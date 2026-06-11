Одесса, Полтава, Павлоград: новые удары по целям на Украине
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В последние месяцы Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) усилили свои удары по военным объектам на территории Украины. Особое внимание уделяется атакам на портовую инфраструктуру Одессы, которые ставят под угрозу украинский экспорт сельскохозяйственной продукции и поступление в страну военных грузов для ВСУ.
Параллельно с атаками на одесский регион ВС РФ также нанесли сегодняшней ночью серию мощных тактических ударов с применением баллистического ракетного вооружения в Полтавской области. Местные жители сообщают о сильных взрывах, а представители ВСУ подтвердили факт прилета двух баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом украинские военные признают, что их попытки перехватить цели оказались неудачными.
Эти удары привели к критическим последствиям, включая полное прекращение энергоснабжения в некоторых районах. Также в результате поражения объекта инфраструктуры было полностью прекращено электроснабжение города Конотопа Сумской области и железнодорожного узла.
Со вчерашнего дня сообщается и о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Российская армия продолжает наносить удары по военным тылам киевского режима, атакуя оборонные предприятия и логистическую инфраструктуру противника. Это включает в себя удары по военным аэродромам и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, что является ответом на террористические атаки против гражданских объектов на территории России.
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