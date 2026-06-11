Иран для перехвата американских ракет и дронов использовал F-14 Tomcat
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Появляются свидетельства того, что, несмотря на все заявления Дональда Трампа об уничтожении ВВС Ирана, военно-воздушные силы Исламской Республики продолжают действовать.
Так, в воздух были подняты F-14 Tomcat, которые остались «в наследство» ещё после свержения шаха Пехлеви. И эти самолёты американского производства, как выясняется, до сих пор решают целый круг боевых задач с высоким процентом эффективности.
В частности, истребители ВВС Ирана были использованы для перехвата дронов и ракет, которыми США атаковали иранские объекты. Зарубежная пресса пишет, что действовали F-14 над иранской провинцией Исфахан.
Тем временем подтверждается информация о пожарах на военных объектах США в ряде стране Ближнего Востока. Это объекты в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Поражена инфраструктура 5-го флота США в Манаме.
В свою очередь США отбомбились по военному объекту в городе Керадж на территории Ирана.
Axios со ссылкой на американского чиновника:
Цели, подвергающиеся атакам, находятся на юге Ирана и включают в себя системы ПВО, радары и командно-контрольные пункты для беспилотников.
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