Предложение по созданию оружия для индивидуальной противодроновой защиты военнослужащих
Предложение относится к индивидуальным средствам защиты от FPV-дронов-«камикадзе». Так как раннее обнаружение таких дронов на данный момент времени проблематично, использование штатного вооружения даже со спец. боеприпасами недостаточно эффективно, а дробовые ружья, имеющиеся на данный момент времени в войсках являются оружием всё-таки групповым, то есть им вооружаются выделенные стрелки в подразделениях, вопрос индивидуальной защиты отдельных военнослужащих можно считать открытым. Вооружить полноформатным дробовиком каждого бойца невозможно.
Опыт эксплуатации и боевого применения используемых сейчас в зоне СВО дробовиков показал, что, с одной стороны, более эффективного средства ПДрО (противодронная оборона) ближней зоны в настоящее время нет, а с другой — выявил, что разработанные в качестве гражданского или служебного оружия образцы применяемых ружей не полностью соответствуют требованиям армии, особенно в части надёжности и простоты эксплуатации.
Решением проблемы может стать разработка и внедрение в войска недорогих в производстве, но отвечающих армейским требованиям к ручному оружию портативных дробовиков-«обрезов» в качестве дополнительного вооружения военнослужащих. Массовое оснащение таким оружием позволит не только решить вопрос индивидуальной защиты военнослужащих, что несомненно будет способствовать повышению психологической устойчивости и реальному снижению потерь личного состава от атак дронов-«камикадзе», но и усилит ПДрО ближней зоны подразделения.
Такие ружья могут быть созданы в одно- и двуствольном вариантах, различаться способом интеграции в штатную экипировку и т. д.
Одноствольное ружьё проще и дешевле в производстве, имеет лучшие массогабаритные характеристики, в связи с чем проще интегрируется в штатную экипировку военнослужащего. Но малогабаритный скоростной дрон — сложная мишень даже для спортсмена стендовика, который к тому же «работает» в спокойной обстановке (тарелочки относительно безвредны) и весьма совершенным оружием. Одностволка усугубляет положение ещё и тем, что может создать у стрелка психоз «единственного (последнего) шанса», отнюдь не способствующий результативному применению оружия.
На западе получили некоторое распространение подствольные многозарядные (чаще всего помповые) мини дробовики-одностволки. Уступая по массогабаритным и производственно-экономическим характеристикам даже двуствольным ружьям-«обрезам», они уступают им и в практической скорострельности при стрельбе на самооборону по атакующему FPV-дрону-«камикадзе» (цель их создания была несколько иной), так как, в отличие от двустволки, не могут стрелять дуплетом с минимальным интервалом между выстрелами.
В отношении боевой эффективности, для решения задач индивидуальной ПДрО, двуствольный вариант ружья-«обреза» представляется наиболее приемлемым.
Наиболее простым способом интеграции дробовика-«обреза» в штатную экипировку является его создание в форм-факторе подствольного устройства по образцу подствольного гранатомёта ГП-25 и Ко, Так как считается, что автомат и дробовик в виде самостоятельных «единиц» неудобны в переноске (хотя «переноска» не единственное назначение оружия). Однако кроме удобства переноски никаких преимуществ подобное решение не даёт.
Поскольку основным оружием является автомат, дробовик, заточенный под борьбу с дронами, в отличие от подствольного гранатомёта, в решении задач автомата практически бесполезен, при этом его «подствольная» установка нарушает баланс комплекса «автомат-ружье». Автомат требуется заново пристреливать после установки и снятия ружья, не говоря о том, что ухудшаются возможности маневра огнём и эффективность применения и основного оружия, и дробовика, особенно при стрельбе навскидку по появляющимся и подвижным целям.
Такая проблема, кстати говоря, характерна и для подствольных гранатометов. Недаром бойцы ССО, вооружённые ГП, переносят их отдельно от автомата в «оперативной» заплечной кобуре специальной конструкции и присоединяют к АК только непосредственно перед применением. К тому же есть и опыт чеченской кампании, когда некоторые бойцы развед. подразделений предпочитали брать обрез дробовика-двустволки вместо штатного пистолета.
С учётом вышесказанного, необходимо предусмотреть полноценное использование дробовика как автономно, так и в подствольном варианте, с использованием универсального крепления (планка пикатини), позволяющем, в совокупности с соответствующими переходниками (при необходимости их применения), оптимизировать место установки ружья на оружие-носитель. Причём как на штатные, так и на перспективные образцы как отечественного, так и иностранного производства, повышая тем самым экспортный потенциал изделия. Кроме того, это крепление, кроме всего прочего, допускает возможность комплектации ружья собственным прицелом, оптимизированным для решения именно его задач.
При этом спуск дробовика, при его использовании в подствольном варианте, крайне желательно вывести под «стреляющую» руку (стрельба поддерживающей рукой всё же из серии «в сторону цели»), обеспечив при этом надёжную интуитивную селекцию спусков основного и дополнительного оружия. Решение, применённое на автоматно-гранатомётном комплексе FN SCAR (на иллюстрациях), на автоматах серии АК реализовать сложно. Существует более простое и безопасное конструктивное решение проблемы, успешно прошедшее экспериментальную проверку.
Целью разработки является создание образца портативного оружия для индивидуальной защиты военнослужащих от FPV-дронов.
Прогнозируемые тактико-технические характеристики:
- Тип — двуствольное дробовое ружьё, для применения как автономно, так и в варианте подствольного устройства, совместимое с автоматами серии АК.
- Калибр — 12х76.
- Габаритные размеры — при установке на автомат ружьё не должно увеличивать его габарит. При автономном применении: длина со сложенным/откинутым прикладом — 270/510мм.
- Масса — не более 1,5 кг в подствольной конфигурации, 2 кг — в автономном варианте.
- Прогнозируемая эффективная дальность стрельбы — до 30-35 метров.
Разработка боеприпаса со стальными стреловидными ГПЭ позволит увеличить эффективную дальность поражения типовой цели как минимум в 1,6…2 раза. Стоимость ГПЭ приблизительно как у гвоздя 20-ки, поперечная нагрузка раза в 2 выше, чем у свинцовой дробины того же веса (примерно 0,15 грамма), аэродинамика лучше.
Возможна также разработка удлинённых (выступающих за передний срез гильзы) калиберных или дульнозарядных надкалиберных, шомпольного типа, боеприпасов различного назначения: метаемых противодронных сетей, осколочных или химических гранат, осветительных, сигнальных, дымовых, целеуказания и различных других боеприпасов. Что, вероятно, будет полезным дополнением при штурме опорников, например.
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