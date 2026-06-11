Запорожская АЭС вновь отключена от электроснабжения с правого берега Днепра

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Запорожская АЭС вновь отключена от электроснабжения с правого берега Днепра

Запорожская атомная электростанция вновь отключена от внешнего электроснабжения. Оно поступает по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» с правого берега Днепра, находящегося под контролем ВСУ. Это уже двадцатое по счету отключение ЗАЭС от внешнего электроснабжения с момента, когда в марте 2022 года станция перешла под российский контроль.

Как обычно в таких случаях, электропитание подключено от резервных дизельных генераторов. Хотя все шесть реакторов Запорожской АЭС с сентября 2022 года находятся в состоянии «холодного останова», для безопасной работы станции даже в этом режиме требуется постоянное электроснабжение.



Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что отключение постоянного внешнего электропитания произошло вчера вечером. Автоматика сработала штатно, переведя станцию на дизель-генераторы. Нарушений в работе систем оборудования в результате инцидента не произошло.

Персонал действует согласно инструкциям на такой случай, все параметры работы оборудования в норме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения не превышает установленных норм. Что стало причиной очередного прерывания подачи электроэнергии с правого берега Днепра, не сообщается.

Высоковольтная ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1» сама по себе является резервной. Основное энергоснабжение ЗАЭС должно осуществляться по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» с правого берега. Однако с марта этого года оно прекращено из-за повреждений в результате атак дронов ВСУ.

Работы по восстановлению ЛЭП продолжаются и сейчас. Несмотря на «режим тишины» на время ремонта, согласованный с Киевом и МАГАТЭ, 5 июня БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса на саперов группы разминирования ВС РФ, ведущих работы в районе ЛЭП.
13 комментариев
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  1. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:16
    Высоковольтная ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1» сама по себе является резервной. Основное энергоснабжение ЗАЭС должно осуществляться по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» с правого берега.

    Обе идут с правого берега, с украинской стороны. Запорожская АЭС оказалась как чемодан без ручки- содержать дорого, использовать нельзя. :((
  2. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:19
    А что с Афипским НПЗ в Краснодарском крае? В интернетах пишут, что после удара возник пожар....
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 10:21
      Пишут, что жертв нет, пожар потушен.
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 10:22
    а подключить с нашей стороны нет возможности? вообще глупо получать энергию у врагов
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Сегодня, 10:24
      а подключить с нашей стороны нет возможности? вообще глупо получать энергию у врагов

      Украина не дает этого сделать.
  4. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +3
    Сегодня, 10:24
    Неужели риски радиационной катастрофы за много лет так и не убедили российское руководство в необходимости консервации ЗАЭС и вывоза ядерного топлива в безопасный район или передачи его в работу для других АЭС.
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 10:32
      или передачи его в работу для других АЭС.

      Передать нельзя. Там топливо от американской Вестингауз. Да и выгрузить непросто.
    2. avatar123 Звание
      avatar123
      +3
      Сегодня, 10:33
      Это какой-то сюр на самом деле.
      Говорим все время о безопасности АЭС, а тут оказывается, что за 4 года ее не успели безопасно заглушить. Это как? А если не сво, а война? Тоже все АЭС станут опасными?
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 11:50
        Цитата: avatar123
        оказывается, что за 4 года ее не успели безопасно заглушить.

        Там один реактор только работает...
        Тоже все АЭС станут опасными?

        Таки да...поэтому в загнивающей фрг все АЭС и закрыли...планы по их закрытию принимались задолго до Меркель...
  5. Kamarada Звание
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 10:58
    Когда у власти политимпотенты которыми управляют барыги , то ещё и не такого стоит ожидать ! Всё профукали . Всё продали .Всё предали ! Кто нас уважать то будет? Будут пинать ,объплевывать ,грабить и убивать по возможности . ВЛАСТЬ менять Надо !!! Иначе будет только хуже !
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:21
      ВЛАСТЬ менять Надо !!! Иначе будет только хуже !

      Знаете анекдот про сапоги и мусор в них? Который руки крутит? :((...
  6. Goscha Звание
    Goscha
    0
    Сегодня, 11:29
    Уже двадцатое отключение... Не надоело ещё по граблям прыгать? С нашей стороны запитать никак? Может станцию заглушить на время если кремлёвская гоп компания не хочет воевать как следует? Или это у них игра такая, - эти сломают, наши чинят? Ресурсы тратятся, деньги, люди рискуют, скорее всего... Страна абсурда или всём всё пофиг..?
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 11:44
    Остановить работу ЗАЭС и разобрать от греха, самой большой АЭС (как и Южноукраинской) нечего делать в зоне благоприятного земледелия...
    ...жду когда наши начнут отключать АЭС от ЛЭП на западе украины...в перспективе ЕСу все равно заставят украину отказаться от атомной энергетики, единой энергосистемы уже нет, большинство промышленных и добывающих предприятий, как и многие н.п. на востоке украины разрушены население сократилось вдвое, потеряно ~20% территорий...Зачем "древним шумерам" АЭС? И нам такие АЭС на Новых территориях не нужны, если только в будущем мини-АЭС на границе с НАТО, выполняющие в т.ч. функции ядерных фугасов...