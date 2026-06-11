Чем глубже энергокризис в Европе, тем больше разговоров о восстановлении «СП»

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Чем глубже энергокризис в Европе, тем больше разговоров о восстановлении «СП»

Чем больше в Европе проблем с энергоносителями на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, тем больше разговоров о том, что газопроводы «Северный поток» должны быть восстановлены. Причём введённые самой же Европой санкции против российского газа уже сами же европейцами обозначаются как не такие уже и «железобетонные». Всё аргументируется примерно так: «Газ будет качать Россия, а в газопроводе «Северный поток» он уже будет не российским, а, например, американским».

В материалах так называемого Высокого суда Лондона содержится информация оценочного типа о том, что повреждённые газопроводы «могут быть восстановлены в течение ближайших трёх лет».

Именно столько времени, как считается, требуется для закупки и монтажа новых труб, причём с вероятным использованием российских судов-трубоукладчиков. Напомним, что они тоже находятся под санкциями.

Высокий суд Лондона основывается на меморандуме, который был составлен специалистами по техническим вопросам, которые работают как со стороны истца по делу о «Северных потоках», так и со стороны ответчиков. Ответчиками выступают британские страховщики, которые, как следует из контракта, и должны обеспечить финансирование восстановительных работ.

Напомним, что на Западе продвигается версия о том, что «СП» и «СП-2» взорвали «украинские диверсанты, близкие к Залужному». Сейчас Залужный – посол Украины в Британии. При этом ещё несколько лет назад вышел материал-расследование американского журналиста Сеймура Хёрша, где он говорит, что к такой операции причастны США.
20 комментариев
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  1. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    0
    Сегодня, 09:07
    Европейские трубы не подойдут, как и рабочие плавсредства и работники и прочие материалы и запчасти. Так может постановить НАШ Суд. Ну и накрутить по полной, не сразу.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 09:12
      Чем больше в Европе проблем с энергоносителями на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, тем больше разговоров о том, что газопроводы «Северный поток» должны быть восстановлены. Причём введённые самой же Европой санкции против российского газа уже сами же европейцами обозначаются как не такие уже и «железобетонные». Всё аргументируется примерно так: «Газ будет качать Россия, а в газопроводе «Северный поток» он уже будет не российским, а, например, американским».

      Ну если "торгашинская" элитка России на такое пойдёт, это будет ещё одно дно для Недостойных.
      "Меритократия" переводится как Власть Достойных. Как называется то, что у нас, думайте сами.
      Опять будем обеспечивать российскими ресурсами благополучие и силу Европейского Сада, чтобы у них была возможность, чуть что, опять противостоять России?
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 09:28
        Цитата: alex-defensor
        Опять будем обеспечивать российскими ресурсами благополучие и силу Европейского Сада
        Если вы не поняли, то СВО и началось по большей части из за спора за газовый рынок ЕС. И вообще все войны на земле, за все 50 000 лет пока на ней живут человекоподобные существа, все начинались из за денег. Деньги в той или иной форме в любом случае основная цель любой военной операции или войны.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 09:08
    Чем больше в Европе проблем с энергоносителями на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, тем больше разговоров о том, что газопроводы «Северный поток» должны быть восстановлены

    Зачем? А впрочем пусть восстанавливают за свой или страховщика счет!
    Но газ в трубу ни-ни...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:32
      Смотрите больше разнообразных средств информации. Например есть такое телевизор. Так вот в телевизоре самый главный чиновник России сказал. что одна нитка потока сохранилась, "и мы готовы поставлять газ, вы только попросите".
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:09
    Все это к чему???
    Сладкий пряник, замануха для наших... для наших, в общем...
    Давайте договорняк с сляпаем, а тогда....
    В общем, все как всегда....
    А для тех, кто чем то не доволен, не готов идти на попятную, намек/угроза с той, африканской стороны или азербайджанской, один фиг.... и те и другие готовы "спасти гейропу" и обеспечить её голубым топливом... как только, так сразу... и не в первый раз, кстати! wink
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 09:21
      И все чаще раздаются голоса , что Украина должно оплатить восстановление или уплатить компенсацию за свою « работу» по уничтожению газопровода .
      Кто знает , может и дойдет когда нибудь до этого ?
      1. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 09:42
        Смеетесь? Это страна-банкрот, они свои потребности, без военных даже, оплатить не в состоянии. Как только активные боевые действия закончатся, прекратится ее финансирование, и всё, гасите свет, сливайте воду. Хотя боюсь Россия снова, в очередной раз начнет помогать убогим.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 09:11
    "Вот что, ребята. Пулемёт я вам не дам" (с)
    Умерла, как говорится, так умерла. Пусть пер дя чий газ в европе используют.
  5. dnepropetrovsk Звание
    dnepropetrovsk
    +6
    Сегодня, 09:12
    Ну давайте опять снабжать их газом. Дроны им выпускать не комфортно и дорого. Меня наши новости убивают. Когда мы уже сами себя уважать начнём? А хотим чтоб нас мир уважал. Может с себя начать?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 09:25
      Меня наши новости убивают.

      Это точно наши новости?
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:29
        Ну вот так всё работает при капитализме. Нет торговли даже с врагом, не на что вести войны и снаряжать солдат.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:34
      Вы, можете уважать себя сколько угодно. Но всё решают те. кто уважает деньги.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 09:16
    Они только и способны базарить , а мы их будем морозить.
  7. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 09:23
    С 2022 года (да даже с 2014) читаю материалы, что вот-вот Запад одумается и вернет, как было. И все что-то не складывается :((
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 09:27
      Пока заказчик журналюгам платит за такие материалы, они будут появляться.
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:30
    Забавно конечно. Смысл постройки подобных проектов это убрать из цепочки кого то проблемного при транспортировке.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:32
    Всегда поражался ,а где наше мнение ?
    А где компенсация убытков или мы согласны на все ,что бы снова дарить деньги ЕС .
  10. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 09:39
    А в Европе есть энергокризис? Нет топлива, и стоят очереди на заправках и бензин по талонам? Как же достала эта вонючая пропаганда ) зазеркалье какое то
  11. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    Сегодня, 09:40
    Это позорище будет продолжатся пока у власти люди (если их можно так называть) готовые распродать по дешёвке ВСЕ богатства России.