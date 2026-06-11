CENTCOM: Мы завершили нанесение дополнительных ударов по Ирану для самообороны

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CENTCOM: Мы завершили нанесение дополнительных ударов по Ирану для самообороны

На фоне очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть поползли вверх. Марка Brent торгуется на отметках порядка 94-95 долларов за баррель, российская Urals – тестирует отметки в 90 за бочонок. При этом многие эксперты считают, что технологические гиганты предпринимают усилия, чтобы, по «заказу» американских госструктур удерживать «бумажную» нефть на относительно приемлемых биржевых значениях. Реальную цену «чёрного золота» на фоне происходящего на Ближнем Востоке, включая Ормузский пролив, а также рекордно низкие запасы в США, независимые эксперты оценивают минимум на 50% выше публикуемых биржевых отметок.

Тем временем силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего (Дональда Трампа) завершили «дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям на территории Ирана». Именно так говорится в официальном заявлении командования.

Из сводки CENTCOM:

Военные нанесли высокоточные удары по иранским военным средствам наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей стране. В операции участвовали подразделения Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США. Целью было нейтрализовать угрозы для американских войск и международных торговых судов в регионе. Удары стали ответом на агрессивные действия Тегерана.

Снова американские «басни» об «агрессивных действиях Ирана». Как будто бы это не США в паре с Израилем убили верховного лидера страны и целый ряд высокопоставленных политиков и военных. Как будто это не США с Израилем бомбили школы, больницы, мосты, университеты в Иране.

По состоянию на текущий момент «возобновлённая главнокомандующим» операция продлилась около четырёх часов.

При этом в Иране утверждают, что во время ответного удара по базе Пятого флота США в Бахрейне повреждены американские боевые корабли. США эту информацию на данный момент не комментируют.
12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:51
    Кто-то денег срубил на нефтяных котировках.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 08:13
      Капиталисты хорошо зарабатывают на войнах.

      А США и Иран наносят друг другу ответные удары.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:52
    И так до следующего "вертолета". США увязли и выйти не могут и продолжать накладно.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:53
    Иран в ответ закрыл Ормузский пролив...все правильно сделал...платить за это будут США.
  4. пылесос Звание
    пылесос
    +5
    Сегодня, 07:55
    Какая на фиг самооборона. что делают американцы за 3000 км от своей страны. Если бы там их не было. все мирно жили бы. Там. где американцы--там всегда нестабильность
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 08:02
      Да им плевать.........................
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 08:18
      Там. где американцы--там всегда нестабильность

      И евреи...
  5. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 08:03
    ... завершили "дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям".

    Значит ли это, что теперь в мире можно бить чем угодно по другой стране, не утруждая себя обоснованиями, в "целях самообороны"? Амеры почему-то решили, что весь мир принадлежит им...
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 08:10
    Интересно, а ряженая укрота будет тут "иронизировать", как она любит, над тем, что даже их барен наносит удары - "в ответ"? Или тут классика - "Это другое"? laughing
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 08:23
      Интересно, а ряженая укрота будет тут "иронизировать", как она любит, над тем, что даже их барен наносит удары - "в ответ"?
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:42
    Я не люблю англицизмы, но благодаря Трампу и иранской движухе в народе пошёл новый политический термин, "PeaceDeal".
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:46
    Миротворческие удары США по иранской территории. Где США и ГДЕ ИРАН То что ни миротворческие - априори