Военкор: западные союзники Киева сняли все ограничения на удары вглубь России
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Западные союзники Киева, в первую очередь ряд европейских стран, могли полностью отменить любые ограничения на удары ВСУ в глубь территории России. Об этом в своем аккаунте мессенджера МАХ пишет российский военный корреспондент Александр Коц, комментируя ракетные удары по столице Чувашской Республики.
Противник атаковал Чебоксары вчера утром, пострадали мирные граждане. Предположительно, Чувашская Республика была атакована крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго», которые якобы производятся украинской компанией Fire Point. Заявленная дальность этих боеприпасов составляет 3000 километров, скорость достигает 900 км/час.
Компоненты для ракет «Фламинго» поставляются из Британии, на Украине лишь производят сборку и прикрепляют свой шильдик. Аналогичная ситуация и с беспилотниками якобы украинского производства.
Военкор считает, что таких ударов в будущем будет больше, о чем открыто заявляет и Зеленский. При этом противник применяет тактику, которую используют и ВС РФ в ходе ударов по объектам на Украине. Вначале запускаются беспилотники дальнего радиуса. Они должны разрядить силы ПВО, чтобы открыть дорогу уже дальнобойным ракетам. В будущем в России вообще может не остаться безопасных тыловых районов, предупреждает Коц.
Свой пост он завершает призывом, который безоговорочно поддерживает подавляющее большинство россиян.
Может быть, пора уже перестать вести войну по рыцарскому кодексу и начать бить по правящей верхушке Украины? Чтобы у противника даже мыслей не возникало пускать в нашу сторону британские ракеты.
Можно подумать, что Киев раньше соблюдал ограничения на удары по территории России. Скорее, не располагал возможностями, а теперь они предоставлены союзниками режима Зеленского.
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