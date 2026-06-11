Чем глубже энергокризис в Европе, тем больше разговоров о восстановлении «СП»
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Чем больше в Европе проблем с энергоносителями на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, тем больше разговоров о том, что газопроводы «Северный поток» должны быть восстановлены. Причём введённые самой же Европой санкции против российского газа уже сами же европейцами обозначаются как не такие уже и «железобетонные». Всё аргументируется примерно так: «Газ будет качать Россия, а в газопроводе «Северный поток» он уже будет не российским, а, например, американским».
В материалах так называемого Высокого суда Лондона содержится информация оценочного типа о том, что повреждённые газопроводы «могут быть восстановлены в течение ближайших трёх лет».
Именно столько времени, как считается, требуется для закупки и монтажа новых труб, причём с вероятным использованием российских судов-трубоукладчиков. Напомним, что они тоже находятся под санкциями.
Высокий суд Лондона основывается на меморандуме, который был составлен специалистами по техническим вопросам, которые работают как со стороны истца по делу о «Северных потоках», так и со стороны ответчиков. Ответчиками выступают британские страховщики, которые, как следует из контракта, и должны обеспечить финансирование восстановительных работ.
Напомним, что на Западе продвигается версия о том, что «СП» и «СП-2» взорвали «украинские диверсанты, близкие к Залужному». Сейчас Залужный – посол Украины в Британии. При этом ещё несколько лет назад вышел материал-расследование американского журналиста Сеймура Хёрша, где он говорит, что к такой операции причастны США.
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