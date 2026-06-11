ВС России продолжают наносить удары по Конотопу – поражено железнодорожное депо
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Российские военные не прекращают массированные атаки на объекты на территории Украины. В частности, ВС России продолжают наносить удары по Конотопу в Сумской области, применяя для этого беспилотники типа «Герань».
Об этом сообщают местные источники.
Российские атаки на цели в городе продолжаются с сегодняшней ночи и до сих пор не прекратились. Ночные удары по Конотопу были результативными и привели к серьезным последствиям. Из-за прилетов по инфраструктурному объекту были обесточены город и железнодорожный узел.
По некоторым данным, для ударов были задействованы реактивные беспилотники-камикадзе «Герань-3». В частности, сегодня с их помощью было поражено железнодорожное депо в Конотопе. Факт поражения объекта подтвердил также глава правления компании «Укрзализныця» (украинские железные дороги) Александр Перцовский.
По его словам, сообщение о беспилотной опасности было получено в тот момент, когда российские дроны летели еще только в районе границы Украины. Несмотря на это, часть персонала депо, находившаяся на рабочем месте, не успела попасть в укрытия. Результатом стала гибель одного из сотрудников и ранения еще четырех. Их доставили в больницу.
Перцовский отметил, что за сохранение железнодорожного сообщения в прифронтовых районах приходится платить высокую цену. Его можно понять – ведь для командования ВСУ и киевских властей обеспечение логистики для фронтовых подразделений – это основной приоритет. А лично для главы «Укрзализныци» – это, вероятно, вопрос сохранения занимаемой должности.
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