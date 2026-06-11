Иран для перехвата американских ракет и дронов использовал F-14 Tomcat

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Иран для перехвата американских ракет и дронов использовал F-14 Tomcat

Появляются свидетельства того, что, несмотря на все заявления Дональда Трампа об уничтожении ВВС Ирана, военно-воздушные силы Исламской Республики продолжают действовать.

Так, в воздух были подняты F-14 Tomcat, которые остались «в наследство» ещё после свержения шаха Пехлеви. И эти самолёты американского производства, как выясняется, до сих пор решают целый круг боевых задач с высоким процентом эффективности.



В частности, истребители ВВС Ирана были использованы для перехвата дронов и ракет, которыми США атаковали иранские объекты. Зарубежная пресса пишет, что действовали F-14 над иранской провинцией Исфахан.



Тем временем подтверждается информация о пожарах на военных объектах США в ряде стране Ближнего Востока. Это объекты в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Поражена инфраструктура 5-го флота США в Манаме.



В свою очередь США отбомбились по военному объекту в городе Керадж на территории Ирана.

Axios со ссылкой на американского чиновника:

Цели, подвергающиеся атакам, находятся на юге Ирана и включают в себя системы ПВО, радары и командно-контрольные пункты для беспилотников.
2 комментария
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:04
    Иран-США, всё серьёзно.

    Израильское издание Yedioth Ahronoth сообщает о возможном повреждении двух кораблей ВМС США (один поврежден серьёзно) после того, как Иран запустил противокорабельные крылатые ракеты и вступил в столкновения своими катерами.

    Центральный штаб военного командования ВС "Хатам аль-Анбия": В продолжение преступлений Америки и в связи с началом атак ее агрессивной армии на некоторые южные районы провинции Хормозган, начиная с этого момента и в связи с отсутствием безопасности в регионе, объявляется закрытие Ормузского пролива для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение судов будет подвергаться нападениям.

    Столбы дыма поднимаются с авиабазы Муваффак Салти в Иордании после атаки иранских баллистических ракет.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:06
    Лохматый кричит то что ему шепчат разведслужбы , а они похожи его дурят.