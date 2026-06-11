Поставки газа из РФ в устремившуюся в ЕС Армению продолжаются по прежней цене

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Поставки газа из РФ в устремившуюся в ЕС Армению продолжаются по прежней цене

На недавних парламентских выборах в Армении партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов избирателей. Это, несмотря на недобор 0,18% до половины поданных голосов, как оказалось в рамках местной демократии, позволяет сформировать правительство из членов одной партии, а также означает, что его вновь возглавит Никол Пашинян.

Значит, будет продолжен и курс Еревана на сближение с Евросоюзом и США. При этом Пашинян не спешит полностью разрывать связи с Россией и покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членство в котором предоставляет Армении очень существенные преференции и льготы во внешнеэкономической торговле.



На недавнем саммите ЕАЭС Ереван предупредили, что евроинтеграция и членство в международной организации региональной экономической интеграции несовместимы. Однако исключить Армению будет непросто. Такая процедура не предусмотрена Договором о Евразийском экономическом союзе, возможен только добровольный выход.

Правда, ничто не мешает странам ЕАЭС усложнить импортно-экспортные отношения с Арменией в одностороннем порядке. Хотя Москва и предупредила о возможности таких решений, пока что российское руководство не сильно спешит, если не считать временных ограничений на импорт некоторых наименований армянской продукции АПК.

Одной из мер, которой пригрозила Москва Еревану, может стать прекращение льготирования цены на экспортируемый в Армению газ. Сейчас он продается в несколько раз дешевле, чем спотовые цены на рынках ЕС.

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян сообщил журналистам, что не получал от ПАО «Газпром» никаких уведомлений по изменению цены или прекращению поставок газа. Экспорт сырья идет в штатном режиме в рамках контракта, срок которого истекает в начале следующего года.
28 комментариев
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  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    +11
    Сегодня, 12:30
    Весь мир знает, что красные линии ничего не начат.
    1. Русич Звание
      Русич
      -5
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Гардамир
      Весь мир знает, что красные линии ничего не начат.

      А ещё весь мир знает, что такое контракты. Да и какие основания не соблюдать контракт на данный момент?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 12:37
        "Натравить" кого ни будь... да хоть Онищенко!
        Пусть он найдёт какие ни будь вредные, опасные молекулы, которые ползут/проникают в обратную сторону и портят наши трубы, наше оборудование!!! wink
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Сегодня, 13:06
          а кто сказал, что будет все и сразу... дали полгода - совместное заявление президентов ЕАЭС
          учитывая существенные риски для экономической безопасности государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам – членам Союза: приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе. http://kremlin.ru/supplement/6497
          Четырехстороннее заявление лидеров стран ЕАЭС предполагает, что все нюансы, связанные с тонкостями пребывания Армении в союзе будут проработаны до декабря. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. https://tass.ru/politika/27601781
          Срок дан, зачем сейчас о чем-то уведомлять, а потом, кто читал контракт, что там и как там...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 13:15
            Если не все, то многие хотят всего и сразу... так всегда было, есть и будет.
            Кстати, наши руководящие дают достаточно поводов, что б начали возникать сомнения, а за кого они вообще, наши ли они или тааие же как и прочие, многие, которые... в общем, понятно.
            Перечислять не буду, каждый сам может найти поводы, причины, что б начать сомневатся, а то и утвердится в своём, единственно верном, мнении! wink
            1. BrTurin Звание
              BrTurin
              +1
              Сегодня, 13:29
              Цитата: rocket757
              каждый сам может найти поводы, причины, что б начать сомневатся

              слишком много поводов было дано для таких сомнений... но и рубить с плеча... Армения стала слишком широким коридором для параллельного импорта, реэкспорта и пр.на млрд.$ перекрытие этого реэкспорта в ответ на действия России вызовет дополнительную волну недовольства, для которого уже без того достаточно поводов, а построение новой логистики требует времени... надеюсь что все станет ясно куда раньше декабря... да и натовцы стали слишком часто называть июнь-июль...
              Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель (Тютчев "Цицерон!")
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 13:41
                И все таки, проблема уже нарисовала ь так, что не сотреш, да и сама-сама не рассосётся.
                Может все таки Онищенко отправить в очередной "крестовый поход"? Безопасно, да и на "ошибку" экспертизы всегда можно сослаться! wink
                1. BrTurin Звание
                  BrTurin
                  0
                  Сегодня, 14:08
                  Цитата: rocket757
                  отправить в очередной "крестовый поход"?

                  поход вроде как начали, надолго ли ... бесконечно что то находить может и получится, но и армяне уже обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с жалобой на торговлю... Из 3 млрд. экспорта в Россию
                  экспорт из Армении в РФ фруктов, орехов и овощей в ценах FOB составил в 2024 году $127,3 млн, а в 2025 году - $142,54 млн. https://tass.ru/ekonomika/27590563
                  143 млн. плюс рыба на 72 млн., плюс бренди с водою - на круг около 400-500 млн. из 3 млрд., не так чтобы совсем мелочь, но главное чтобы все это довели дл конца, а тут сомнения...
      2. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +4
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Русич
        Цитата: Гардамир
        Весь мир знает, что красные линии ничего не начат.

        А ещё весь мир знает, что такое контракты. Да и какие основания не соблюдать контракт на данный момент?

        "Террористы" могут взорвать трубу. Вывести из строя перекачивающую станцию, а в эпоху 100% санкций получить нужное оборудование практически невозможно или крайне долго. Учить надо "партнеров", а не под хвост им смотреть.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 13:47
          Трубы и станции отремонтируют - это меры временные, а так указ президента или решение правительства - форс мажор для любого контракта - тем более по газу на европах это уже опробовано
      3. ANB Звание
        ANB
        +1
        Сегодня, 12:52
        . Да и какие основания

        Никаких.
        Но и Армения ещё не в ЕС и даже заявку не подала пока. Пока только разговоры о стремлении.
        А контракт ещё всего 6 месяцев. Вот при продлении и порешают и с ценой и с ЕС и всем прочим.
      4. ian Звание
        ian
        -2
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Русич
        Да и какие основания не соблюдать контракт на данный момент?

        Ну как же! Он плохо себя ведет!
        Судя по реакции комментаторов это достаточный повод нарушить контрактные обязательства. hi
      5. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 12:58
        ещё весь мир знает, что такое контракты. Да и какие основания не соблюдать контракт на данный момент?


        Вы про какой "мир" говорите? Про тот, что хлопнул дверью в 2022 и ушел- весь!- из России, несмотря на какие-то там бумажки. ИКЕА, хотя бы, про контракты спросили!
      6. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 13:07
        Против контрактов хорошо работают санкции.
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Сегодня, 13:13
          Цитата: Гардамир
          Против контрактов хорошо работают санкции.

          Мы же "не такие" и это "не наши методы". laughing hi
      7. cmax Звание
        cmax
        +2
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Русич
        А ещё весь мир знает, что такое контракты.

        Смешно стало! Все знают как выполняются контракты западными компаниями после 22 года!
      8. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 13:11
        Цитата: Русич

        А ещё весь мир знает, что такое контракты. Да и какие основания не соблюдать контракт на данный момент?

        Недружественные заявления в сторону России, антирусская пропаганда в Армении. Какой еще надо повод?
        [/quote]Однако исключить Армению будет непросто. Такая процедура не предусмотрена Договором о Евразийском экономическом союзе,[quote]

        А Договор, он в камне вырублен? Посчитайте сколько поправок в конституции США. Да даже в нашу конституцию, как только понадобилось, сразу внесли и изменения, и дополнения. И ничего, Луна на Землю не упала и океан из берегов не вышел. А тут - в Законе не предусмотрено.... Гнилая отмазка.
        Ну, допустим, члены ЕАЭС не согласятся внести поправки в Закон. Но, что мешает России самой внести изменения в торговые договоры?
        Полагаю Кремль решил помочь Николке удержаться у власти, чтобы он продолжал проводить политику в направлении полного разрыва отношений с Россией. Пятая колонна в России рулит?
      9. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 13:13
        Цитата: Русич
        А ещё весь мир знает, что такое контракты.

        Может и знает, но когда западу надо они плюют на все контракты и вводят свои так называемые "санкции".
  2. BAI Звание
    BAI
    -6
    Сегодня, 12:35
    Какую цену зафиксировали в договоре, по той и будет газ поставляться.
    А Газпром заключает долгосрочные контракты
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +3
      Сегодня, 12:40
      И что? На Западе арестуют счета по решению Арбитража Стокгольма? А еще есть, что арестовывать? Вся проблема в нашем лидере, которого не понимает наш народ и он свой народ не понимает. Спасибо АП, который создал непроницаемый кокон.
    2. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +3
      Сегодня, 12:49
      Цитата: BAI
      Какую цену зафиксировали в договоре, по той и будет газ поставляться.
      А Газпром заключает долгосрочные контракты

      Есть понятие -санкции! Нас они здорово нагнули, что не говори. Принимаются на уровне Президента. А там все от фаберже зависит. Доня бы давно разобрался, и Пашинян давал показания в камере. Но, это же не наш метод! laughing
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 13:05
        Доня, скорее всего, и позвонил нашим зависимым от "духа Анкориджа", чтобы сидели ровно.
    3. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 13:02
      Какую цену зафиксировали в договоре, по той и будет газ поставляться.
      А Газпром заключает долгосрочные контракты


      Какая же цена была зафиксирована в договоре с поставкой через Северные потоки? Газпром газ с 2022 года в Германию не поставляет и что? У Европы есть претензии?
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 12:46
    Наших ничего ничему не учит! А потом чему то удивляемся
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 13:03
    Достали, 6 мес армяне будут кайфовать от дешевого газа и нам фиги казать
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 13:07
    свои могут и без газа посидеть, главное что бы "друзья" не замерзли
  6. Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 13:18
    У нашего стратега рука не отвалилась красные линии чертить? Когда у него уже фламастеры закончатся???
    Как они надоели ей богу. Ни скомуниздить ни покараулить... Одна болтовня!
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 13:37
    Экспорт сырья идет в штатном режиме в рамках контракта, срок которого истекает в начале следующего года.

    В этом весь и ответ. Надо будет "национальное достояние" перед Новым годом отправит в армению на согласование новый договор (доп. соглашение к старому) с новыми ценами или вообще его не будет заключать. Ну а сейчас ГП надо искать на всякий случай выпадающий объем газа поставляемый в армению.
    ...армения может пойти по пути украины, выставить сумму аренды за пребывание нашей 102-й ВБ, а потом договорится о бартере "аренда в счет поставки газа", мы будем повышать стоимость газа, армяне стоимость аренды, может так быстрее до наших, что 102-я ВБ в армении не нужна...