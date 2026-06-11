Запорожская АЭС вновь отключена от электроснабжения с правого берега Днепра
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Запорожская атомная электростанция вновь отключена от внешнего электроснабжения. Оно поступает по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» с правого берега Днепра, находящегося под контролем ВСУ. Это уже двадцатое по счету отключение ЗАЭС от внешнего электроснабжения с момента, когда в марте 2022 года станция перешла под российский контроль.
Как обычно в таких случаях, электропитание подключено от резервных дизельных генераторов. Хотя все шесть реакторов Запорожской АЭС с сентября 2022 года находятся в состоянии «холодного останова», для безопасной работы станции даже в этом режиме требуется постоянное электроснабжение.
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что отключение постоянного внешнего электропитания произошло вчера вечером. Автоматика сработала штатно, переведя станцию на дизель-генераторы. Нарушений в работе систем оборудования в результате инцидента не произошло.
Персонал действует согласно инструкциям на такой случай, все параметры работы оборудования в норме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения не превышает установленных норм. Что стало причиной очередного прерывания подачи электроэнергии с правого берега Днепра, не сообщается.
Высоковольтная ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1» сама по себе является резервной. Основное энергоснабжение ЗАЭС должно осуществляться по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» с правого берега. Однако с марта этого года оно прекращено из-за повреждений в результате атак дронов ВСУ.
Работы по восстановлению ЛЭП продолжаются и сейчас. Несмотря на «режим тишины» на время ремонта, согласованный с Киевом и МАГАТЭ, 5 июня БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса на саперов группы разминирования ВС РФ, ведущих работы в районе ЛЭП.
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