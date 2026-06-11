МО Украины: Новая технология автоматизирует 95 процентов перехвата БПЛА Shahed

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МО Украины: Новая технология автоматизирует 95 процентов перехвата БПЛА Shahed


Украинское МО отчиталось об очередном «технологическом прорыве». Презентована новая система противовоздушной обороны, которая, как заявляется, автоматизирует 95% процесса перехвата беспилотников типа Shahed (напомним, что на Украине так продолжают называть «Герань».



Оператор наблюдает за движением целей в реальном времени, выбирает конкретную сигнатуру в приложении на карте и отдает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает её и наводится. Конкретные технические характеристики системы на текущий момент не раскрываются.

Разработкой занимался кластер Brave1 – поддерживаемая украинским правительством платформа, созданная в 2023 году для разработки перспективных военных технологий. От прототипа до серии, как уверяют, прошли менее чем за год. Платформа объединяет стартапы, инвесторов, военных и государство для разработки и внедрения инновационного оружия, систем РЭБ, беспилотных летательных аппаратов и ИИ-решений на передовой.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров уже назвал такую автономию ключевым направлением развития современной ПВО. По его словам, система уже прошла боевые испытания в Харьковской области. И теперь её планируют масштабировать.
21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -4
    Сегодня, 11:13
    ❝ МО Украины: 95 процентов перехвата БПЛА Shahed ❞ —

    — А вот с «Геранями» так не получается ...
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      с «Геранями» так не получается

      Особенно с реактивными, высота полёта и скорость которых обнулят большинство используемых дронов-перехватчиков
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 11:46
      У них в информационной повестке -"все получается" , однако на деле есть уже официальное заявление о невозможности экспорта зерна с портов Одессы и Ильичевска ,в связи с эффективностью ударов российскими БПЛА по зерновым терминалам. А так то да у них обыватель уже думает , что Крым полностью изолирован ,готовится наступленние ВСУ на Херсонском направлении и британский спецназ с БЭКами в готовности блокировать косу и обеспечить ввод второго эшелона ВСУ на высадку. Изоляция ТВД со стороны ВСУ конечно просматривается , но в ней как обычно больше информационной и медийной повестки. Именно сейчас ,когда практически отпадает Констаха и Красный Лиман им необходимо срочно перебивать этот фон , вот они очень стараются и думаю конечно же будут провокации не только в инфополе ,но и на земле.
      1. tabex Звание
        tabex
        +1
        Сегодня, 11:57
        Помнится, год назад к производству фламинго так же иронично относились в СМИ, блогеры и эксперты говорили о невозможности, однако, вчера в Чебоксары не дрон прилетел, а полноценная ракета с дальностью заявленной 3000 км и тонной вв
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +11
    Сегодня, 11:15
    Если статья не врёт,и всё так,то это лишь доказательство того что на Украине нет проблем не с разработчиками ни с площадками для разработки ни с производственной базой. Да и спецов на земле видать хватает не ВСЕХ в штурмовики перевели как нас убеждали.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 11:26
      Не, а как может быть иначе если им помогают ведущие технологические страны. Всего то пару лет назад смеялись многие над "линией дронов" анонсированной там.
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        -1
        Сегодня, 11:50
        Нам тоже, ведущие в военных технологиях страны Иран и КНДР, помогали до момента нашего отказа в ответной подержке при нападении на них
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 11:52
          Ну что поделать, не захотели мы нанести ядерный удар по тем кто обижал Иран и КНДР при нападении на них.
    2. Fisher Звание
      Fisher
      +2
      Сегодня, 11:28
      Я бы добавил - скорость разработки и внедрения. К сожалению, на мой взгляд, украинцы оперативнее реагируют на угрозы и плюс к этому ставят перед нами больше задач, чем мы перед ними. Возможно, количество ступеней как горизонтальных так и вертикальных по принятию решений у них существенно меньше, что и даёт результат.
  3. Monetniy Звание
    Monetniy
    +3
    Сегодня, 11:19
    Эффективность гераней явно снизилась. Ракеты дороже но пока еще есть будем смотреть дальше.
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 11:24
    Войну выиграют аналитики! Потому, что они формируют ключевые алгоритмы поведения людей всех рангов и статусов. Поэтому уже в рамках среды противостояния аналитиков победителем будут лучшие. А поэтому технологические возможности сейчас таковые что дублирование в воспроизводстве любых материальных объектов и вооружений доющих преимущества над опонентами выравнивает шансы. Но победа за теми кто понимает и использует и понятие и смысл определяющих действия в том, что такое "Опережающее развитие". Не единичные действие, а построение алгоритмов обеспечивающем это опережающее развитие.
  5. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 11:24
    Я в принципе не сомневаюсь что такое возможно. Вот например даже бот ИИ Гугла поисковика прогрессирует пугающе быстро - сейчас использую его часто. Что уж говорить о развитии боевых ИИ, где вкладываются спецы международного уровня! hi
  6. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 11:26
    У нас подобные системы хоть разрабатываются?Лютый по размерам не меньше герани,а просачиваются.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 11:30
      Ну, как обычно, опытные разработки энтузиастов может есть, но как и где это поставить на поток, а самое главное, как это новое встроить в действующую систему. Это гигантский механизм военный где быстро ничего не делается.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: О. Бендер
      У нас подобные системы хоть разрабатываются?

      Современные комплексы ПВО давно уже это имеют. Видят картину не только от своего радара, могут поражать цели в автоматическом режиме.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:37
    Украинское МО отчиталось об очередном «технологическом прорыве».
    сколько там украинского, уже не важно.... данная проблема уже в том, что с помощью забугорных спонсоров можно будет взбодриться скакуасов на дальнейшие "подвиги"!
    Правда есть нюансы, весьма негативные именно для НАС!!!
    Противник продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре, все дальше, все больше, не смотря на то, что по его тыла наносят я удары, много не редко очень болезненные...
    Кому ещё не очевидно, что помимо того, что противостояние будет продолжатся жёстко и ещё жесче, так ещё есть очевидное стремление забугорных военных отработать эффективную тактику противодействия той тактике, которую продолжают использовать наши ВС!!! soldier
  8. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 11:39
    Автоматизация наведения или самонаведение ето уже боеприпас намного дороже и более уязвимий от противодействия. Как он отличит шахеди от приманки неясно.
  9. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:40
    Никакой катастрофы в этом не вижу!
    Извечное соревнование меча и щита!
    Сейчас мяч на стороне xoxлов.
    Ненадолго.
    Наши недельку посидят в мозговом штурме, проанализируют обстановку и данные последних дней и придумают как обойти xoxляцкий "железный купол".
    И опять всё начнется заново...
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +1
      Сегодня, 11:45
      От обороны войны не выигрываются
  10. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 11:44
    Ну раз Украина не стесняется применять западное оружие и технологии на поле боя и даже против тыла, почему бы нам не начать применять оное в Иране и у хуситов. Зря что ли президент хвалился "Сарматом"...
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 11:56
    Все это говорит только об одном, бандеровцам удается играть на опережение. По какой то причине, "наши" не могут переломить ситуевину. А, за это на передовой, обильно рассчитываются кровью.