МО Украины: Новая технология автоматизирует 95 процентов перехвата БПЛА Shahed
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Украинское МО отчиталось об очередном «технологическом прорыве». Презентована новая система противовоздушной обороны, которая, как заявляется, автоматизирует 95% процесса перехвата беспилотников типа Shahed (напомним, что на Украине так продолжают называть «Герань».
Оператор наблюдает за движением целей в реальном времени, выбирает конкретную сигнатуру в приложении на карте и отдает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает её и наводится. Конкретные технические характеристики системы на текущий момент не раскрываются.
Разработкой занимался кластер Brave1 – поддерживаемая украинским правительством платформа, созданная в 2023 году для разработки перспективных военных технологий. От прототипа до серии, как уверяют, прошли менее чем за год. Платформа объединяет стартапы, инвесторов, военных и государство для разработки и внедрения инновационного оружия, систем РЭБ, беспилотных летательных аппаратов и ИИ-решений на передовой.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров уже назвал такую автономию ключевым направлением развития современной ПВО. По его словам, система уже прошла боевые испытания в Харьковской области. И теперь её планируют масштабировать.
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