В армию США внедряют мобильное приложение для управления миномётным огнём

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В армию США внедряют мобильное приложение для управления миномётным огнём


Американские военные смогут управлять миномётами прямо со смартфона. Приложение «Mortars App» создано для того, чтобы заменить громоздкие ноутбуки и устаревшие системы управления огнём. Работает на Android и Windows. Интерфейс, как заявляют разработчики, «дружественный» и адаптирован для работы на поле боя.



Первые планы по созданию такой системы управления появились ещё в 2020 году. Закончили разработку досрочно – через три года. Версия 4.0 вышла в 2024-м. Сейчас приложение внедряется в войсках.

Ожидается, что будущие обновления потребуют меньше ресурсов, чем традиционные системы. Это потенциально ускорит внедрение новых возможностей для военных.

Компьютерный инженер Джулия Густафсон, которая возглавляет проект, обещает дальнейшее развитие проекта. Солдаты, по её словам, сами обращаются в компанию и благодарят за разработку. Система, мол, интуитивно понятная и надёжная.

Пока неясно, насколько защищено приложение от взлома и кибератак. И как стрелять, если смартфон разрядится или потеряется. Но в Пентагоне уверены: цифровизация артиллерии – это шаг в будущее. Сокращается время между обнаружением цели и выстрелом, повышается точность нанесения ударов.
6 комментариев
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  1. Monetniy Звание
    Monetniy
    +1
    Сегодня, 11:14
    У нас с этим туговато очень начиная от боевого спутникового интернета и обычной радиосвязи заканчивая вот такими простыми решениями которые в разы увеличивают эффективность боевых единиц. Отстающий и догоняющий никогда не станет первым. Аналогавнеты закончились.
  2. stankow Звание
    stankow
    -3
    Сегодня, 11:21
    Что дальше, запыхать в "умных часах" ? Зачем .?
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 11:22
    ""Пока неясно, насколько защищено приложение от взлома и кибератак.""
    Ну, для американских и Ко пользователей, это не проблема ни разу т.к и компания производитель приложения подчиняется законодательству США и создатели Андроида с Виндоус, а вот для кого то ещё, типа РФ, это не так. В цифровой сфере всё очень просто и понятно.
  4. 24rus Звание
    24rus
    +1
    Сегодня, 11:41
    Мину в ствол тоже приложение заряжает?
  5. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 11:47
    Хочется слышать такие новости и про нашу армию. Надеюсь, мы не отстанем..
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:57
      Отстаём и это навсегда. Чтобы иметь нормальную цифровую сферу в стране, нужно жить рынком, конкуренцией производителей, запрос от пользователей, создаётся и поддерживается всё время жизни продукт. При одном гос.заказе с подотчётной суммой, не будет нормального продукта даже для только военных в массе. Даже если вводить как часть оборон.заказа военным, будет долго и дорого. Во-первых военные с большими погонами не любят нечто новое или не понимают в силу возраста. Во-вторых, проблема качества исполнения согласно выделенным деньгам и сроку.