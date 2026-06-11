Производитель систем Patriot не может назвать сроки поставок ЗУР союзникам США

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Производитель систем Patriot не может назвать сроки поставок ЗУР союзникам США

Производитель систем Patriot компания Lockheed Martin не может сообщить союзникам США, когда они смогут получить ЗУР PAC-3.

Как сообщает издание Financial Times, в компании заявили, что решения, касающиеся того, кто первым получит новые ЗУР, принимает непосредственно правительство США. При этом производитель подчеркивает, что даже после трехкратного увеличения производства очередь останется длинной, потому что приоритет отдается внутренним потребностям США и заключенным ранее контрактам.



Между тем Британия готова помочь Украине разработать европейскую альтернативу ЗРК Patriot, чтобы таким образом снизить зависимость Киева от США. Как утверждает украинская сторона, предполагается, что Киев будет выпускать ракеты-перехватчики, а европейские «союзники» — поставлять ВСУ радары и системы наведения. Координировать разработку будет НАТО.

При этом конкретные сроки разработки системы, сравнимой с американским ЗРК Patriot, пока неясны. Глобальный дефицит ракет-перехватчиков усугубляется низкими темпами производства — европейские производители ракет Aster выпускают всего одну ЗУР в месяц. 92% поставленных Украине перехватчиков оплачены европейцами.

Между тем Зеленскому предложили довольствоваться поставками ракет к Patriot с истекающим сроком годности. Поскольку Трамп откровенно проигнорировал письмо Зеленского с просьбой о поставках ПВО, Киеву придется довольствоваться тем, что ему могут предложить европейские «союзники».
7 комментариев
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  1. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 09:51
    При этом конкретные сроки разработки системы, сравнимой с американским ЗРК Patriot, пока неясны.

    Уже существуют версии европейской Астер 30, сопоставимые по целям с американскими Пэтриот.
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 09:55
    предложили довольствоваться поставками ракет к Patriot с истекающим сроком годности.

    Значит ли это, что неудачных пусков с разрушением своей инфраструктуры у украинцев станет еще больше?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 11:01
      Значит ли это, что неудачных пусков с разрушением своей инфраструктуры у украинцев станет еще больше?
      Дай бог, дай бог!
  3. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 10:06
    Между тем Британия готова помочь Украине разработать европейскую альтернативу ЗРК Patriot

    Разработка ЗРК - конёк мелкобритов, надо полагать. Очень интересно.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:14
    Логично, что даже там в "коллективном западе" нету определённости, что, когда и сколько выпускать при таком быстром развитии угроз. Одну ракету они в месяц выпускают, прикольно. Ну будут выпускать 10 в месяц, с гигантским расходом при военных действиях, это блин такая милитаризация прям я фигею.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:43
    Ожидаемо, пин до ся тине самим мало ЗУР к патрикам, а еще евреям надо уделить достаточно внимания. Мелкобриты вряд ли помогут ибо не имеют достаточных компетенций в данном вопросе. Швайнам надо продолжать метать банки с огурцами по летящим с нашей стороны приветам.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:00
    Между тем Зеленскому предложили довольствоваться поставками ракет к Patriot с истекающим сроком годности
    Ничего страшного, у Зеленского самого срок истек давно wink