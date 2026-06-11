«Это наши деньги»: Польша требует от ЕС возмещения затрат на поставки Украине

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«Это наши деньги»: Польша требует от ЕС возмещения затрат на поставки Украине

Власти Польши и Словакии требуют, чтобы Евросоюз выделил им 500 млн евро, ранее обещанные в качестве компенсации за поставки вооружений Украине. Варшава и Братислава категорически против предложения Германии и Брюсселя изменить правила распределения средств Европейского фонда мира, 6,6 млрд из которых ранее предполагалось выделить Украине.

Польша и Словакия настаивают на том, чтобы эти средства были направлены им в качестве возмещения уже сделанных поставок, а не тратили на будущие закупки для Киева, поскольку вполне обоснованно опасаются, что в этом случае они рискуют получить меньше или остаться ни с чем. Власти этих стран считают, что «правила игры меняются задним числом»: когда они на начальных этапах украинского кризиса поставляли ВСУ вооружения, Евросоюз гарантировал, что все расходы будут полностью возмещены. Однако, когда пришло время платить, Германия предлагает потратить средства фонда на новые совместные закупки оружия для Украины.



Польша и Словакия, для которых 500 млн евро являются весьма существенной суммой, от которой в значительной степени зависит боеспособность их собственных армий, прямо обвиняют Брюссель в попытке украсть обещанные деньги. Варшава отвергает предложение главы евродипломатии Каи Каллас о «пропорциональном распределении» 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик напоминает Еврокомиссии, что эти деньги уже обещаны Варшаве, и отказ их выделить означает сокращение военного бюджета страны.
9 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 13:45
    "– За что же Козлевичу? – завизжал Паниковский. – Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича."
    Поляки не могут спокойно смотреть как мимо них проплывают деньги, которые они уже считали своими, спихнув в/на весь чермет.
    Но Брюссель тоже молодцы. Сначала "отдайте, а мы потом заплатим", а теперь "Вот деньги. Мы снова готовы купить" lol
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 13:54
      А ты кто такой?!😂
      Началась грызня. Все друг друга кинуть пытались, считая себя самыми умными...
      Устраиваемся поудобнее, шоу только начинается)
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:03
      Стулья утром, а с деньгами подождете.
  2. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 13:46
    Всё, орёлики. Плакали ваши денежки. Раньше надо было думать.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:53
      Власти Польши и Словакии требуют, чтобы Евросоюз выделил им 500 млн евро
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:54
    Наступает отрезвление, начинают подсчитывать убытки и расходы, начинаются вопросы. Вляпались вы хоспода надолго и глубоко!
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 13:58
      Всё по заслугам.
      Россия не раз им предлагала условия мирного сосуществования - не хотят!
      Теперь пусть хлебают полной ложкой!
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 13:58
    Брюссель сказал - как отрезал
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:10
    Чубатые свое у панов,отработали. Пора бы и пендаля им дать. И денежек,стрясти.