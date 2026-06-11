Возникший из-за атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ на Кубани ликвидировали

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Возникший из-за атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ на Кубани ликвидировали


Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сегодняшнюю ночь 330 вражеских беспилотников самолетного типа. Дроны противника уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей, а также над 12 регионами РФ, включая Краснодарский край.



Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как заявили в местном оперативном штабе, возникший из-за атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ на Кубани, недалеко от Краснодара, уже ликвидировали. В ходе инцидента никто из сотрудников нефтеперерабатывающего завода не пострадал. При этом местные жители сообщают, что в городе в ранние часы чувствовался запах продуктов горения.

Пожар потушили, задействовав 34 человека и 12 единиц техники, часть которой принадлежит МЧС России.

Перед этим оперштаб сообщал о возгорании на объекте в результате падения на его территории фрагментов сбитых вражеских дронов. Часть обломков упала на расположенный вблизи завода частный сектор. Их обнаружили на территории трех домовладений. В результате в одном из дворов загорелась хозяйственная постройка. В одном из домов взрывной волной выбило остекление. Также повреждение получила газовая магистраль.

Атаке БПЛА подвергся и Краснодар. Там впервые с начала проведения СВО звучали тревожные сирены. Мэр города Евгений Наумов в своем обращении рекомендовал жителям не паниковать и оставаться в безопасных местах. Он призвал их не подходить к окнам и по возможности оставаться в помещениях без окон, а также не выходить на улицу.

Уже утром мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе-курорте объявили об угрозе атаки украинских беспилотников.
9 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 09:10
    В ходе инцидента никто из сотрудников нефтеперерабатывающего завода не пострадал.

    Ну хоть люди не пострадали...
    А то уже страшно открывать ВО.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:12
    А что тут обсуждать??? Кого критиковать???
    Всё это обсуждали не раз и всех кого надо критиковали не раз...
    Так о чем и как дальше то будет, вот в чем вопрос soldier
  3. russ71 Звание
    russ71
    +3
    Сегодня, 09:12
    Сезон в этом году хохлам НАКОНЕЦ-ТО удалось убить... сбылась их мечта с 2014 года!!!

    Жители Крыма поехали в Кубань за бензиом... но и там скоро его не будет не АЗС!!!

    Все идет по плану... мы пока не начинали...
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    Сегодня, 09:13
    Позорище ! Ядерную державу разносят в щепки . Каждый день что то горит и взрывается . Каждый день убивают Русских людей . А что Путин? А Путин молчит ,терпило долбаный. А что народ ? А народ тоже терпит своего главтерилу!
  5. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 09:15
    Вообще какой то пионерский костер а не пожар. Пожар на НПЗ потушили 34 человека и 12 единиц техники...
    Ну все равно, плохо, что долетает.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 09:19
    Хохлоту дрюкаем , а они только и способны что гадить.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:25
      они только и способны что гадить.

      Причём с каждым днём гадят всё больше и всё дальше.
  7. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 09:23
    Фрагменты площадь накрыли или кучно упали?
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 09:43
    Возникший из-за атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ на Кубани ликвидировали


    Похоже, что пожаром дело не ограничилось.
    Режим ЧС введен в Афипском поселении Северского района Кубани после ночной атаки БПЛА, сообщили местные власти