Год «мидлстрайков»: дешёвый дрон против дорогой ПВО

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Год «мидлстрайков»: дешёвый дрон против дорогой ПВО


За год, с весны 2025 по весну 2026, украинская сторона перевела удары дронами средней дальности из отдельных эпизодов в систему. По оценке Atlantic Council, опирающейся на анализ открытых источников (OSINT), за двенадцать месяцев набирается не менее 365 результативных ударов на глубину 50–250 км от линии фронта, и около половины пришлось на средства ПВО и радиолокацию. Оговорюсь сразу: это подсчёт по открытым данным, не подтверждённый официальными источниками, а потому верить ему стоит лишь отчасти. Порядок величин они показывают честно, конкретные цифры почти всегда спорны.



Три эшелона и рабочая лошадка


Показателен случай в Запорожской области: несколько дешёвых дронов вывели из строя топливный поезд, и снабжение крымской группировки по железной дороге со стороны материка на время повисло на Керченском мосту и автотранспорте. Аппаратов ушло немного, а простой целого участка снабжения тянулся днями. Такие эпизоды и стали типовыми для новой практики, где результат уже не отдают на волю случая.

Украинская сторона за два с лишним года перешла от стихийного применения БПЛА к делению ударов на три эшелона: ближние (Front Strike, до 20–30 км), средние (Middle Strike, 50–250 км) и глубокие (Deep Strike, на сотни и тысячи километров вглубь России). Разница не только в дальности, но и в уровне планирования: цели для средних ударов утверждаются на уровне выше отдельной бригады (то есть в вышестоящем командовании, а не в самой части) и бьют по ним по заранее составленному плану. Полоса 50–250 км – это пространство от переднего края до областного центра в глубине, где прежде склады, штабы и позиции ПВО стояли относительно спокойно: фронтовая артиллерия туда не дотягивается.

Под эту задачу противник наладил выпуск БПЛА самолётного типа: дальнобойных дронов-камикадзе, несущих заряд к цели. Рабочей лошадкой стал FP-2 компании Fire Point: дальность порядка 200 км, боевая часть (заряд) от 50–60 кг в базе до 158 кг в модернизации. Рядом – более дальнобойный «Бегемот» с дальностью около 300 км, плюс разведывательный аппарат, способный наводить без спутниковой навигации. Названий в украинских сводках мелькает куда больше, но за россыпью имён стоит одно: дешёвый массовый аппарат с зарядом в полцентнера и дальностью в две-три сотни километров.

Организационно за кампанией стоит связка структур. В 2024 году противник выделил отдельный вид войск – Силы беспилотных систем. Они отвечают за дроны в воздухе, на земле и на море, а средними и глубокими ударами занимается их специальное подразделение, 1-й центр Сил беспилотных систем, к которому подключены военная разведка (ГУР), Силы специальных операций и СБУ. Каждая структура ведёт свой профиль: разведка начинала с Крыма, СБУ работает по складам и железным дорогам, ССО – по командным пунктам.

И здесь важно не обмануться громким словом «доктрина». Никакого нового оружия противник не изобрёл: он лишь навёл порядок в распределении задач и закрыл дешёвым массовым средством разрыв между фронтовой артиллерией и редкими дальними ударами. Существенный для нас вывод в другом: наш оперативный тыл строился по старой норме безопасной глубины, за пределом досягаемости ствольной и реактивной артиллерии. Норма перестала работать, а склады и логистика ещё какое-то время размещались по старому правилу.


Украинский беспилотный летательный аппарат Fire Point-2 (FP-2), который является модернизированной версией модели FP-1

Охота на ПВО: заявленное и подтверждённое


Глава СБУ Малюк заявил об уничтожении 48 % всех российских «Панцирей-С1» начиная с января 2025 года, а по другим украинским сводкам за четыре наиболее активных месяца кампании набралось более 500 поражённых систем ПВО. Цифры эффектные, и ровно поэтому требуют проверки; официальными источниками они не подтверждены. Независимый каталог Oryx, куда попадает только подтверждённое фото или видео, фиксирует порядка 35 уничтоженных «Панцирей». Расхождение – на порядок.

Часть разрыва объяснима методикой: Oryx заведомо считает меньше реального, потому что не всё попадает в кадр. Но и сводки противника смешивают повреждённое с уничтоженным и считают по принципу «заявлено — значит поражено». «48 % парка» в эфире и 35 машин в подтверждённой фиксации – это два очень разных утверждения, и второе ближе к реальности.

При всём этом качественный сдвиг отрицать нельзя, и он прослеживается с разных сторон. По данным Atlantic Council, около половины средних ударов пришлось на зенитные ракетные комплексы (ЗРК), радары и пусковые установки. Выбор осмысленный: проредив ПВО на оперативной глубине, противник открывает коридоры для глубоких ударов дальше в тыл. Темп тоже рос: от одной-двух операций в неделю весной 2025 года примерно до удара в сутки к концу периода. По открытым данным, под удар попадают не только относительно лёгкие «Тор» и «Бук», но изредка и более тяжёлые, дорогие С-300, что говорит о росте возможностей противника. А командование ВСУ вместе с западными аналитиками отмечает у нас нарастающий дефицит противодронных ракет: по каждому дешёвому дрону приходится тратить дорогой штатный боеприпас, и запасы тают быстрее, чем их успевают пополнять.

Ответ нашей промышленности технически верный, но запоздалый. «Купол» представил модернизацию «Тор» с датчиками обнаружения дронов, модулями РЭБ (радиоэлектронной борьбы, подавления связи и навигации) и антеннами помех на 360 градусов. «Панцирь» получает блок из 48 малогабаритных ракет, чтобы не тратить дорогие боеприпасы по мелочи. Решения правильные, но, как отмечают и сами украинские обозреватели, они появились после тяжёлых потерь, а первые модернизированные «Торы» уже успели стать целью. И именно это запаздывание обходится нам дороже, чем нехватка самой техники.


ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

Тыл, который перестал быть тылом


Весной 2026 года в Крыму выстроились очереди на заправках, появились лимиты и талоны. Местные власти объясняли это «сбоем поставок». По открытым данным, за формулировкой стояла серия ударов по топливным колоннам и складам на коридоре трассы Р-280. Мирное население полуострова увидело прямое следствие кампании, которая велась за сотни километров от него.

Логистика стала вторым приоритетом после ПВО. Средний дрон работает здесь как дальнобойная артиллерия по площадным целям: колонны, топливозаправщики, железнодорожные узлы, базы накопления техники. Большая часть подвоза идёт по дорогам и рельсам: тяжёлую технику, топливо и боеприпасы по воздуху в нужных объёмах не доставить. А значит, постоянная угроза удара делает рисковым любое перемещение крупным транспортом: противник, по сути, держит под огневым контролем целый массив территории, не имея там ни одного своего солдата. Сухопутный коридор к Крыму через Мариуполь и Мелитополь оказался самым чувствительным участком: по нему идёт снабжение, на нём же копятся топливные проблемы, которые потом и оборачиваются очередями на заправках.

Сама идея, к слову, не нова. Советская военная теория 1920–30-х годов, работы Триандафиллова и Тухачевского, строилась вокруг глубокой операции: прорвать фронт мало, нужно поразить оперативный тыл противника (подвоз, штабы, резервы), чтобы лишить его способности питать бой и манёвр. Тогда это решали подвижные группы, авиация, воздушные десанты. Сейчас ту же работу по вскрытию тыла противник перекладывает на дешёвые дроны, и цель та же – разорвать связь фронта с тылом. Но граница аналогии жёсткая. Подвижная группа входила в тыл и его занимала, дрон тыл только простреливает: он создаёт зону риска, а не присутствие. Территорию по-прежнему берёт пехота с бронёй, а не аппарат с зарядом в полцентнера. За год у нас сместилось главное: раньше глубина прикрывала, теперь она же подставляет: чем спокойнее был объект, тем больше на нём накоплено для одного дешёвого удара.

***
Вывод для нас в итоге упирается не в чужой дрон. «Чудо-оружия» у противника нет: есть скорость нашей реакции и логика построения тыла, выстроенная по прежним нормам. Тут одной модернизацией ПВО не отделаешься: переделывать придётся само устройство оперативного тыла. Рассредоточение складов, маскировка узлов, насыщение войск дешёвыми средствами перехвата – это организационная работа, и она идёт медленнее, чем противник наращивает выпуск аппаратов.

За год противник, по открытым данным, сделал наш оперативный тыл простреливаемым и поднял цену его удержания. Масштабы поражённой ПВО он завышает на порядок, но направление выбрал точно: средние удары пришлись по зенитному прикрытию на оперативной глубине и осложнили подвоз. «Средние удары» здесь не заменили ни HIMARS, ни тем более наземные силы – это дешёвое массовое давление, не более. А главный урок года для нас лежит не в номенклатуре дронов, а в скорости нашей реакции и в устаревшей логике построения тыла.
27 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 07:23
    Я думаю средство против дронов будет найдено Любое электротехническое устройство это электромагнитное поле или ЭДС вокруг себя...это неоднородность на фоне электромагнитное поля Земли...значит чтобы обнаружить это отклонение нужны чувствительные датчики и сенсор с фильтрами и цифровой обработкой.
    Если накрыть сетью таких сенсоров поле боя мы будем знать обо всех таких электронных и электротехнических устройствах врага.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я думаю средство против дронов будет найдено.

      Не было бы поздно, так можно и всей ПВО лишиться...
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -1
      Сегодня, 07:29
      ...а дальше уже дело нашей артиллерии и авиации.
    3. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +6
      Сегодня, 07:39
      Средство есть конечно. Целых три, выбирайте, как говорится.
      1. Война на всю катушку без перчаток. Не буду уточнять, Иран пример. Врагу и спонсорам не до дронов. Но мы уже поняли, что не дождёмся по ряду причин, которые все понимают, но не любят озвучивать.
      2. Против лома нет приёма окромя другого дрона. Массовое производство дронов-перехватчиков с переломом ситуации качественно и количественно. Быстро проблему не решить, тем более, что и людей не пчть минут обучать. Для каждого снайпера нужна антиснайперская группа.
      3. Действовать по принципу "на все дома и АЗС у врага дронов не хватит, а в ДТП каждый день народу больше гибнет. Где-то умолчим, где-то деньгами поможем, дабы "лодку не раскачивали". Эх, ещё эти выборы, где нужно результат нужный как-то сделать...
      Вот как-то так. request
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Pharmacist
        2. Массовое производство дронов-перехватчиков с переломом ситуации качественно и количественно.

        А мы потянем против ВСЕЙ европейской промышленности и экономики? Не говоря уж о США...
        Цитата: Pharmacist
        Где-то умолчим, где-то деньгами поможем, дабы "лодку не раскачивали".

        Умолчать можно о том что на фронте происходит и в оперативном тылу. Да и то частично... Но когда в твоём городе постоянные прилёты и воздушные тревоги... Как тут умолчишь?
      2. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 08:37
        Да, применение дронов было как революцией, что привело к неизбежному изменению всего в военном деле. Применение беспилотных летательных и наземных аппаратов создало новый род войск, но пока ещё долго не сможет заменить стандартные рода войск.
    4. Панадол Звание
      Панадол
      0
      Сегодня, 08:12
      Я бы предложил, вначале, разобраться с их управлением. В частности, говорят, что атаками управляет ИИ. Даже показывали стенды с управляющей системой.
      А вот почему бы и нашему ИИ не начать поиск , где это находиться на украине ? Такая штука не модет не оставлять следов в сети ! Мало того, вероятно, еще и энергоемкая . Должна светится от энергопотребления ! И запустить на каждый из вероятных адресов по паре искандеров !!!
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Панадол
        А вот почему бы и нашему ИИ

        А это кто такой?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 09:35
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: Панадол
          А вот почему бы и нашему ИИ

          А это кто такой?

          Может Иван Иванович?
    5. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 08:37
      Средство против дронов одно - уничтожать производства и логистику. Когда у себя производить не смогут,, а из-за рубежа ничего не приедет - ударов не будет
  2. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +5
    Сегодня, 07:23
    Как не модернизируй оружие, решение на его применение за властью. А у власти старые импотенты!
  3. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 07:24
    Как говорится, хороша ложка к обеду...
    Косность "усатых кавалеристов с шашкой наголо" и нежелание их думать по новому стоят для войск дорого.
  4. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 07:33
    Средний дрон работает здесь как дальнобойная артиллерия по площадным целям: колонны, топливозаправщики, железнодорожные узлы, базы накопления техники.

    Ну может хоть "в ответ" то же самое делать начнём?
  5. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +3
    Сегодня, 07:36
    За год противник, по открытым данным, сделал наш оперативный тыл простреливаемым и поднял цену его удержания.

    Ну, у нас всегда могут сказать, что это он от безисходности из за провалов на фронте...
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:41
    Цитата: AllX_VahhaB
    Не было бы поздно, так можно и всей ПВО лишиться...

    Ну нашей стране не привыкать...
    В 1941 году 22 июня РККА лишилась своей авиации на западных рубежах страны.
    Додумались сосредоточить под удары Люффтваффе большую часть истребителей и бомбардировщиков.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ну нашей стране не привыкать...
      В 1941 году

      В 1941 году, командующих генералов проваливших оборону расстреливали! Например: Павлов, Климовских, Клич, Оборин, Смушкевич, Рычагов, Гольцев... А сейчас? Даже с должности не снимают!
      ЗЫ. Не всех в 41-м, но систему вы поняли...
  7. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 07:52
    Год «мидлстрайков»: дешёвый дрон против дорогой ПВО

    Чадаев пишет об эволюции БПЛА противника.
    Баланс в сторону врага сместился не из-за проблем нашей армии на фронте, где который месяц продолжается позиционная "тянучка", как и раньше. Проблемы появились в тылу, из-за участившихся прилетов «дипстрайков» (дальнолеты) и «миддл-страйков» (средней дальности) и фокусировки на удары по логистике и АЗС/ГСМ хранилищам.

    Уязвимы мы оказались потому что была сделана ставка на одни Герани и отвергнуто развитие дронов летающих на 150-200 км. Почему? Бытовало мнение, что дроны на такой дальности - слишком сложная игрушка, так как предполагается, что дрон должен иметь весь полет прямое управление. В реальности у большинства расчетов статистика запуска наших "Молний-2" достаточно печальная. ИИ свое развить мы не успели или не смогли и теперь противник перехватил пальму первенства в этом.
    "Хорнеты" ВСУ на последних 300 метрах сами "фиксируются в цель" и атакуют её. Это важный тактический прием, при котором дрон переходит в "автономку", т.е. не восприимчив к РЭБ и главное: освобождает расчет от головняка с выставлением антенн на высоту, чтобы дрон передавал/получал сигнал до самой земли на дистанции 150 км - поди найди такую высокую позицию. Разработчики "Хорнета" сразу заложили опцию тихого полета, чтобы с тех самых 300 метров захода на атаку, дрон никто не услышал. Продумали хорошо.

    Враг развивался, нарастил за весну удары в 3-4 раза, а у нас МОГи без численного роста и FPV-ПВО без роста количества расчетов. Будто ничего и не происходит и война идет своим чередом как в 2024-25 годах. МОГи всё так же жмутся к защищаемому объекту, не имея средств своевременного обнаружения и своевременного выхода на траекторию перехвата. Даже превращенный в сито "Лютый" может пролететь еще 100-200 метров и натворить делов.

    Обнаружение цели полностью легло на РЛС. В этом есть минусы. Ниже 50 метров РЛС ничего не видит, а противник выбирает маршруты по низинам, ниже 50 метров. РЛС довольно тонкая штука: загрубляешь чувствительность – не видишь дроны, слишком поднимаешь – видишь кучу ложных объектов и не в состоянии отличить их от реальной цели. Необходимы акустические системы перехвата.
    Перехватчики наши сырые, их ещё доводить и доводить. Их нужны тысячи, а расчетов сотни, чтобы быстро довести до ума дроны перехвата и подготовить расчеты, масштабировать опыт.
    Победа в войне дронов не может находиться только в области защиты от них. Нам нужны свои дроны аналогичных систем, много, чтобы увеличить издержки войны у противника.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Дедок
      Нам нужны свои дроны аналогичных систем, много, чтобы увеличить издержки войны у противника.

      Издержки ВСЕЙ Европы?
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 08:11
    Мораль: против дешёвых дронов нужна дешёвая ПВО: лёгкие истребители по цене жигулей размещённые на полевых аэродромах на расстоянии 5-10 км друг от друга. При близком расположении аэродромов снимаются требования запредельной скорости для истребителей-перехватчиков: достаточно летать в 1,5-2 раза быстрее дронов. В случае беспилотного истребителя возможен вариант вообще микросамолёта весом в сотню кг.
  9. dragon772 Звание
    dragon772
    +3
    Сегодня, 08:11
    Для защиты дроны-перехватчики.
    Для ударов дронами по оперативному тылу врага,сместить акцент на АЗС,топливозаправщики и поезда с ГСМ.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:22
    Автор раскрыл, указал на какие то новые проблемы... да нет, все это уже описывали, обсуждали не раз...
    Хотя именно это, такое ОЧЕВИДНОЕ, опасное и требует незамедлительно реакции, решений... в общем, лишний раз указать на это стоит, это факт. soldier
  11. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    0
    Сегодня, 08:26
    Отсутствие инициативы, способности системно ставить и решать актуальные задачи, т.к. все тормозится "вертикалью власти". Очевидна потребность в новых технических решениях в части средств борьбы с современными воздушными угрозами, но, видимо, научно-технические школы не просто восстановить на фоне продолжающегося засилия "эффективных менеджеров".
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 09:00
      Цитата: С.Викторович
      Очевидна потребность в новых технических решениях в части средств борьбы с современными воздушными угрозами

      Прежде всего необходима реорганизация системы управления!!! Без этого всё остальное ниэффекивно.
  12. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +1
    Сегодня, 08:30
    Использование дронов может принести только тактические победы при пассивной обороне. ВПР не ставило задачу оккупировать Украину, только абстрактные задачи. В итоге не взяли Киев, опасаясь больших жертв. Получили получили ещё большие жертвы и разрушения. Наши прадеды вертятся в гробах как вентиляторы. Мы действуем без инициативы, трусливо. Промышленность запада скоро .уйдет выпускать, миллионы а потом и миллиарды дронов. Мы должны выпускать миллионы зенитных ракет? Если заводы по их изготовлению находятся в Европе и мы не можем их поразить, зачем нам атомное оружие? СВО перестало быть давно операцией, но руководство России все ещё улыбается и хохмит из своих бункеров.
  13. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 08:51
    ИМХО, самая большая опасность - пересмотр доктрины первого Воздушно-космического удара, который уже начался.
    Под угрозой не только мобильные Панцири и Торы, но и стационарные РЛС РТВ. wink

    А дальше - путь открыт и для стратегов и для баллистики. negative
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 09:04
    "Перехватчики наши сырые, их ещё доводить и доводить. Их нужны тысячи, а расчетов сотни, чтобы быстро довести до ума дроны перехвата и подготовить расчеты, масштабировать опыт.
    Победа в войне дронов не может находиться только в области защиты от них. Нам нужны свои дроны аналогичных систем, много, чтобы увеличить издержки войны у противника.[/quote]

    Новых избранников выберем и появятся деньги на другие нужды. А пока свободных денег на второстепенные задачи нет.
  15. Dead
    Dead
    -1
    Сегодня, 09:05
    поэтому война скоро закончится