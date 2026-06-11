ЗРК «Тор-М2КМ» в натуральную величину – на военно-морском салоне «Флот-2026»
Международный военно-морской салон «Флот-2026», который проходит в северной столице с 10 по 14 июня 2026 года, вновь объединил в Кронштадте представителей ВМФ России, крупнейших предприятий и ведущих экспертов отрасли.
Имея международный статус, военно-морской салон традиционно собирает на своей площадке зарубежные делегации из дружественных стран, создавая уникальную возможность для налаживания новых деловых связей и обмена опытом.
Салон проходит в конгрессно-выставочном центре на территории Музея военно-морской славы. Представленные участниками форума экспозиции размещены в павильонах, на открытых площадках и у причалов Средней гавани.
Одним из постоянных участников салона является Концерн ВКО «Алмаз-Антей», который в этом году представил широкую линейку своей продукции: модели крылатых ракет семейства «Калибр», мобильных РЛС и комплексов РЭБ, турельной установки «Комар» и других вооружений, а также мультимедийную информацию о зенитных ракетных комплексах семейств «Риф-М», «Штиль-1» и «Ресурс», размещаемых на кораблях различного водоизмещения, и других изделий.
На открытой площадке салона «Флот-2026» организована демонстрация натурного образца зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ». Производителем автономного боевого модуля является Ижевский электромеханический завод «Купол».
В оборонном холдинге «Алмаз-Антей» отмечают, что «Тор-М2КМ» - это мобильный многоканальный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для противовоздушной обороны важнейших государственных объектов, включая защиту от самолетов, вертолетов, управляемых ракет, корректируемых и управляемых планирующих авиационных бомб, а также ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Боевой модуль является автономной боевой единицей, способной работать самостоятельно или в составе различных группировок ПВО. Комплекс способен поражать цели в сложной метеорологической и помеховой обстановке, выполняя задачи как днем, так и ночью.
Радиолокационная аппаратура ЗРК «Тор-М2КМ» обеспечивает обнаружение и опознавание воздушных целей на ходу и на месте, сопровождение воздушных целей и стрельбу по ним. Комплекс может интегрироваться и взаимодействовать со средствами ПВО, и размещаться на автомобильных шасси, прицепах, железнодорожных и других платформах соответствующей грузоподъемности.
С 2016 году автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» проходил успешные испытания в открытом море. А первое «боевое крещение» ЗРК «Тор-М2КМ» получили в 2020 году в Нагорном Карабахе, где, в условиях отсутствия внешнего целеуказания и централизованного управления противовоздушным боем, расчеты уничтожили свыше 60 летательных аппаратов, в том числе - шесть турецких разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2.
С начала специальной военной операции на территории Украины автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» ведет адаптацию к морским условиям противовоздушного боя.
Так, комплекс стал размещаться на кораблях ВМФ России. В СМИ сообщалось, в частности, об установке ЗРК «Тор-М2КМ» на малом ракетном корабле «Советск» проекта «Каракурт», патрульных кораблях «Василий Быков» и «Павел Державин».
Также сообщалось, что вследствие внедрения военно-технических инноваций, эти боевые модули получили возможность установки не только на боевые корабли, но и на другие суда водоизмещением от 500 тонн.
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