БПЛА ВСУ атаковали автозаправку в Макеевке в ДНР и Климово Брянской области

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БПЛА ВСУ атаковали автозаправку в Макеевке в ДНР и Климово Брянской области

Сообщается о пожаре на одной из автозаправок в городе Макеевка, возникшем в результате атаки беспилотника ВСУ. Как можно увидеть на опубликованных в сети кадрах, вероятнее всего, целью удара вражеского беспилотника стали емкости с горючим. Также сообщается об атаке FPV-дронов ВСУ по райцентру Климово в Брянской области. В результате удара, нанесенного по АЗС и торговому центру, два местных жителя получили ранения.

Кроме того, минувшей ночью дроны противника атаковали Крым и Севастополь. На этот раз ВСУ применили реактивные беспилотники. На фоне ударов украинских боевиков по АЗС и нарушенной логистики ситуация с топливом в Крыму остается сложной.
В Краснодарском крае украинские беспилотники поразили Афипский НПЗ и многоквартирный дом в областном центре. Есть пострадавшие. В Липецкой области в селе Доброе после падения вражеского беспилотника возник пожар в жилом доме. Несколько дронов сбито на подлете к Москве.



В Курской области в селе Толпино Кореневского района в результате взрыва вражеского БПЛА ранен мирный житель. В Белгородской области в хуторе Красиво Борисовского округа ударом дрона ВСУ по автомобилю ранены два мирных жителя. В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю пострадала семья: мужчина умер в больнице, его жена и взрослый сын ранены. В Белгороде в результате прилета украинского дрона получили ранения двое гражданских.


6 комментариев
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  1. Monetniy Звание
    Monetniy
    +2
    Сегодня, 11:11
    Судя по тому что атакуют уже не просто НПЗ а обычные бензоколонки у противника с количеством боеприпасов нет никаких проблем поставляются и изготавливаются боеприпасы в нужном количестве.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:12
    Эти не остановятся,и благородно перемирие не объявят,и фиолетово им мирный объект или нет,максимум ущерба и жертв среди всех слоев населения России вот их программа.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 11:39
    В эту игру надо играть вдвоём, и бить не только по НПЗ и хранилищам, а аналогично вышибать все их АЗС во всю глубину украинской территории.
    К тому же, непонятно то, почему из сводок напрочь исчезли упоминания о том, что наносятся удары по объектам электрогенерации и эл/подстанциям украины request
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Ныробский
      а аналогично вышибать все их АЗС
      Россия первой начала выносить АЗС. уже пол года точно работаем по АЗС в прифронтовых районах. Xoxлы скорее отвечают нам той же монетой.
  4. Гиперион Звание
    Гиперион
    0
    Сегодня, 11:50
    Мда... Похоже перемирия не скоро ждать. Так и будут кровавые провокации, для поддержания сокращения восточнославянского населения до талого...
  5. Хорон Звание
    Хорон
    0
    Сегодня, 11:51
    БПЛА ВСУ атаковали автозаправку в Макеевке в ДНР и Климово Брянской области

    Укропы нам нпз, мы им заправки, они нам заправки мы им... орешником по сараю. belay