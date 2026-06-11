Одесса, Полтава, Павлоград: новые удары по целям на Украине

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Одесса, Полтава, Павлоград: новые удары по целям на Украине


В последние месяцы Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) усилили свои удары по военным объектам на территории Украины. Особое внимание уделяется атакам на портовую инфраструктуру Одессы, которые ставят под угрозу украинский экспорт сельскохозяйственной продукции и поступление в страну военных грузов для ВСУ.



Параллельно с атаками на одесский регион ВС РФ также нанесли сегодняшней ночью серию мощных тактических ударов с применением баллистического ракетного вооружения в Полтавской области. Местные жители сообщают о сильных взрывах, а представители ВСУ подтвердили факт прилета двух баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом украинские военные признают, что их попытки перехватить цели оказались неудачными.

Эти удары привели к критическим последствиям, включая полное прекращение энергоснабжения в некоторых районах. Также в результате поражения объекта инфраструктуры было полностью прекращено электроснабжение города Конотопа Сумской области и железнодорожного узла.

Со вчерашнего дня сообщается и о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

Российская армия продолжает наносить удары по военным тылам киевского режима, атакуя оборонные предприятия и логистическую инфраструктуру противника. Это включает в себя удары по военным аэродромам и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, что является ответом на террористические атаки против гражданских объектов на территории России.
10 комментариев
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  1. Амиго. Звание
    Амиго.
    +1
    Сегодня, 10:34
    Нужно уничтожение бандеровской хунты, гринго пример показали, а мы всё в раздумье
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:34
    ❝ Особое внимание уделяется атакам на портовую инфраструктуру Одессы, которые ставят под угрозу украинский экспорт сельскохозяйственной продукции и поступление в страну военных грузов для ВСУ ❞ —

    — Отрезать свидомых от моря надо однозначно ...
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:37
    Выносить 750 КВ подстанции распределения энергии их всего то меньше 40 на всю Руину404
    Тронули только 1 в Днепропетровской области и то неделю назад.
    Лето длинное и осень далеко, зима за горами.
    Без энергии и логистики нет.
    Плюсом 330 КВ подчистить.
    Это минимум для сохранения их же мужиков, которые не хотят воевать.
    К осени 10-15 миллионов покинут Руину 404.
    1. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 11:03
      На Украине 5 действующих 750 КВ подстаеций. И это много, должно быть 0.
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 10:38
    Тактический рюкзак, тактическая кобура ( вчера слышал), а сегодня тактические удары..
    на «тактическое» мода походу
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:04
      Тактический рюкзак, тактическая кобура ( вчера слышал), а сегодня тактические удары..

      Что кобура? А штаны тактические не хотите? :))
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:05
      Светлан hi ,лично видел рекламу тактических носков и трусов,это маркетинг и не более. И моде этой лет 10-15 точно,осталось тактическую туалетную бумагу запустить и тактические презервативы,не а что чтоб до комплекта.
  5. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +2
    Сегодня, 10:41
    [/quote] Это включает в себя удары по военным аэродромам и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, что является ответом на террористические атаки против гражданских объектов на территории России.[quote]


    Что за объяснение,что мы оправдываемся,гасить надо по полной все,а если бы они по нам не били то что,мир,дружба,жвачка,цветами что ли и уговорами СВО продолжали бы,надо сделать так что бы они по нам не били,а если бьют ,то должны просто умереть все,и плевать где находиться штаб птичек Мадьяра,сносить весь дом,если надо квартал,и СВО о чудо закончится
  6. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 11:09
    является ответом на террористические атаки против гражданских объектов на территории России.
    Внутри что-то дыбом встаёт, когда такое вижу. Идет война (что бы там политики не говорили) и это не ответ, а нормальная повседневная боевая работа, так должно быть на самом деле. Ответом на терроризм может быть только уничтожение организаторов террора, и если не европейской верхушки, то как минимум первого передаточного звена цепи. Найдутся новые - их тоже. Третьи, чевертые задумаются, надо ли это им.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 11:10
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Отрезать свидомых от моря надо однозначно ...
    Они выкопают новое wink