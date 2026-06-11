БПЛА ВСУ атаковали автозаправку в Макеевке в ДНР и Климово Брянской области
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Сообщается о пожаре на одной из автозаправок в городе Макеевка, возникшем в результате атаки беспилотника ВСУ. Как можно увидеть на опубликованных в сети кадрах, вероятнее всего, целью удара вражеского беспилотника стали емкости с горючим. Также сообщается об атаке FPV-дронов ВСУ по райцентру Климово в Брянской области. В результате удара, нанесенного по АЗС и торговому центру, два местных жителя получили ранения.
Кроме того, минувшей ночью дроны противника атаковали Крым и Севастополь. На этот раз ВСУ применили реактивные беспилотники. На фоне ударов украинских боевиков по АЗС и нарушенной логистики ситуация с топливом в Крыму остается сложной. В Краснодарском крае украинские беспилотники поразили Афипский НПЗ и многоквартирный дом в областном центре. Есть пострадавшие. В Липецкой области в селе Доброе после падения вражеского беспилотника возник пожар в жилом доме. Несколько дронов сбито на подлете к Москве.
В Курской области в селе Толпино Кореневского района в результате взрыва вражеского БПЛА ранен мирный житель. В Белгородской области в хуторе Красиво Борисовского округа ударом дрона ВСУ по автомобилю ранены два мирных жителя. В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю пострадала семья: мужчина умер в больнице, его жена и взрослый сын ранены. В Белгороде в результате прилета украинского дрона получили ранения двое гражданских.
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