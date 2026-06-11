ВСУ продолжают атаковать мосты, соединяющие Крым с материковой частью России

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ВСУ продолжают атаковать мосты, соединяющие Крым с материковой частью России

Украинские боевики продолжают наносить удары по мостам на дорогах, ведущим в Крым. Кроме Чонгарского моста и переправы около Геническа, минувшей ночью противник нанес удары еще по трем мостам в южной части Херсонской области: через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

Как сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по предварительным данным, в результате атак противника объекты получили повреждения. По предварительной информации, есть повреждения. В настоящее время специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций. Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 ударных беспилотника противника. Боевики ВСУ пытаются сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона.



Ранее противник бил дронами по мостам северо-восточнее Крыма, теперь ВСУ стали наносить удары уже по мостам северо-западнее полуострова, которые используются как для объездов на случай повреждения предыдущих, и для военной логистики.

На фоне регулярных ударов противника по мостам, соединяющим Крымский полуостров с материковой частью России, возникает закономерный вопрос: почему до сих пор не уничтожены ключевые для логистики ВСУ мосты в западных регионах Украины, а также мосты через Днепр, соединяющие право- и левобережную её части.
29 комментариев
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  1. kapitan92 Звание
    kapitan92
    +16
    Сегодня, 12:32
    Коллеги, после подобных новостей, бездействия руководства Государства, повторюсь: А Верховный у нас за кого воюет, за "красных, за белых " или за евреев? hi
    1. topol717 Звание
      topol717
      -7
      Сегодня, 12:50
      Цитата: kapitan92
      А Верховный у нас за кого воюет, за "красных, за белых " или за евреев?
      ВГК у нас не воюет он руководит страной.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:50
      Если серьёзно, тщательнее разбиратся... есть СИСТЕМА, которая управляет всем и вся в нашем, да в любом другом государстве...
      В чем интерес именно той системы, которая правит у нас?
      Отсюда возникает логичный вопрос... а кто главный/ые в нашей правящей системе, кто главный получатель плюшек, потому как всем и так понятно, кто получатель шишек!?
      Вопрос, практически, риторический... soldier
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:45
        Цитата: rocket757
        Вопрос, практически, риторический...
        Тоскливо становится от вопросов без ответов.... what
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:33
    Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 ударных беспилотника противника.
    А сколько не уничтожили, сколько долетели и... в общем понятно, противник тактику не меняет, по сути, просто наращивает количество ударов и достигает своих целей именно таким образом.
    Вопрос в том, как нивелировать эту угрозу?
    Кстати... Понятие ближний тыл, дальние тылы, становится очень размыто, с точки зрения безопасности, необходимости нивелировать угрозу со стороны противника...
    1. BAI Звание
      BAI
      +2
      Сегодня, 12:39
      Если уничтожили 45, значит 5 долетели
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 12:42
        Увы, они могут отправить и больше, осуществить сконцентрированый удар по особо важным объектам.
        Всё учатся, отрабатывают методы нанесения противнику максимальный урон...
        Вопрос в том, кому от того хуже в данный момент времени, в данном, конкретном месте?
    2. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 12:51
      Цитата: rocket757
      просто наращивает количество ударов и достигает своих целей именно таким образом.
      Уверены что цели достигли? Вы знаете эти цели?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:59
        за "не знание", можно списать на... "туман войны"...
        А так, в данный момент времени, в данной ситуации, вполне хватит растрезвонят в различных СМИ, что цели достигнуты!!!
        Как результат, в стане противника интенсивные скачки и... они и так умеют упорно, жёстко оборонятся, а так, могут верится, что ещё немного, ещё чуть чуть и... в общем понятно.
        А вот как с нашей стороны все это будет воспринимается... вопрос и на него нет однозначного ответа.
        И опять же можно вспомнить... "ложь, повторенная много, много раз, становится... опасной!"
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 13:28
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, как нивелировать эту угрозу?

      Ответ напрашивается сам собой.
      Снести все мосты и тоннели в укростане!
      Снести все центры принятия решений в куеве и превратить их в кучу щебня для ремонта снесенных ранее мостов и тоннелей!
      По моему такой картинки должно хватить!
      Да вот мешает все это осуществить одно НО.. И это НО где сидит?
      Правильно!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:37
        Мнения... да по разному видим и воспринимаем нашу действительность...
        А так... замена одного, да даже нескольких главных, никак не изменит сложившуюся ПРАВЯЩУЮ СИСТЕМУ!
        Начиная с того, что "чужие там не ходят", приходи и к тому, что у нас не сформировал ась СИЛА, которая может как то повлиять, изменить, заменить ту систему, которая рулит сейчас, у нас!!!
        А так, что б что то заменить, надо создать, подготовить то, чем предыдущее можно заменить и что б такое, что б это не стало для страны очередной катастрофой!!!
        Вот такое моё мнение... не за теперешнюю власть, а за будущее НАШЕЙ СТРАНЫ! soldier
  3. goland72 Звание
    goland72
    +2
    Сегодня, 12:35
    Когда же мы вдарим по их мостам и тоннелям? Или опять "не надо уподобляться нацистам"?
    1. kapitan92 Звание
      kapitan92
      0
      Сегодня, 12:40
      Цитата: goland72
      Когда же мы вдарим по их мостам и тоннелям? Или опять "не надо уподобляться нацистам"?

      Вероятно, когда будет приказ будущего "генералиссимуса" . laughing
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 12:52
      В Днепропетровске рядом с мостом находится центр Менора- вы понимаете, что он не должен пострадать?
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:07
      Их мосты СССР строил, они нерушимые! А у нас всё разваливается request
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:12
      Мы не можем их разрушить. Сто раз писали,, мира не можем, то и пробовать нехрен
  4. ALARI Звание
    ALARI
    +10
    Сегодня, 12:39
    Все потому что у них есть план и они его приводят в жизнь. У нас не только плана нет мы вообще не можем четко сформулировать чего мы хотим на 5 год.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Сегодня, 12:52
      Цитата: ALARI
      У нас не только плана нет мы вообще не можем четко сформулировать чего мы хотим на 5 год.
      Ну вы себя со всеми не обобщайте. Если вы чего то не знаете то это но говорит о том что этого нет.
      1. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 13:10
        Видишь суслика?
        нет.
        А он есть.
        Нельзя жить по таким принципам. Вот я президента в живую не видел, значит его нет?
  5. Никита Че Звание
    Никита Че
    +6
    Сегодня, 12:41
    Кто против кого СВО проводит? Такое ощущение что украина против нас
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 12:50
      Да, потому что инициатива за ВСУ. Кроме того, "бившее первым" руководство России теперь "с радостью ожидает приезда Уиткофа и Кушнера"- похоже, это и есть цель СВО.
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        0
        Сегодня, 12:55
        Естественно вся надежда на дух анкориджа.Потому что заявленные цели СВО сейчас звучат откровенно абсурдно,денацификация вылилась в нацификацию всей украины,а демилитаризация в милитаризацию
  6. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    -4
    Сегодня, 12:48
    Если Северо-Крымский канал после разрушения Каховской ГЭС в 2023г в нерабочем состоянии, то какой смысл в мостах через него? Засыпать, и вся проблема. Вообще-то Крым это полуостров, а не остров))) Перекоп ракетами не уничтожишь.
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 12:49
    Пусть сам ВГК объяснит гражданам страны смысл своей хитрой стратегии, а то народ уже мозги вынес в раздумьях на эту тему...
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 13:15
      Ничего ВГК объяснять не будет. Заметьте, вся кремлевская "жизнедеятельность" сводится к тому, что "электорату" объявляется очередное решение. И это данность, не требующая ни обоснования, ни пояснения. На ПМЭФ Путина спросили, что бы он сказал на встрече с Зеленским. И Путин на голубом глазу заявляет: "Слава Богу, что всё закончилось!" Кто же начинал в таком случае, называя Зеленского "шайкой неонацистов и наркоманов, засевшей в Киеве"? Теперь всем приказано делать вид, что этого не было, а скрепоносный носитель "традиционных ценностей" вместо того, чтобы заявить, что такая встреча невозможна в принципе, приплетает ещё и Бога.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 12:57
    Бывший премьер Украины Николай Азаров: "Пока в Москве уповали на «дух Анкориджа», в Европе клепали беспилотники. Сейчас на пик вышли. На 2027 год выделено 6 миллиардов евро. Это огромные деньги. Я не знаю, о каких именно беспилотниках идет речь, но предположительно можно сказать, что речь идет о выпуске 1−3 тыс. дронов в сутки."
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:27
      На 2027 год выделено 6 миллиардов евро. Это огромные деньги.
      это ж надо 5-6 вице-губернаторов раскулачить за год!
    2. D O Звание
      D O
      0
      Сегодня, 13:30
      То есть для россиян единственный путь не остаться без инфраструктуры (в первую очередь без военных заводов) и логистики, уничтожив которые войска НАТО зайдут в Россию как на прогулке, ибо российской армии будет нечем воевать - это направить все усилия на то, чтобы как минимум европейские дроны не доехали до мест пуска на Украине (то есть работа по логистике). Но сегодня уже нужны и удары по европейским военным и гражданским объектам, ибо НАТО не только руками ВСУ, но и с территории натовских стран и Казахстана не стесняется бить по российским военным заводам, а российские ВС не работают симметрично, по сути "играя в поддавки".
      И естественно, организовать наконец единую всероссийскую интегрированную ПВО.
  9. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 13:43
    Нужно начать понимать, что девяностые под руководством Мишки Комбайнера и Алкаша были настоящим "раем" для населения РФ. А хорошо воспитанные преемники этих двух «великих мировых и экономических» экспертов постепенно показывают вам, чем всё это закончится и что ждёт обычных людей.
    Но что с этим делать? В РФ уже три поколения людей выросли и получили образование в духе «европейских капиталистических ценностей»... Самое главное — это имущество, деньги, а вся экономика основана на потреблении. И ничего другого они не знают и не хотят знать.
    Все говорят, что нужно сменить руководство, нужны новые люди, способные решать вопросы в интересах РФ и т.п.
    В мае я снова перечитал мемуары Жукова. Его уважал народ, но и представители государства тоже. Уважали, но в то же время и боялись. Сталин, да и Лаврентий, а позже и «кукурузник» Никита. Правда, его трогали , но он спокойно дожил до самой смерти. И мне пришло в голову сравнение с сегодняшним днем. Все мы помним «вагнеровцев», которые фактически остановили наступление украинской армии на фронте и де-факто показали неспособность руководства как Минобороны, так и государства в ООТ. И когда у них не осталось другого выхода, чтобы показать на этот беспорядок и т.п., они вышли на марш. И, объективно говоря, их марш поддерживали и жители РФ. И чем это закончилось? Все вы знаете.
    И у вас есть ощущение, что вообще найдется какая-то сила, которая смогла бы осуществить перемены в интересах РФ? Конечно, я не имею в виду вторую олигархическую группу.
    И честно говоря. Западу гораздо больше подходит группа вокруг Путина, чем какие-то перемены. Они его очень хорошо знают, включая его слабости.
    А в его окружении за 30 лет накопилось достаточно людей, которые хорошо знакомы с «европейскими и американскими ценностями» и способны отстаивать интересы „уважаемых партнеров ». Они получили там образование и долгое время жили там, а некоторые имеют и другое гражданство, помимо РФ и т. п. И эти люди (различные советники, специальные уполномоченные и т. п.) по сути заменяют нормальные органы власти и оказывают решающее влияние на Путина.