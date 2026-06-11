Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас пошла на повышение и заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (EEAS) 1 декабря 2024 года. Одновременно она стала и заместителем председателя Еврокомиссии.За время работы на должности главы евродипломатии экс-премьер Эстонии, юрист по образованию, отметилась многими нелепыми заявлениями, ярой русофобией и последовательной поддержкой Украины в войне с Россией. За деструктивное поведение и некомпетентность еврочиновники между собой прозвали Каллас «атомной бомбой», способной только вредить репутации административных органов управления ЕС.Похоже, поведение эстонки настолько достало лидеров стран-членов Евросоюза, что они готовы решиться на экстраординарный шаг. Британская газета Financial Times пишет со ссылкой на источники, что руководство государств ЕС рассматривает возможность радикальной реформы дипломатической службы Евросоюза.Причиной необходимости реформирования EEAS стали многочисленные неудачи в деятельности дипломатического ведомства и неэффективность работы главы евродипломатии Каллас. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и странах союза признают, что внешнеполитическое ведомство ЕС не справляется с вызовами современности.Реформировать дипломатию ЕС предлагают ключевые страны Евросоюза, среди которых Франция и Германия. Их поддерживают и другие государства. Предлагается лишить ключевых полномочий как Каллас, так и саму службу, вернув контроль над дипломатией Еврокомиссии и странам-членам ЕС. Известно, что Каллас не ладит с фон дер Ляйен. Так что такая реформа наверняка будет поддержана и ЕК.

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