ФСБ: Предотвращено совершение иностранцем покушения на сотрудника Минобороны РФ

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ФСБ: Предотвращено совершение иностранцем покушения на сотрудника Минобороны РФ


Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку покушения на жизнь представителя Министерства обороны Российской Федерации. Злоумышленник, гражданин иностранного государства 1990 года рождения, был выявлен и задержан в Московской области.



Информация об этом инциденте была обнародована Центром общественных связей ФСБ России. В официальном сообщении подчеркивается, что удалось предотвратить террористический акт, который украинские спецслужбы планировали в отношении военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ.

По данным следствия, подозреваемый действовал по указанию кураторов из Украины. Его задачей было совершить убийство высокопоставленного военного с применением огнестрельного оружия. В ходе допроса мужчина признался, что был завербован сотрудниками СБУ в одной из европейских стран, где скрывался от уголовного преследования со стороны правоохранительных органов своей родины. В феврале представители СБУ помогли ему попасть на территорию России.

В ФСБ уточнили, что в обмен на выполнение задания злоумышленнику пообещали содействовать в получении статуса беженца, который позволил бы ему законно находиться в Европейском союзе.

Спецслужбы также раскрыли детали подготовки к преступлению. По указанию куратора подозреваемый извлек из тайника пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов, а затем провел дополнительную разведку мест проживания и работы предполагаемой жертвы.

В настоящее время ведется подготовка к возбуждению уголовного дела в отношении задержанного.

21 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:22
    ...да когда ж это прекратится то? это конечно замечательно что пресекли, это во good
    но почему на опережение то не работают? ненадёжный элемент не отлавливают? на контроль не ставят всяких приехавших?

    зы амеры во время войны с Японией тупо почти всех японцев в США кто там жил и даже гражданство получил взяли на учёт и чуть ли не пересажали. нет японимаю что пересажать заранее это перебор.... но контроль - это важно. их заставляли постоянно отмечатся и сообщать - где куда и что собрался ехать и делать. не отметился - садили.
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 11:48
      А как работать на опережение, если в страну въехали сотни тысяч бывших граждан Украины? Как работать на опережение если в стране несколько миллионов мигрантов из Средней Азии и Закавказья? Как работать на опережение если спецслужбы "оптимизировали"и главная задача "охрана трона"? Сегодня в России нет ОГПУ-НКВД, поэтому и бороться "на опережение" некому.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:50
        так вот в том то и проблема - не сработает. бесконтрольно впустили очень много, а теперь пожинаем плоды....

        зы у нас в Екб вскрыли кренделя который за деньки своих находил "честнЫх россиянок" которые за деньги делали брак с приехавшими и те получали гражданство. потом через 3-4 месяца разводились. одна честнАя аж три раза так "замуж" сходила. один брак - 20 штук рублей. а крендель с соплеменниц получал за подгон "невесты" около 40 штук. бизнес....
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Nexcom
      зы амеры во время войны с Японией тупо почти всех японцев в США кто там жил и даже гражданство получил взяли на учёт и чуть ли не пересажали.

      Контролировать всех выходцев с Украины? Пол Думы придется прикрыть...
      Или всех инородцев "на карандаш"? Ну так теракты, убийства и прочие шалости коренные россияне совершают не реже..... request
      Придем к тотальному контролю за каждым. И кто будет сторожить сторожей? hi
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:53
        я уже выше ответил - что сложно в нынешней ситуации. почти невозможно. но амеры тогда умудрились это сделать. и биометрии и камер на каждом перекрестке тогда тоже не было.
    3. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 11:53
      да когда ж это прекратится то?

      А с чего бы это прекратилось?
      Враг работает.
      В страну понаехали тысячи иностранцев ненавидящих русских.
      И кстати , обратите внимание все чаще вербуют "коренных" граждан РФ через интернет.
      Это ж так удобно для вербовщика: ему ничего не грозит.
      Но стоит немного придушить каналы за бугор, как начитается визг .
      Вот прямо тут на ВО и начинается.
    4. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Nexcom
      на контроль не ставят всяких приехавших?
      У нас с украиной граница на колючке и пограничники на страже?
      представители СБУ помогли ему попасть на территорию России.
  2. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 11:26
    я так понимаю это гражданин государства СНГ, тогда возникает вопрос почему до сих пор нет общей базы разыскиваемых лиц у стран содружества или хотя бы по линии интерпола, и как тогда разыскиваемое лицо смогло к нам въехать
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:32
      я так понимаю это гражданин государства СНГ,

      да нет - это какел, скрывавшийся в Европе за нарушение закона
      там его нашли и объяснили - как стать "беженцем" в той же Европе...
      или объясняли люто, или мозгов нет совершенно...
      хотя примеров, когда после терракта им позволяли уехать в Европу - у нас достаточно...
    2. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 11:49
      Да нет,я думаю какой нибудь швед или датчанин,ну на худой конец американец или австриец. Просто у него было туго с видом на жительство в ЕС.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Грац
      я так понимаю это гражданин государства СНГ, тогда возникает вопрос почему до сих пор нет общей базы разыскиваемых лиц у стран содружества или хотя бы по линии интерпола, и как тогда разыскиваемое лицо смогло к нам въехать

      Если молдаванин, то в последнее время у нас с ними, вернее у них с нами, обмена информацией нет. Если он был внесён в базу данных интерпола, то ещё можно было пробить, а если он в местном розыске, то увы.
      Тем не менее, систему контроля за "понаехавшими" по любому надо ужесточать, особенно в военный период т.к. даже ёжику понятно то, что под видом "трудоголиков и туристов" для проведения подрывной работы, сбора разведданных и осуществления террористический акций противник будет внедрять своих диверсантов.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +5
    Сегодня, 11:27
    Классика.
    Как только кого нибудь взорвут , сразу происходят предотвращения.
    Потом тишина до следующего подрыва.
    1. Бонифаций Звание
      Бонифаций
      +3
      Сегодня, 11:33
      стучат каблуками...показывают работу
      поэтом и не публикуют национальность и нет фото рожи
      гаденышей "Крокуса" сразу же фото показали...
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:34
      Ну так ведь и иностранная разведка может разрабатывать сразу несколько целей для атаки и спецслужбы реально какие то предотвратили, а какие то нет. Помните классический сюжет, где то сидит наш разведчик сливает информацию, но предотвратить всё согласно сливу это раскрыть своего агента.
    3. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 11:46
      Про то, что на днях взорвали начальника ГРАУ, Песков сказать постеснялся-мол, "интересы следствия". Следствию неинтересно, каким же образом спецслужбам противника становятся известны адреса и номера машин сотрудников Генштаба? Не 15-ли генерал погибает?
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 11:32
    Назовите национальность диверсанта! Ненадо замалчивать, люди должны знать кого сюда завозят тысячами!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:46
      а что это изменит? у нас в Екб например ценного спеца который убил автобусом 4 человека вчера - так же скрывали откуда он. потом когда возник резонанс общественный - раскрыли. он перепутал газ и тормоз (как он объяснил)..... 4 человека убиты и среди них один маленький ребенок. около 6 - раненых тяжело. в толпу он въехал с разгону на тротуар, проскочить на красный хотел....
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 11:54
        читал вчера про этого "ценного спеца" , такой же случай с автобусом был недавно в Питере ,правда там этот спец пассажиров утопил , это результат того ,что практически полностью порезали специальное образование и у нас сейчас специальности восстребованные замещаются вот такими вот жителями кишлаков и аулов . Искренние соболезнования семьям погибших.
    2. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 11:51
      Владимир Владимирович сказал что "у преступности нет национальности".
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 11:49
    Цитата: Бонифаций
    стучат каблуками...показывают работу
    поэтом и не публикуют национальность и нет фото рожи
    гаденышей "Крокуса" сразу же фото показали...

    Конешно показали , так как попались во время совершения массового убйства людей.
    Самое страшное может быть , это постановочные задержания.
    Потому что то , пока производят постановку , кто то готовит массовые убийства или подрыв какого нибудь Офицера ВС с головой в военном деле.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 11:53
    Цитата: Копчёный
    Ну так ведь и иностранная разведка может разрабатывать сразу несколько целей для атаки и спецслужбы реально какие то предотвратили, а какие то нет. Помните классический сюжет, где то сидит наш разведчик сливает информацию, но предотвратить всё согласно сливу это раскрыть своего агента.

    Про игры разведки понятно.
    Но , у зарубжных разведок есть фора - действительность в России.