Ближневосточные медиа: серия взрывов потрясла Пятый флот США в Бахрейне
4 5809
На Ближнем Востоке вновь неспокойно. Хотя в данном случае слово «вновь» не вполне уместно, потому спокойствием в регионе как минимум с конца февраля этого года и не пахнет.
Американские войска нанесли серию ударов по объектам на иранской территории. Причём объясняется это то, как «самооборона», то как очередная «ответка» на потерю вертолёта ВМС США.
Поступает информация о ракетных ударах по целям в провинции Керманшах. Это западная часть Ирана. Город Керманшах является административным центром входящего в состав Ирана Восточного Курдистана. Напомним, что в своё время Пентагон, американские и израильские спецслужбы делали ставку на курдов, считая, что они смогут раскачать обстановку в Иране и сбросить действующую власть. У врагов Тегерана не вышло.
В ответ на новую атаку Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, а также нанёс серию ракетно-дрововых ударов по американским военным базам в регионе. Поступают сообщения о попаданиях по инфраструктуре 5-го флота США в Бахрейне, о многочисленных прилётах по американской базе в Кувейте.
Пресс-служба КСИР:
В ходе двух волн атак мы поразили и уничтожили 18 важных целей, принадлежащих армии США, на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад аль-Джабер», а также на авиабазе «Шейх Иса».
Для справки: «Шейх Иса» - база в Бахрейне, «Ахмад аль-Джабер» и «Али ас-Салем» - в Кувейте.
Ближневосточная пресса:
Серия взрывов потрясла Пятый флот США в Бахрейне.
Власти Кувейта ввели ограничения на приём и отправку пассажирских самолётов, объявили о сохраняющейся опасности ракетно-дроновых ударов.
Напомним, что накануне Трамп угрожал начать бомбардировки иранских электростанций и мостов. А также напомним о том, что сегодня стартует чемпионат мира по футболу, одной из принимающих стран которого являются США. В чемпионате участвует и сборная Ирана. Как вы понимаете, никто Штаты права проведения турнира лишать, конечно же, не стал. «Это другое»…
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация