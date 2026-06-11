«Это наши деньги»: Польша требует от ЕС возмещения затрат на поставки Украине
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Власти Польши и Словакии требуют, чтобы Евросоюз выделил им 500 млн евро, ранее обещанные в качестве компенсации за поставки вооружений Украине. Варшава и Братислава категорически против предложения Германии и Брюсселя изменить правила распределения средств Европейского фонда мира, 6,6 млрд из которых ранее предполагалось выделить Украине.
Польша и Словакия настаивают на том, чтобы эти средства были направлены им в качестве возмещения уже сделанных поставок, а не тратили на будущие закупки для Киева, поскольку вполне обоснованно опасаются, что в этом случае они рискуют получить меньше или остаться ни с чем. Власти этих стран считают, что «правила игры меняются задним числом»: когда они на начальных этапах украинского кризиса поставляли ВСУ вооружения, Евросоюз гарантировал, что все расходы будут полностью возмещены. Однако, когда пришло время платить, Германия предлагает потратить средства фонда на новые совместные закупки оружия для Украины.
Польша и Словакия, для которых 500 млн евро являются весьма существенной суммой, от которой в значительной степени зависит боеспособность их собственных армий, прямо обвиняют Брюссель в попытке украсть обещанные деньги. Варшава отвергает предложение главы евродипломатии Каи Каллас о «пропорциональном распределении» 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик напоминает Еврокомиссии, что эти деньги уже обещаны Варшаве, и отказ их выделить означает сокращение военного бюджета страны.
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