На юге Йемена взорвался крупнейший в регионе склад боеприпасов

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На юге Йемена взорвался крупнейший в регионе склад боеприпасов


На юге Йемена прогремел мощный взрыв. Уничтожен крупнейший склад боеприпасов в регионе Аден, расположенный на территории лагеря «Бригады Гигантов» в Аль-Мудаффаре. Сообщается от 12 погибших солдатах, ещё несколько получили ранения разной тяжести. Взрыв был настолько мощным, что его услышали на большей части территории города.

Формально подразделение «Гигантов» поддерживается Саудовской Аравией и входит в состав Президентского совета Йемена. Однако бойцы бригады не скрывают, чьи интересы они отстаивают на самом деле.

Бригада уже выступила с официальным обвинением. По их данным, атаку совершили ополченцы, лояльные Южному переходному совету (STC). А STC, в свою очередь, традиционно пользуется поддержкой Объединённых Арабских Эмиратов. Формально и Саудовская Аравия, и ОАЭ входят в одну антииранскую коалицию.

При этом прозвучала предварительная версия – взрыв вызван коротким замыканием, возникшим в хранилище боеприпасов. Якобы оно привело к возгоранию, из-за чего произошёл взрыв. Очевидцы также сообщают о серии взрывов.

Ранее бригада «Гигантов» поддерживала ОАЭ, но затем перешла под крыло Эр-Рияда. Такие «перебежчики» всегда вызывают особую ненависть у бывших покровителей.

3 комментария
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  1. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 12:47
    Т.е. парни в тапках не пострадали?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 12:59
      Нет. Возможно это их рук дело. Регион Аден. Война всех против всех. Восток -дело тонкое (с)
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:18
      hi На жаре в тех краях и яйца можно сварить, не говоря об угрозе воспламенения и детонации, от перегрева, как одну из десятка причин.