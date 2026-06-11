Поставки газа из РФ в устремившуюся в ЕС Армению продолжаются по прежней цене

На недавних парламентских выборах в Армении партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов избирателей. Это, несмотря на недобор 0,18% до половины поданных голосов, как оказалось в рамках местной демократии, позволяет сформировать правительство из членов одной партии, а также означает, что его вновь возглавит Никол Пашинян.Значит, будет продолжен и курс Еревана на сближение с Евросоюзом и США. При этом Пашинян не спешит полностью разрывать связи с Россией и покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членство в котором предоставляет Армении очень существенные преференции и льготы во внешнеэкономической торговле.На недавнем саммите ЕАЭС Ереван предупредили, что евроинтеграция и членство в международной организации региональной экономической интеграции несовместимы. Однако исключить Армению будет непросто. Такая процедура не предусмотрена Договором о Евразийском экономическом союзе, возможен только добровольный выход.Правда, ничто не мешает странам ЕАЭС усложнить импортно-экспортные отношения с Арменией в одностороннем порядке. Хотя Москва и предупредила о возможности таких решений, пока что российское руководство не сильно спешит, если не считать временных ограничений на импорт некоторых наименований армянской продукции АПК.Одной из мер, которой пригрозила Москва Еревану, может стать прекращение льготирования цены на экспортируемый в Армению газ. Сейчас он продается в несколько раз дешевле, чем спотовые цены на рынках ЕС.Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян сообщил журналистам, что не получал от ПАО «Газпром» никаких уведомлений по изменению цены или прекращению поставок газа. Экспорт сырья идет в штатном режиме в рамках контракта, срок которого истекает в начале следующего года.

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