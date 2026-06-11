В Евросоюзе предлагают лишить главу евродипломатии Каллас полномочий

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В Евросоюзе предлагают лишить главу евродипломатии Каллас полномочий

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас пошла на повышение и заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (EEAS) 1 декабря 2024 года. Одновременно она стала и заместителем председателя Еврокомиссии.

За время работы на должности главы евродипломатии экс-премьер Эстонии, юрист по образованию, отметилась многими нелепыми заявлениями, ярой русофобией и последовательной поддержкой Украины в войне с Россией. За деструктивное поведение и некомпетентность еврочиновники между собой прозвали Каллас «атомной бомбой», способной только вредить репутации административных органов управления ЕС.

Похоже, поведение эстонки настолько достало лидеров стран-членов Евросоюза, что они готовы решиться на экстраординарный шаг. Британская газета Financial Times пишет со ссылкой на источники, что руководство государств ЕС рассматривает возможность радикальной реформы дипломатической службы Евросоюза.

Причиной необходимости реформирования EEAS стали многочисленные неудачи в деятельности дипломатического ведомства и неэффективность работы главы евродипломатии Каллас. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и странах союза признают, что внешнеполитическое ведомство ЕС не справляется с вызовами современности.

Реформировать дипломатию ЕС предлагают ключевые страны Евросоюза, среди которых Франция и Германия. Их поддерживают и другие государства. Предлагается лишить ключевых полномочий как Каллас, так и саму службу, вернув контроль над дипломатией Еврокомиссии и странам-членам ЕС. Известно, что Каллас не ладит с фон дер Ляйен. Так что такая реформа наверняка будет поддержана и ЕК.

23 комментария
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  1. kapitan92 Звание
    kapitan92
    +4
    Сегодня, 10:51
    Эта " эстонская селедка", даже там всех достала своей тупостью и некомпетентностью. laughing
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +3
      Сегодня, 11:03
      Цитата: kapitan92
      Эта " эстонская селедка"

      В ФРГ была Анналена, казалось, вот оно дно, нет, Анналену направили на повышение в ООН, а ЕС командовать внешней политикой поставили это "эстонское чудо" - не российская ли внешняя разведка (новый Штирлиц) тут работает?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 11:04
      kapitan92
      Сегодня, 10:51
      Эта " эстонская селедка", даже там всех достала своей тупостью и некомпетентностью. laughing

      hi Страшно подумать, бывшей пионерке совка, дочери известного коммуниста- предателя опять придётся коротать свою старость на взморье "Долгой дороги в дюнах".
      Фраза - Время пить зазвучит новыми красками после отзыва Бербок из ГА ООН в надежде, что её заменит не менее "достойная " кандидатура триболтов.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:06
        ....Долгая дорога в дюнах-2...
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 11:31
        Я всегда говорил, что бухать и нюхать на работе плохая идея.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:34
          ....она ещё этого не делала - только прибухивала малость. а представляете что будет если она и то и другое вместе начнёт делать??? belay
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: kapitan92
      Эта " эстонская селедка", даже там всех достала своей тупостью и некомпетентностью.
      Ну или все ищут виновного, на кого можно свалить неудачи. В Германии, Франции и в целом в ЕС накопилось очень много проблем, вот и ищут на кого можно повесить причины всех бед. Фраза "Путин виноват" уже не прокатывает, электорат требует крови местных политиканов. А смена кого то даст передышку в пару лет.
    4. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: kapitan92
      Эта " эстонская селедка", даже там всех достала своей тупостью и некомпетентностью.

      Эта селёдка ,одна из основ современной политики ЕС . Никто ее не тронет. Ее могут снять только при условии изменения политики ЕС
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 10:52
    За время работы на должности главы евродипломатии экс-премьер Эстонии, юрист по образованию, отметилась многими нелепыми заявлениями, ярой русофобией и последовательной поддержкой Украины в войне с Россией.
    Для этого ее и брали. Для этого ее и держат. Кто еще сможет настолько ненавидеть Россию?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:58
      Известно, что Каллас не ладит с фон дер Ляйен.

      многочисленные неудачи в деятельности дипломатического ведомства и неэффективность работы главы евродипломатии Каллас.

      прозвали Каллас «атомной бомбой», способной только вредить репутации административных органов управления ЕС.

      Да вы что коллеги, winked эту девочку-дурочку нам нужно беречь в ЕС, как зеницу ока!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:07
        Правильно, Геннадий. hi
        Ну кто ещё так сможет красиво дискредитировать ЕС ??? laughing Это же специально даже так и не сделать как это делает постоянно фрау Каккалас....
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 10:53
    Кайя думала, что руссофобии будет достаточно. Оказалось, что нужна ещё и дипломатия.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:17
      мозги нужны, мозги! а у селёдок сушёных мозги высыхают в первую очередь....
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 10:57
    Руководитель евро дипломатии без основ владения дипломатией. Плюс отсутствия предметных знаний по истории взаимоотношений стран Европы. Это не имеет позитивного влияния для развития взаимоотношений и не только с опонентами.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:58
    Гейропейский "жаба гадюкинг" во всей красе.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:59
    ❝ Известно, что Каллас не ладит с фон дер Ляйен ❞ —

    — Одна другой стоит ...
  7. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 11:00
    экс-премьер Эстонии, юрист по образованию
    Один осведомленный кадр выложил мне как-то такую классификацию выпускников юрфака:
    Лучшие идут в частные адвокатуры с перспективой стать самостоятельным.
    Хорошие становятся прокурорами.
    Средненькие и плохие идут в юридические отделы разнообразных фирм.
    Те, которые вообще никуда не годятся, идут в политику.
    Результат налицо.
  8. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Сегодня, 11:00
    Тут смеятсяи радоваться точно не стоит . Уберут никчёмную дуру и поставят умного ,злого и дельного. Россия этого точно лучше не будет.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:14
      А мы попросим чтобы Каю оставили и ещё повысили. yes Пусть косячит во благо ЕС. laughing Прям вот петицию напишем - оставьте прекрасного специалиста и светоча политики Каю Каллас на должности. Рекомендуем к повышению до министра финансов ЕС. lol (там тогда такой пушной зверёк начнётся)
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:04
    В Евросоюзе предлагают лишить главу евродипломатии Каллас полномочий

    Давно пора. Как-то все в этом гейросоюзе не по-русски и не по-французки, и не по....: то немка с двойной или тройной фамилией (то ли анна, то ли лена, то ли еще кто-то, не поймешь..) безмозглая рулит, теперь трибалтка совсем отмороженная не туда двигает... Все не по уму... Ничего, может доплывут до полного счастья и будет у них гейропа без гейропейцев с арабами, пакистанцами, афганцами и т.д. Кем тогда рулить будут...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:08
    Цитата: kapitan92
    " эстонская селедка"
    Она, скорее, сушёная тарашка wink
  11. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:14
    Ну а что... Задачу ей поставили, выполнила с блеском... Теперь надобность в ней исчезла....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:26
      ...стрелочник стрелку переключил - стрелочник может уйти и "забрать с собой все накопившиеся проблемы" (с) laughing Василий, привет. hi