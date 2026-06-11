В армию США внедряют мобильное приложение для управления миномётным огнём
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Американские военные смогут управлять миномётами прямо со смартфона. Приложение «Mortars App» создано для того, чтобы заменить громоздкие ноутбуки и устаревшие системы управления огнём. Работает на Android и Windows. Интерфейс, как заявляют разработчики, «дружественный» и адаптирован для работы на поле боя.
Первые планы по созданию такой системы управления появились ещё в 2020 году. Закончили разработку досрочно – через три года. Версия 4.0 вышла в 2024-м. Сейчас приложение внедряется в войсках.
Ожидается, что будущие обновления потребуют меньше ресурсов, чем традиционные системы. Это потенциально ускорит внедрение новых возможностей для военных.
Компьютерный инженер Джулия Густафсон, которая возглавляет проект, обещает дальнейшее развитие проекта. Солдаты, по её словам, сами обращаются в компанию и благодарят за разработку. Система, мол, интуитивно понятная и надёжная.
Пока неясно, насколько защищено приложение от взлома и кибератак. И как стрелять, если смартфон разрядится или потеряется. Но в Пентагоне уверены: цифровизация артиллерии – это шаг в будущее. Сокращается время между обнаружением цели и выстрелом, повышается точность нанесения ударов.
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