CENTCOM: Мы завершили нанесение дополнительных ударов по Ирану для самообороны
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На фоне очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть поползли вверх. Марка Brent торгуется на отметках порядка 94-95 долларов за баррель, российская Urals – тестирует отметки в 90 за бочонок. При этом многие эксперты считают, что технологические гиганты предпринимают усилия, чтобы, по «заказу» американских госструктур удерживать «бумажную» нефть на относительно приемлемых биржевых значениях. Реальную цену «чёрного золота» на фоне происходящего на Ближнем Востоке, включая Ормузский пролив, а также рекордно низкие запасы в США, независимые эксперты оценивают минимум на 50% выше публикуемых биржевых отметок.
Тем временем силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего (Дональда Трампа) завершили «дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям на территории Ирана». Именно так говорится в официальном заявлении командования.
Из сводки CENTCOM:
Военные нанесли высокоточные удары по иранским военным средствам наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей стране. В операции участвовали подразделения Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США. Целью было нейтрализовать угрозы для американских войск и международных торговых судов в регионе. Удары стали ответом на агрессивные действия Тегерана.
Снова американские «басни» об «агрессивных действиях Ирана». Как будто бы это не США в паре с Израилем убили верховного лидера страны и целый ряд высокопоставленных политиков и военных. Как будто это не США с Израилем бомбили школы, больницы, мосты, университеты в Иране.
По состоянию на текущий момент «возобновлённая главнокомандующим» операция продлилась около четырёх часов.
При этом в Иране утверждают, что во время ответного удара по базе Пятого флота США в Бахрейне повреждены американские боевые корабли. США эту информацию на данный момент не комментируют.
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