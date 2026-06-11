Противник атаковал Севастополь, Новороссийск, Краснодар - попадания в жилые дома

4 058 22
Противник атаковал Севастополь, Новороссийск, Краснодар - попадания в жилые дома

Противник в течение ночи вновь атаковал целый ряд регионов России. Наибольшее число ударов пришлось на Краснодар и другие районы Кубани. Причём в Краснодарском крае объявлялась не только беспилотная, но и ракетная опасность.

Местные жители сообщают о прилёте в многоэтажку в одном из кварталов Краснодара. На месте работают экстренные службы.



Губернатор Вениамин Кондратьев:

По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.

Поступает информация о попытке врага в очередной раз атаковать Новороссийск.

Всё последнее время враг старается нанести максимальный ущерб объектам промышленности и топливно-энергетического комплекса, включая нефтеперерабатывающие заводы. Также одна из его целей – «отрубить» транспортное сообщение с Крымом. Для этого он атакует транспорт по пути на полуостров, бомбит мосты, соединяющие Крым с Херсонской областью.

Минувшей ночью и в утренние часы противник направил свои средства огневого поражения и на Севастополь. Там идёт отражение атаки.

Мэр Москвы вновь сообщает о попытках врага атаковать столицу. Только за последние часы перехвачены 4 беспилотника ВСУ.

Киевский режим не снижает интенсивности ударов, что говорит о стабильных военно-технических поставках из-за рубежа и сохранении значительной части собственного промышленного потенциала.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 06:02
    К сожалению и не малому это уже обыденность причём давно,разница только на какой из регионов наносится основной удар.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 06:17
      Ропот 55
      Сегодня, 06:02

      hi Нельзя назвать обыденностью проколы ответственных лиц, результатами которых становятся жертвы среди военных и мирных россиян, кровь, горе и страдания людей.
      Между тем после праймериз ЕР под руководством ДАМа продолжается предвыборная агитационная кампания на улицах и людных местах городов и населённых пунктов РФ, что заметно по увеличению активности волонтёров.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +2
        Сегодня, 06:28
        проколы ответственных лиц,

        Вопрос в другом: а есть эти ответственные лица? Губернаторы? Нет. Есть кто-то, кто отвечает за ПВО? Нет, к сожалению. А нет ответственных - нет ответственности
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          +3
          Сегодня, 06:37
          Ответственные, конечно, есть и это не губернаторы.

          Ст. 87 Конституции РФ


          1.Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
          2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

          Источник: https://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-4/st-87-krf
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +7
      Сегодня, 06:18
      Ладно бы обыденность... Это идёт по нарастающей! И дальше будет всё больше, когда европейские производители выйдут на полную мощность! Когда уже начнём? Ещё не пора???
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 06:27
        Цитата: AllX_VahhaB
        Ладно бы обыденность... Это идёт по нарастающей! И дальше будет всё больше, когда европейские производители выйдут на полную мощность! Когда уже начнём? Ещё не пора???

        Вот вот уже дроны укры при поддержки запада все дроны на ИИ переведут и все, приплывем, не зря же палантир приезжал.
    3. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 06:19
      это уже обыденность


      К сожалению это только разогрев. Вчера и в Омске объявили ракетную опасность. Может и проверка систем оповещения, но готовятся
  2. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 06:20
    Всё последнее время враг старается нанести максимальный ущерб объектам промышленности и топливно-энергетического комплекса, включая нефтеперерабатывающие заводы. Также одна из его целей – «отрубить» транспортное сообщение с Крымом.


    У противника есть военная цель, есть замысел, однако при всём желании никакой цели в российских ударах не просматривается: боксёр, зажатый в углу, дежурно отвечает на град хуков и апперкотов, чтобы только показать своё присутствие на ринге. Видимо, в надежде на приезд рефери, т.е. Уиткофа с Кушнером, открыто заявивших, что подсуживают Украине.

    И как-то эти ежедневные обстрелы заслонили крайний срок, после которого руководство РФ обещало ужесточить условия на переговорах с Украиной: так эти условия ужесточились или ещё нет?
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 06:44
      Эти ужесточенные условия- это похоже просто очередные разговоры, очередные красные линии жидко коричневого цвета.

      А в углу похоже не боксёр, а груша для битья.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:21
    последнее время враг старается нанести максимальный ущерб объектам промышленности и топливно-энергетического комплекса, включая нефтеперерабатывающие заводы.

    Не только...идут удары по простым гражданам, музеям,личному транспорту, жилым домам, общежитиям, школам, детским сада...все это ожидаемо из за личной безопасности Зеленского и его банды. request
    Так все и будет продолжаться дальше...у него полноценная война с нашим народом, у нас СВО с ограничениями.
    Завтра очередной праздник... Зеля его спонсоры готовы к очередному налету на Россию.
  4. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Сегодня, 06:31
    Как проинформировал ВВП испытания Орешника по гаражам прошло успешно. Народ с нетерпением ждет продолжения.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 06:51
      А чего народ ждёт с нетерпением? Понятно же, что раз по гаражам всё успешно, теперь ударят по пустым сараям. Было бы чего ждать!
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 06:38
    Ко дню независимости России это и следовало ожидать. И нужно быть готовыми к наибольшим волнам БПЛА и ракет. Удивляет что в Севастополе, этой базы Черноморского флота нет логистики поставок топлива, продовольствия в Чрезвычайный период. Такой город должен иметь запасы всего не менее хотя бы от месяца до трёх что бы пережить любые катаклизмы пока не уберут проблемы. Почему не пригнать танкер с топливом под охраной фрегата с хорошей ПВО или железнодорожными цистернами с бронепоездом ПВО? Может пора доставлять топливо военными бензовозами под охраной Панцирями а не частными? Новому командующему ВКС поставлена задача защиты конкретных районов страны да и в целом страны? А то будет как в том анекдоте " Герой то Герой а спать один боится".
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 06:51
      Откуда у фрегата хорошая ПВО?
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 06:54
      Почему не пригнать танкер с топливом под охраной фрегата с хорошей ПВО

      Нынешнему ЧФ себя бы защитить от БПЛА и БЭКов, а уж конвои сопровождать... Не в море, так в порту сожгут этот ваш танкер, если не ещё при загрузке.
    3. Вася_2 Звание
      Вася_2
      +1
      Сегодня, 07:01
      так ведь ПВО против дронов не работает. наоборот дроны жгут эти все панцыри... против дронов только пулеметы, и то бьют на угад(ночью). а почему не подсвечивать цель прожекторами? наверное, либо их нет, либо бояться прилетов по ним же.
      з.ы. против дрона нет приёма...
      и не вздумайте со своего двора по нему стрелять или светить, на следующую ночь вашего дома не будет.
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 06:40
    Пора бы стряхнуть Нафталиново обещание. Негоже царю быть на поводу. Слово вредит делу.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 06:49
      Не отвлекайте вы царя, у него есть темы и поважнее- инвестиции, например! На Совете безопасности редкоземельные металлы обсуждают.
  7. Alex-2637
    Alex-2637
    +1
    Сегодня, 06:58
    Ну так мы начнём, или подождём когда ВВП на пенсию отдыхать свалит?
    1. tomas.09 Звание
      tomas.09
      +2
      Сегодня, 07:04
      Да не свалит он. При нем воровать хорошо. За что не возмется, везде украдут. Складывается впечатление, что все проекты затеваются равно для того, чтобы украсть.
  8. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +2
    Сегодня, 07:01
    Президент=несостоятельность!
  9. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Сегодня, 07:12
    Шойгу уже давно сказал что ни один регион не может быть в безопасности. И что сделало правительство? Заблокировало Телеграм.
    Навряд ли есть смысл ждать чудес в этой области. Видимо есть смысл местным властям принимать законы об эвакуации, выплачивать людям компенсации и уезжать туда где безопаснее. В Москву например. Мигранты же едут туда, поди и русским можно.