Французский Индокитай стал самым крупным производителем каучука в мире, что заставило компанию «Мишлен» и её конкурентов инвестировать в страну по-крупному. К 1930 году под плантациями каучука во Вьетнаме было занято 100 тысяч гектаров, по сравнению с 30 тысячами в 1924 году.
Создание плантаций привело к резкому обезземеливанию местных крестьян — к 30-м годам ХХ века помещикам принадлежало более 50 процентов сельскохозяйственных земель, французам — 9 процентов, и только 30 процентов — крестьянам. При этом больше половины крестьян не имели земли вовсе, являясь арендаторами.
Медный рудник в Лангшоне
Правда, постепенно в колонии стали появляться и промышленные предприятия: текстильные фабрики, пивоварни, табачная промышленность, производство цемента. Все эти товары продавались по всей Французской империи. Но — именно империи! Во Францию ввозить продукцию местной промышленности никто не позволял, так что набитые на кустарных вьетнамских фабриках сигареты курили колониальные чиновники в самом Индокитае, с пивом и прочим — та же история.
Катрин Денёв в «Индокитае» 1992 года
Французские колонисты, «колоны», жили замкнутыми поселениями, напоминавшими французские провинциальные городки. Отношение к ним со стороны жителей метрополии было смесью зависти и презрения: колоны считались ленивыми и апатичными, во Франции это называли «le mal jaune» — «жёлтая хворь», «болезнь», вызванная обилием слуг и употреблением опиума. Если интересно, то фильм «Индокитай» с Катрин Денёв этот стиль жизни неплохо демонстрирует, хоть и лакирует малость (или не малость, но то — такое...).
Стиль жизни «колонов» в Индокитае — с опиумной трубкой под боком
Впрочем, отношение со стороны вьетнамцев к колонам было не лучше: все приличные вьетнамцы на тот момент чернили себе зубы, а «медам и месье» ходили с белыми, чем, по мнению местных жителей, сильно напоминали собак. Надо сказать, даже вьетнамцы на французской службе никогда не забывали, что они наследники великой вьетнамской культуры, а не потомки галлов, как пытались им вдалбливать в колониальных школах. Чтобы убедиться в этом, нужно было просто изучить комиксы про Астерикса с Обеликсом, после чего глянуть в зеркало...
Хо Ши Мин в молодости: фотографий этого периода осталось немного — парень умел в конспирацию
Родившийся в 1890 году в деревне Кимлиен мальчик, которого назвали «молочным именем» Нгуен Шинь Кунг, в зеркало смотреть научился рано. Семья у мальчика была зажиточная и уважаемая: папа был самым образованным человеком в деревне, даже выдвигался на должность начальника уезда. Перед поступлением в школу он сменил имя на Нгуен Тат Тхань. Перечислять дальше все имена и псевдонимы парня я не стану — их у него было более 200. Нам он известен как Хо Ши Мин, так и станем звать. Окончив французскую школу (да, ту самую, где его уверяли в происхождении от галлов), он решил посмотреть мир и, под очередным псевдонимом, устроился матросом на пароход. На дворе стоял 1911 год, во Вьетнам парень вернётся ровно через 30 лет и совсем другим человеком!
Конгресс французской компартии в 1920 году, аккурат тогда, когда она пополнилась новым членом
За годы скитаний Хо Ши Мин побывал в США, исколесил всю Европу, жил в Великобритании и Франции. В 1919 году он обратился к лидерам стран, подписывающих Версальский договор, с просьбой предоставить Вьетнаму независимость. Стоит ли объяснять, что молодого вьетнамца никто не послушал? Между тем по Европе с некоторых пор бродил призрак. После 1917 года этот призрак начал обретать плоть. Так что увлечение Хо Ши Мина социалистическими идеями более чем понятно. В 1920 году он вступил во Французскую коммунистическую партию.
Как Хо Ши Мин менялся с годами: во взгляде чувствуется непростой опыт десятилетий революционной работы
В 20-е годы прошлого века даже ВКП(б) считалась лишь секцией Коминтерна, что говорить про французскую компартию? В 1923 году перспективного вьетнамского однопартийца приглашают в СССР. Поездка происходит в условиях строгой конспирации — под очередным псевдонимом, через Берлин и Гамбург, оттуда пароходом в Петроград. В Советском Союзе Хо Ши Мин мечтает встретиться с Лениным, но вождь мирового пролетариата уже сильно болен, так что встреча не состоялась — вьетнамец смог только поучаствовать в похоронах.
В 1923 году в здании Первой женской гимназии Москвы открывается Коммунистический университет трудящихся востока имени И. В. Сталина
Зато в Москве Хо Ши Мин окончил Коммунистический университет трудящихся Востока. Здесь стоит сравнить его с Ким Ир Сеном: если корейский лидер был скорее националистом, использовавшим коммунистическую идеологию в собственных целях, то Хо был коммунистом настоящим — убеждённым и грамотным. В 1924 году он получает первое партийное задание — едет в Китай, формально — переводчиком у советника ЦИК Гоминьдана Михаила Бородина, реально — установить связь Коминтерна с вьетнамской эмиграцией. Вскоре в Кантоне усилиями Хо Ши Мина был организован «Комитет особой политической подготовки», где советские товарищи учили вьетнамских революционеров-террористов методам организованной революционной борьбы на советский манер.
Советник Гоминданя Михаил Бородин, непосредственный начальник Хо Ши Мина
Назвать деятельность Хо Ши Мина в 1925 году бурной — сильно преуменьшить её масштаб! Он организует вьетнамский аналог Комсомола — «Товарищество революционной молодёжи Вьетнама», создаёт его печатный орган — газету «Молодёжь». Формирует женские революционные организации, для работы с невьетнамцами — «Союз угнетённых народов Азии». Им отправляются группы вьетнамцев в Москву — на учёбу в Коммунистический университет трудящихся Востока, одновременно Хо пишет программу будущей компартии Индокитая — брошюру «Пути революции»...
Чан Кайши поменял ориентацию с советской на американскую... и прогадал
Деятельность Хо Ши Мина прерывает произошедший в 1927 году переворот Чан Кайши. Советских советников эвакуируют, переводчику миссии грозит арест, он пытается укрыться в Гонконге, но человека со столь мутной биографией туда не пускают. Тогда Хо предпринимает опасное путешествие через весь воюющий Китай, с юга на север, и возвращается в СССР. Впрочем, в Союзе агент Коминтерна долго не задерживается: география его поездок столь же пестра, как и перечень новых псевдонимов: Бельгия, Франция, Италия, Сиам... Деятельность Хо Ши Мина в будущем Тайланде по организации вьетнамских революционных групп столь успешна, что получает высшую оценку — смертный приговор от марионеточного вьетнамского императорского суда.
В 1930 году он уже в Гонконге: новый паспорт, новая биография, новый псевдоним. Здесь 3 февраля он создаёт филиал Компартии Франции — Коммунистическую партию Вьетнама. При помощи французских коммунистов она берёт под крыло коммунистические группы по всему Индокитаю и в октябре того же года становится «Коммунистической партией Индокитая»: Хо не националист, он готов работать со всеми!
Войска правительства Виши в Индокитае
Тем временем сонная жизнь французского Индокитая закончилась. В 1940 году Франция проиграла первый раунд Второй мировой войны, и её империя осталась... практически бесхозной! Но, поскольку свято место пусто не бывает, на Индокитай быстро нашлись желающие. Надо сказать, что защищена колония была отвратительно: 70 тысяч французских солдат, 15 современных истребителей и 01 (одна) танковая рота. Рот на полуостров разинул единственный союзник Японии в регионе — Тайланд (в 1939 году Сиам стал называться по-новому). 12 июня 1940 года Рама VIII подписал с Францией пакт о ненападении, а 9 января следующего года — напал.
Лёгкий крейсер «Ламотт-Пике» — гроза тайского флота
Как я уже сказал, силы у французов в регионе были мизерными, но на Тайланд их вполне хватило: после первоначального отхода, связанного с внезапностью нападения, французские полки контратаковали и вернули всё взад. А потом, 17 января отнюдь не новый и не особо мощный французский лёгкий крейсер «Ламотт-Пике» потопил в бою при Ко-Чанге треть вполне современного тайского флота — монитор и пару торпедных катеров.
Вот только на судьбу колонии эти победы не повлияли: 19 июня 1940 года японское правительство попросило французскую колониальную администрацию пропустить императорские войска через территорию Вьетнама — ударить в тыл Чан Кайши. Начались переговоры, но ждать их завершения японцы не стали: 22 сентября они атаковали пограничные форты, а 24 сентября — высадились в Хайфоне. В ходе боевых действий погибло порядка 800 французов, после чего правительство Петена приказало командующему французскими силами в Индокитае, адмиралу Жану Деку, позволить японцам занять колонию. В защиту потомков Астерикса с Обеликсом стоит сказать, что выхода у них не было: метрополии было немного не до того, а американцы помогать им с техникой (договор о поставке 120 истребителей был уже заключён) отказались.
Падение Сайгона
Эти отношения с японцами, после нападения на Пёрл-Харбор, были восприняты американцами как коллаборционизм, поэтому поступил запрет на сотрудничество с французами. Даже когда 9 марта 1945 года японцы внезапно напали на французские гарнизоны и администрацию, воюющие с самураями американцы получили приказы, запрещающие оказывать гибнущим французским военным любую помощь.
Эмиль Лемонье в 1912 году. В 1940 году повёл себя достойно, за что и поплатился. Головой...
Между тем гарнизоны фортов на севере Вьетнама сражались насмерть. Самым ожесточённым сражением стала оборона Лангшона. Японцы предложили генералу Эмилю Лемонье, командующему французскими силами в районе Лангшона, прибыть на банкет, где арестовали и приказали подписать приказ о капитуляции вверенным ему войскам. Генерал отказался и был обезглавлен вместе с резидент-генералом Камилем Офелем. Тем не менее гарнизон Лангшона отбивал атаки превосходящих сил японцев три дня, 53 выживших французских солдата были обезглавлены или заколоты штыками.
За всеми этими столкновениями незамеченным осталось то, что против японцев единым фронтом с французами выступила организация, которая была их главным врагом на протяжении всех четырёх лет существования. Вьетминь. Созданный нашим старым знакомым с сотнями псевдонимов — Хо Ши Мином...
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