Противник атаковал Севастополь, Новороссийск, Краснодар - попадания в жилые дома
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Противник в течение ночи вновь атаковал целый ряд регионов России. Наибольшее число ударов пришлось на Краснодар и другие районы Кубани. Причём в Краснодарском крае объявлялась не только беспилотная, но и ракетная опасность.
Местные жители сообщают о прилёте в многоэтажку в одном из кварталов Краснодара. На месте работают экстренные службы.
Губернатор Вениамин Кондратьев:
По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.
Поступает информация о попытке врага в очередной раз атаковать Новороссийск.
Всё последнее время враг старается нанести максимальный ущерб объектам промышленности и топливно-энергетического комплекса, включая нефтеперерабатывающие заводы. Также одна из его целей – «отрубить» транспортное сообщение с Крымом. Для этого он атакует транспорт по пути на полуостров, бомбит мосты, соединяющие Крым с Херсонской областью.
Минувшей ночью и в утренние часы противник направил свои средства огневого поражения и на Севастополь. Там идёт отражение атаки.
Мэр Москвы вновь сообщает о попытках врага атаковать столицу. Только за последние часы перехвачены 4 беспилотника ВСУ.
Киевский режим не снижает интенсивности ударов, что говорит о стабильных военно-технических поставках из-за рубежа и сохранении значительной части собственного промышленного потенциала.
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