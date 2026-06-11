ЗРК «Тор-М2КМ» в натуральную величину – на военно-морском салоне «Флот-2026»

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ЗРК «Тор-М2КМ» в натуральную величину – на военно-морском салоне «Флот-2026»


Международный военно-морской салон «Флот-2026», который проходит в северной столице с 10 по 14 июня 2026 года, вновь объединил в Кронштадте представителей ВМФ России, крупнейших предприятий и ведущих экспертов отрасли.

Имея международный статус, военно-морской салон традиционно собирает на своей площадке зарубежные делегации из дружественных стран, создавая уникальную возможность для налаживания новых деловых связей и обмена опытом.

Салон проходит в конгрессно-выставочном центре на территории Музея военно-морской славы. Представленные участниками форума экспозиции размещены в павильонах, на открытых площадках и у причалов Средней гавани.

Одним из постоянных участников салона является Концерн ВКО «Алмаз-Антей», который в этом году представил широкую линейку своей продукции: модели крылатых ракет семейства «Калибр», мобильных РЛС и комплексов РЭБ, турельной установки «Комар» и других вооружений, а также мультимедийную информацию о зенитных ракетных комплексах семейств «Риф-М», «Штиль-1» и «Ресурс», размещаемых на кораблях различного водоизмещения, и других изделий.

На открытой площадке салона «Флот-2026» организована демонстрация натурного образца зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ». Производителем автономного боевого модуля является Ижевский электромеханический завод «Купол».

В оборонном холдинге «Алмаз-Антей» отмечают, что «Тор-М2КМ» - это мобильный многоканальный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для противовоздушной обороны важнейших государственных объектов, включая защиту от самолетов, вертолетов, управляемых ракет, корректируемых и управляемых планирующих авиационных бомб, а также ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Боевой модуль является автономной боевой единицей, способной работать самостоятельно или в составе различных группировок ПВО. Комплекс способен поражать цели в сложной метеорологической и помеховой обстановке, выполняя задачи как днем, так и ночью.


Радиолокационная аппаратура ЗРК «Тор-М2КМ» обеспечивает обнаружение и опознавание воздушных целей на ходу и на месте, сопровождение воздушных целей и стрельбу по ним. Комплекс может интегрироваться и взаимодействовать со средствами ПВО, и размещаться на автомобильных шасси, прицепах, железнодорожных и других платформах соответствующей грузоподъемности.

С 2016 году автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» проходил успешные испытания в открытом море. А первое «боевое крещение» ЗРК «Тор-М2КМ» получили в 2020 году в Нагорном Карабахе, где, в условиях отсутствия внешнего целеуказания и централизованного управления противовоздушным боем, расчеты уничтожили свыше 60 летательных аппаратов, в том числе - шесть турецких разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2.

С начала специальной военной операции на территории Украины автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» ведет адаптацию к морским условиям противовоздушного боя.

Так, комплекс стал размещаться на кораблях ВМФ России. В СМИ сообщалось, в частности, об установке ЗРК «Тор-М2КМ» на малом ракетном корабле «Советск» проекта «Каракурт», патрульных кораблях «Василий Быков» и «Павел Державин».

Также сообщалось, что вследствие внедрения военно-технических инноваций, эти боевые модули получили возможность установки не только на боевые корабли, но и на другие суда водоизмещением от 500 тонн.
9 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 13:07
    Международный военно-морской салон «Флот-2026», который проходит в северной столице с 10 по 14 июня 2026 года, вновь объединил в Кронштадте представителей ВМФ России, крупнейших предприятий и ведущих экспертов отрасли.


    Это самое то, чего нам не хватало в текущем моменте.

    Экскурсия в сухой док на корвет проекта 20380 «Бойкий», который пойдет на иголки, будет?

    Корабль стоимостью около 10 млрд рублей и почти 8 лет строительства помножен на ноль парой дронов FP-2 за несколько десятков тысяч долларов каждый.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 13:14
      Это для минусаторов. Не xoxлов.
      Оценка полученных повреждений:
      ▪️ Носовая артиллерийская установка:

      Носовая секция и главное орудие нетронуты, вероятно, избежали прямого воздействия ударной волны.

      ▪️ Ходовой мостик и мачтовая секция:

      Серьёзная структурная деформация. Грот-мачта и площадка РЛС обрушились внутрь/вниз, вероятно, из-за потери прочности под воздействием высокой температуры.

      ▪️ Средняя часть корпуса:

      Тяжёлые повреждения, сосредоточенные в районе критического радиоэлектронного оборудования, антенн сенсоров и станций РЭБ.

      ▪️ Кормовая палуба и район дымовой трубы:

      Значительные повреждения от пожара и следы обгорания. Экстремальная температура, вероятно, вызвала деформацию воздухозаборников и выхлопных трактов.

      В результате, как констатируют западные исследователи, обрушение композитной надстройки на основной корпус и последовавшие уничтожение электроники с высокой долей вероятности приведут к списанию корвета.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 13:21
      Ну, во-первых это обычная проблема флотского строительства. Корабль строят годы и к моменту спуска на воду он уже не так актуален как на момент утверждения проекта. Во-вторых, сейчас уже никто не скажет, кроме недалёких в комментариях, какие виды вооружений будут актуальны в ближайшие лет пять на планете. Вдруг случится так, что резко подешевеют и уменьшаться в размерах какие нить фазированные всепогодные системы обнаружения, что можно будет ставить на автоматические мелкокалиберные установки под управлением хорошего ИИ.
  2. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    0
    Сегодня, 13:14
    Получается на патрульные корабли «Василий Быков» и «Павел Державин» Тор-М2КМ установили на вертолетные площадки?
  3. Eug Звание
    Eug
    -1
    Сегодня, 13:15
    Хм оказывается, с корабельной ПВО у нас все не так уж плохо... отчего ж тогда продолжаются попадания в наши корабли, причем при налётах не самой высокой интенсивности?
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      -1
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Eug
      причем при налётах не самой высокой интенсивности?

      Грамотно потраченные деньги ЦИПсО на агентов и организацию терактов в России могут обнаружить еще очень много объектов, которых по халатности или из-за недостатка средств просто не смогли прикрыть системами ПВО или хотя бы сеткой. ФСБ конечно отработает, но без ликвидации центров в Киеве и в Европе это все равно война с ветряными мельницами.
    2. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 14:10
      Недавно было интервью с помощником гендиректора ИЭМЗ «Купол», кооторый рассказал о работе по созданию боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ» для ВМФ РФ
      https://armstrade.org/includes/periodics/news/2026/0609/091091245/detail.shtml

      Если кратко:
      Модуль Тор-М2КМ был создан ИЭМЗ «Купол» в инициативном порядке (хотя инициатива была поддержана флотом)
      Работы по «оморячиванию» ЗРК семейства «Тор» началась еще в 2015. После первых испытаний, была проведена доработка по полученным в ходе их замечаниям .
      В мае 2019 года на берегу Воткинского водохранилища доработанная боевая машина доказала свою эффективность при работе по целям, идущим на сверхмалой высоте над водой. В 2021 году АБМ «Тор-М2КМ» провел повторные стрельбы в море, подтвердившие в целом его готовность к службе в ВМФ. Но поскольку заказов на тот момент не было, серийный выпуск не начинался.
      Опыт работы «Тора» в море оказался востребованным весной 2022 года. Тогда командование ВМФ обратилось к нашему предприятию с просьбой передать упомянутый АБМ «Тор-М2КМ» на один из кораблей.
      Модуль был разработан на базе ЗРК «Тор-М2У» с 8 ЗУР 9М331
      Руководство ВМФ подтвердило готовность в случае успешного прохождения испытаний закупить партию изделий для нужд флота. ИЭМЗ «Купол» провел необходимые работы. И летом текущего года новейший АБМ «Тор-М2КМ» для нужд ВМФ успешно завершил испытания нового модуля на базе новейшей версии ЗРК «Тор-М2» с 16 ЗУР 9М338К.
      Доработка модуля Тор-М2КМ для флота:
      - внедрение режима «морской фильтр», позволяющим обнаруживать цель над поверхностью воды в условиях сильных естественных помех
      - была добавлена специальная система, отрабатывающая качку.
      - обеспечение получения электропитания от корабельной сети
      -реализована возможность получения навигационных данных и целеуказания – пеленга, дистанции, широты, долготы, скорости – от корабельных систем и берегового штаба ПВО
      - обеспечена громкоговорящая связь с главным командным пунктом корабля
      - улучшены изоляция и противокоррозионное покрытие модуля.
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:27
    Современные средства воздушного нападения это... да это ПРОБЛЕМА для всех, между прочем!!!
    Сто раз писал, писали и будут писать, НАПОМИНАТЬ, что без чёткого, эффективного контроля воздушного пространства, особенно на низких высотах, эффективно защитит я от ударов противника СЛОЖНО, если будет возможно вообще!!!
    При том, средства нападения не просто сложные для обнаружения, они КРАЙНЕ ДЕШЁВЫЕ, их могут запускать МНОГО!!!
    Можно перегрузить любую классическую систему ПВО, заставить израсходовать боезопас и как следствие, оставить объект БЕЗ ЗАЩИТЫ!!!
    В общем, серьёзная проблема, требующая новых, эффективных методов защиты... причём не шибко дорогих, потому как ударные средства дешёвый и их много, а будет ещё больше!!!
  6. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 13:51
    Наверное сегодня по Кронштадту прилетит......и заодно проверят работу этого Тора