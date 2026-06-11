Производитель систем Patriot не может назвать сроки поставок ЗУР союзникам США
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Производитель систем Patriot компания Lockheed Martin не может сообщить союзникам США, когда они смогут получить ЗУР PAC-3.
Как сообщает издание Financial Times, в компании заявили, что решения, касающиеся того, кто первым получит новые ЗУР, принимает непосредственно правительство США. При этом производитель подчеркивает, что даже после трехкратного увеличения производства очередь останется длинной, потому что приоритет отдается внутренним потребностям США и заключенным ранее контрактам.
Между тем Британия готова помочь Украине разработать европейскую альтернативу ЗРК Patriot, чтобы таким образом снизить зависимость Киева от США. Как утверждает украинская сторона, предполагается, что Киев будет выпускать ракеты-перехватчики, а европейские «союзники» — поставлять ВСУ радары и системы наведения. Координировать разработку будет НАТО.
При этом конкретные сроки разработки системы, сравнимой с американским ЗРК Patriot, пока неясны. Глобальный дефицит ракет-перехватчиков усугубляется низкими темпами производства — европейские производители ракет Aster выпускают всего одну ЗУР в месяц. 92% поставленных Украине перехватчиков оплачены европейцами.
Между тем Зеленскому предложили довольствоваться поставками ракет к Patriot с истекающим сроком годности. Поскольку Трамп откровенно проигнорировал письмо Зеленского с просьбой о поставках ПВО, Киеву придется довольствоваться тем, что ему могут предложить европейские «союзники».
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