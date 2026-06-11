Ближневосточные медиа: серия взрывов потрясла Пятый флот США в Бахрейне

4 580 9
Ближневосточные медиа: серия взрывов потрясла Пятый флот США в Бахрейне

На Ближнем Востоке вновь неспокойно. Хотя в данном случае слово «вновь» не вполне уместно, потому спокойствием в регионе как минимум с конца февраля этого года и не пахнет.

Американские войска нанесли серию ударов по объектам на иранской территории. Причём объясняется это то, как «самооборона», то как очередная «ответка» на потерю вертолёта ВМС США.



Поступает информация о ракетных ударах по целям в провинции Керманшах. Это западная часть Ирана. Город Керманшах является административным центром входящего в состав Ирана Восточного Курдистана. Напомним, что в своё время Пентагон, американские и израильские спецслужбы делали ставку на курдов, считая, что они смогут раскачать обстановку в Иране и сбросить действующую власть. У врагов Тегерана не вышло.

В ответ на новую атаку Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, а также нанёс серию ракетно-дрововых ударов по американским военным базам в регионе. Поступают сообщения о попаданиях по инфраструктуре 5-го флота США в Бахрейне, о многочисленных прилётах по американской базе в Кувейте.

Пресс-служба КСИР:

В ходе двух волн атак мы поразили и уничтожили 18 важных целей, принадлежащих армии США, на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад аль-Джабер», а также на авиабазе «Шейх Иса».

Для справки: «Шейх Иса» - база в Бахрейне, «Ахмад аль-Джабер» и «Али ас-Салем» - в Кувейте.

Ближневосточная пресса:

Серия взрывов потрясла Пятый флот США в Бахрейне.

Власти Кувейта ввели ограничения на приём и отправку пассажирских самолётов, объявили о сохраняющейся опасности ракетно-дроновых ударов.

Напомним, что накануне Трамп угрожал начать бомбардировки иранских электростанций и мостов. А также напомним о том, что сегодня стартует чемпионат мира по футболу, одной из принимающих стран которого являются США. В чемпионате участвует и сборная Ирана. Как вы понимаете, никто Штаты права проведения турнира лишать, конечно же, не стал. «Это другое»…
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +2
    Сегодня, 06:20
    то как очередная «ответка» на потерю вертолёта ВМС США.

    Там тоже ответка на ответку?
    1. Энный Звание
      Энный
      0
      Сегодня, 07:14
      Это просто русский журналист писал. Они про другое не знают
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:16
      hi Такие решительные действия достойны уважения.
      Победы иранскому народу в войне с сионистами и полосатыми агрессорами-террористами.
      am angry
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +5
    Сегодня, 06:24
    Не все коту масленица и не все полосатым Венесуэла.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:24
    ❝ Американские войска нанесли серию ударов по объектам на иранской территории ❞ —
    ❝ В ответ на новую атаку Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, а также нанёс серию ракетно-дроновых ударов по американским военным базам в регионе ❞ —

    «Перемирие» продолжается ...
    1. Stranger03 Звание
      Stranger03
      0
      Сегодня, 07:13
      Оно по всей видимости и не заканчивалось. Просто амерам надо было взять паузу, чтобы довезти ракет. Новые потратят, объявят о победе, о перемирии 3-4-5.0, возьмут паузу и начнут снова.
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +9
    Сегодня, 06:28
    Неужели Иран даже список производств, готовящих против него оружие не опубликовал, а просто взял и ударил?
  5. Alex-2637
    Alex-2637
    -4
    Сегодня, 06:49
    Цитата: Борис Сергеев
    Неужели Иран даже список производств, готовящих против него оружие не опубликовал, а просто взял и ударил?

    Дык это-же не Россия с фломастерами.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:07
    Кому-то очень выгодно это безобразие, поэтому оно никогда не закончится.