Доклад богдыхану
Государство слепнет раньше, чем падает: сначала наверх перестаёт доходить дурная весть, и лишь потом приходит расплата.
В мемуарах Алексея Игнатьева, царского офицера, перешедшего затем на советскую службу, есть эпизод, заслуживающий куда большего внимания, чем кажется на первый взгляд. Восточный сановник объясняет, почему не доносил повелителю, что в его провинции люди тысячами умирают от чумы: зачем расстраивать богдыхана, если тот всё равно ничего не сделает. Внутри своей логики сановник прав. Для системы эта логика губительна. Богдыхан спокоен и потому бездействует, а провинция тем временем вымирает.
Сцена эта вовсе не про восточную деспотию и не про чуму. Она про устройство любой власти, у которой сигнал снизу проходит через фильтр благонамеренности. И говорить сегодня стоит именно об этом фильтре, а не об очередной сводке с фронта.
Кризис, который называют, и кризис, который замалчивают
Состояния системы удобно различать по двум вопросам: видит ли верх, что находится в кризисе, и видит ли это низ. Схема не академическая, скорее рабочая. Но кое-что она схватывает точно.
Лучшее из состояний наступает, когда обе стороны видят опасность и сохраняют достаточный уровень доверия, чтобы действовать сообща. Жертвы переносятся, решения принимаются, отставание ликвидируется. Худшее — когда не видит опасности никто: ни управляющие, ни управляемые. Тогда катастрофа становится вопросом времени и масштаба. А посередине — самое коварное.
В этой промежуточной фазе низ уже понимает, что дела плохи. Верх продолжает докладывать, что всё идёт по плану. И такое расхождение перестаёт быть простым информационным сбоем: оно превращается в системное свойство.
Оговорюсь сразу, иначе схема и впрямь рискует показаться дешёвым трюком. Сама по себе она ничего не доказывает: четыре клетки можно нарисовать про что угодно, от семьи до империи. Ценность не в клетках, а в одном наблюдении: переход из промежуточной фазы в худшую происходит почти незаметно и почти необратимо. Сначала верх перестаёт слышать низ. Потом выясняется, что наверху уже некому слушать, а снизу нечего передавать.
От кого на самом деле прячут правду
Механика тут вполне человеческая, и тем она устойчивее. Когда у ведомства дела идут неважно, оно начинает отчитываться об успехах: плохая новость наказуема, хорошая поощряема, вот и весь секрет. Каждый отдельный чиновник ведёт себя рационально. Сумма этих частных рациональных решений складывается в картину мира, где на фронте, как в старой формуле, «тишь, гладь да божья благодать».
Реальность от этого не меняется. По сообщениям, в Крыму этим летом перебои с топливом и сорванный сезон: закрытый аэропорт, логистика, висящая фактически на одном мосту, периодически закрываемые пляжи. В масштабах страны это мелочь, и говорить здесь о трагедии было бы пошло. Люди не съездят на юг, переживём. Важно другое. Здесь даже не так важно, насколько точна конкретная сводка. Важно, что расстояние между официальной картиной и тем, что человек видит из окна машины в очереди за бензином, становится наглядным. А наглядность — самый дешёвый разрушитель доверия.
Дальше работает эффект, знакомый по опыту позднего СССР. Население, однажды поймавшее официальный источник на благостной неправде, перестаёт верить ему вообще, даже когда тот сообщает чистую правду. Доверие нельзя растратить наполовину: утратив его на мелочах, система не обопрётся на него в крупном.
Но принято думать, будто благополучные сводки сочиняются для населения, чтобы не пугать, поддержать настроение. Население, как правило, и так всё понимает: оно стоит в той самой очереди. Главный адресат приукрашенной картины — не оно.
Вернёмся к богдыхану. Сановник скрывал чуму от повелителя, способного что-то предпринять, а вовсе не от подданных, которые от неё и так умирали. Тот же механизм работал на Ходынке, работал в позднем СССР: наверх шёл отлакированный доклад, и верхний этаж принимал решения исходя из реальности, которой не было. Массы благостная сводка не обманет, они и так стоят в очереди за бензином. А вот наверху, где ещё можно сменить курс, в неё верят. В этом и беда.
Здесь логика буксует окончательно. Систему уверяют, что обратной связи можно не опасаться, потому что внизу спокойно. А внизу спокойно ровно потому, что наверх не доходит сигнал тревоги. Круг замыкается и начинает воспроизводить собственное благополучие как доказанный факт.
Раздражение, которое работает на противника
Сильнее всего подтачивают доверие не катастрофы, а мелочи. Крупную беду общество склонно переносить молча, сплачиваясь. А вот мелкое, необязательное ухудшение (то, чего вчера не было, а сегодня появилось без видимой причины) раздражает непропорционально своему масштабу.
Возражение здесь сильнее, чем хотелось бы признать. В военное время информационная дисциплина — не каприз: преждевременная паника обходится дороже, чем временное умолчание, а противнику и впрямь выгодно любое раздражение в тылу. Государство, которое в кризис говорит всё и сразу, рискует не меньше того, что молчит. Спорить с этим всерьёз трудно.
Но у этого довода есть граница, и проходит она там, где умолчание перестаёт защищать и начинает разрушать. Возьмём конкретику. Отечественный мессенджер, не сумевший выиграть конкуренцию…
Здесь обычно вступают те, кто объясняет, что мелкие ограничения — неизбежная плата за военное время, и спорить с ними значит играть на руку противнику. Хотелось бы согласиться. Но возьмём конкретику. Отечественный мессенджер, не сумевший выиграть конкуренцию у привычного на открытом рынке, по сообщениям, получает преимущество административным путём и тут же спотыкается о собственную сырость, вплоть до историй с приватными видеосообщениями, уходящими случайным адресатам. Старые фильмы заново ретушируют, затирая папиросы ради защиты так называемых традиционных ценностей. Кому всё это играет на руку — вопрос, на который у сторонников «не раскачивать лодку» ответа нет. И копится это раздражение не у противника, а у себя дома.
Особенно показателен сюжет с ретушью. Если трезвый взгляд на собственную историю — традиционная ценность, то лакировка прошлого ей прямо противоречит. Затирая папиросу в кадре про войну, защищают не ценность, а её декорацию. Во имя традиции уничтожают саму традицию, и это ровно те шаги, которые в позднесоветские годы методично, день за днём, разводили власть и общество, пока зазор не стал пропастью.
Тишина оборванного провода
Тут уместна метафора инженерная. Любая сложная конструкция держится на обратной связи: датчик сообщает о перегрузке — нагрузку снимают. Уберите датчик, и сооружение какое-то время будет выглядеть прочнее прежнего: тревожных сигналов больше нет. Прочнее оно при этом не становится, оно лишь перестаёт знать о собственных трещинах. Балка молчит до последнего, а потом трещит уже под обломками.
Вот это и есть настоящий предмет беспокойства, а не сводки с того или иного направления. Военные кампании выигрываются и проигрываются по множеству причин. Но государство, разучившееся слышать само себя, проигрывает заранее, независимо от того, что происходит на карте. В мире, где устойчивость державы давно измеряется не только дивизиями, но и способностью трезво оценивать своё положение, отключённый датчик становится стратегической уязвимостью.
Параллель с поздним СССР напрашивается — и потому ей не стоит доверять до конца. Та система рухнула в особой конфигурации: при идеологической усталости, при заворожённости витриной чужого образа жизни, при готовности части элиты после рабочего дня самой становиться оппозицией. Сегодня всё иначе, и финал не предопределён сходством сюжета. Совпадает лишь одно: как именно отказывает обратная связь. Декорации у каждой эпохи свои — но похоже, что слепнут системы более схожим образом, чем падают.
И тогда вопрос, на который заранее не ответит никто: осталась ли наверху способность услышать дурную весть прежде, чем она станет необратимой, или провод уже оборван, и спокойствие сводок есть просто его тишина?
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