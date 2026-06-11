ВС России продолжают наносить удары по Конотопу – поражено железнодорожное депо

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ВС России продолжают наносить удары по Конотопу – поражено железнодорожное депо


Российские военные не прекращают массированные атаки на объекты на территории Украины. В частности, ВС России продолжают наносить удары по Конотопу в Сумской области, применяя для этого беспилотники типа «Герань».

Об этом сообщают местные источники.

Российские атаки на цели в городе продолжаются с сегодняшней ночи и до сих пор не прекратились. Ночные удары по Конотопу были результативными и привели к серьезным последствиям. Из-за прилетов по инфраструктурному объекту были обесточены город и железнодорожный узел.

По некоторым данным, для ударов были задействованы реактивные беспилотники-камикадзе «Герань-3». В частности, сегодня с их помощью было поражено железнодорожное депо в Конотопе. Факт поражения объекта подтвердил также глава правления компании «Укрзализныця» (украинские железные дороги) Александр Перцовский.

По его словам, сообщение о беспилотной опасности было получено в тот момент, когда российские дроны летели еще только в районе границы Украины. Несмотря на это, часть персонала депо, находившаяся на рабочем месте, не успела попасть в укрытия. Результатом стала гибель одного из сотрудников и ранения еще четырех. Их доставили в больницу.

Перцовский отметил, что за сохранение железнодорожного сообщения в прифронтовых районах приходится платить высокую цену. Его можно понять – ведь для командования ВСУ и киевских властей обеспечение логистики для фронтовых подразделений – это основной приоритет. А лично для главы «Укрзализныци» – это, вероятно, вопрос сохранения занимаемой должности.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:27
    Летит и туда и от туда!
    Что дальше? soldier
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 12:52
      Туда - многократно преумножить,
      оттуда - загасить! hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:03
        Это понятно, но... как это сделать?
        Но опять и снова... а таким образом выигрываются войны, реальные такие, когда все жёстко и зашло сильно дальше, чем просто приграничных конфликт или СВО???
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          0
          Сегодня, 13:57
          "Не сыпь мне соль на рану!
          Не говори навзрыд...
          Не сыпь мне соль на рану -
          Она ещё болит          !"
          С. Осиашвили, В. Добрынин
  2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 12:52
    А ещё наши "Южане" освободили Роскошное ДНР.
  3. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 12:57
    В Конотопе два депо - вагонное и локомотивное. По которому прилетело?
    Кроме того попало по ЦРБ (центральная районная больница), по первому этажу пятиэтажки, по частному дому. Вероятно подбитые "Герани" падали куда попало.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 13:07
    Видимо в Конотопе главное средоточие украинской военной промышленности, а ещё центры принятия решений
  5. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 13:22
    Опять же повторяю вчерашний пост. Геранями нужно наносить более дальние удары. У нас что недостаточно ракет для Торнадо-С? Где РСЗО в калибре 600 мм типа Иранского Фатеха-110? Где баллистика КНДР? Арбатский дом престарелых способен нести службу?