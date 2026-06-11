Нашими войсками взята под контроль Охримовка Харьковской области

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Нашими войсками взята под контроль Охримовка Харьковской области

Очередной населённый пункт Харьковской области перешёл под контроль Вооружённых сил России. Речь идёт о селе Охримовка на севере Харьковщины.

Несколько недель назад ВС РФ вошли в Охримовку, заняв ту её часть, которая расположена к северу от реки Волчья. В течение нескольких дней после этого противник был выбит из большей части села, при этом значительная часть населённого пункта оставалось «серой зоной».



Сегодня наши подразделения завершили освобождение Охримовки, продолжая при этом забирать контроль приграничье Харьковской области на Волчанском направлении.



Накануне российские войска продвинулись ещё на двух участках фронта в том же регионе. Это Великобурлукское направление - в районе Григоровки, а также район Казачьей Лопани, северная часть которой перешла под контроль армии России.

Напомним, что одна из задач ВС РФ в Харьковщине - создание буферной зоны для снижения возможностей противника по обстрелам сопредельной территории - территории Белгородской области. При этом стоит констатировать, что против пытается интенсифицировать удары по приграничью с применением дронов.
2 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:09
    К сожалению такая буферная зона уже не эффективна,времена поменялись и оружие тоже, да для жителей приграничных территорий снимет угрозу но только от мелких FPV но не значит что самолетные БПЛА ,РСЗО,и ракеты не достанут,а для жителей в глубине России вообще без разницы туда как летело так и летит , буферная зона против нынешних безпилотников это тысячи километров.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 12:01
    Не по теме: Киев больше не город-герой. Золотую звезду сняли со стелы. Можно начинать бомбить, последнее препятствие убрано, или?