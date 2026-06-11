Чем больше в Европе проблем с энергоносителями на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, тем больше разговоров о том, что газопроводы «Северный поток» должны быть восстановлены. Причём введённые самой же Европой санкции против российского газа уже сами же европейцами обозначаются как не такие уже и «железобетонные». Всё аргументируется примерно так: «Газ будет качать Россия, а в газопроводе «Северный поток» он уже будет не российским, а, например, американским».В материалах так называемого Высокого суда Лондона содержится информация оценочного типа о том, что повреждённые газопроводы «могут быть восстановлены в течение ближайших трёх лет».Именно столько времени, как считается, требуется для закупки и монтажа новых труб, причём с вероятным использованием российских судов-трубоукладчиков. Напомним, что они тоже находятся под санкциями.Высокий суд Лондона основывается на меморандуме, который был составлен специалистами по техническим вопросам, которые работают как со стороны истца по делу о «Северных потоках», так и со стороны ответчиков. Ответчиками выступают британские страховщики, которые, как следует из контракта, и должны обеспечить финансирование восстановительных работ.Напомним, что на Западе продвигается версия о том, что «СП» и «СП-2» взорвали «украинские диверсанты, близкие к Залужному». Сейчас Залужный – посол Украины в Британии. При этом ещё несколько лет назад вышел материал-расследование американского журналиста Сеймура Хёрша, где он говорит, что к такой операции причастны США.