ФСБ: Предотвращено совершение иностранцем покушения на сотрудника Минобороны РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку покушения на жизнь представителя Министерства обороны Российской Федерации. Злоумышленник, гражданин иностранного государства 1990 года рождения, был выявлен и задержан в Московской области.
Информация об этом инциденте была обнародована Центром общественных связей ФСБ России. В официальном сообщении подчеркивается, что удалось предотвратить террористический акт, который украинские спецслужбы планировали в отношении военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ.
По данным следствия, подозреваемый действовал по указанию кураторов из Украины. Его задачей было совершить убийство высокопоставленного военного с применением огнестрельного оружия. В ходе допроса мужчина признался, что был завербован сотрудниками СБУ в одной из европейских стран, где скрывался от уголовного преследования со стороны правоохранительных органов своей родины. В феврале представители СБУ помогли ему попасть на территорию России.
В ФСБ уточнили, что в обмен на выполнение задания злоумышленнику пообещали содействовать в получении статуса беженца, который позволил бы ему законно находиться в Европейском союзе.
Спецслужбы также раскрыли детали подготовки к преступлению. По указанию куратора подозреваемый извлек из тайника пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов, а затем провел дополнительную разведку мест проживания и работы предполагаемой жертвы.
В настоящее время ведется подготовка к возбуждению уголовного дела в отношении задержанного.
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