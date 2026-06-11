Возникший из-за атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ на Кубани ликвидировали
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Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сегодняшнюю ночь 330 вражеских беспилотников самолетного типа. Дроны противника уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей, а также над 12 регионами РФ, включая Краснодарский край.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Как заявили в местном оперативном штабе, возникший из-за атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ на Кубани, недалеко от Краснодара, уже ликвидировали. В ходе инцидента никто из сотрудников нефтеперерабатывающего завода не пострадал. При этом местные жители сообщают, что в городе в ранние часы чувствовался запах продуктов горения.
Пожар потушили, задействовав 34 человека и 12 единиц техники, часть которой принадлежит МЧС России.
Перед этим оперштаб сообщал о возгорании на объекте в результате падения на его территории фрагментов сбитых вражеских дронов. Часть обломков упала на расположенный вблизи завода частный сектор. Их обнаружили на территории трех домовладений. В результате в одном из дворов загорелась хозяйственная постройка. В одном из домов взрывной волной выбило остекление. Также повреждение получила газовая магистраль.
Атаке БПЛА подвергся и Краснодар. Там впервые с начала проведения СВО звучали тревожные сирены. Мэр города Евгений Наумов в своем обращении рекомендовал жителям не паниковать и оставаться в безопасных местах. Он призвал их не подходить к окнам и по возможности оставаться в помещениях без окон, а также не выходить на улицу.
Уже утром мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе-курорте объявили об угрозе атаки украинских беспилотников.
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