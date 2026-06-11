ВСУ продолжают атаковать мосты, соединяющие Крым с материковой частью России
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Украинские боевики продолжают наносить удары по мостам на дорогах, ведущим в Крым. Кроме Чонгарского моста и переправы около Геническа, минувшей ночью противник нанес удары еще по трем мостам в южной части Херсонской области: через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.
Как сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по предварительным данным, в результате атак противника объекты получили повреждения. По предварительной информации, есть повреждения. В настоящее время специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций. Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 ударных беспилотника противника. Боевики ВСУ пытаются сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона.
Ранее противник бил дронами по мостам северо-восточнее Крыма, теперь ВСУ стали наносить удары уже по мостам северо-западнее полуострова, которые используются как для объездов на случай повреждения предыдущих, и для военной логистики.
На фоне регулярных ударов противника по мостам, соединяющим Крымский полуостров с материковой частью России, возникает закономерный вопрос: почему до сих пор не уничтожены ключевые для логистики ВСУ мосты в западных регионах Украины, а также мосты через Днепр, соединяющие право- и левобережную её части.
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