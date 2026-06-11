Военкор: западные союзники Киева сняли все ограничения на удары вглубь России

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Военкор: западные союзники Киева сняли все ограничения на удары вглубь России

Западные союзники Киева, в первую очередь ряд европейских стран, могли полностью отменить любые ограничения на удары ВСУ в глубь территории России. Об этом в своем аккаунте мессенджера МАХ пишет российский военный корреспондент Александр Коц, комментируя ракетные удары по столице Чувашской Республики.

Противник атаковал Чебоксары вчера утром, пострадали мирные граждане. Предположительно, Чувашская Республика была атакована крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго», которые якобы производятся украинской компанией Fire Point. Заявленная дальность этих боеприпасов составляет 3000 километров, скорость достигает 900 км/час.

Компоненты для ракет «Фламинго» поставляются из Британии, на Украине лишь производят сборку и прикрепляют свой шильдик. Аналогичная ситуация и с беспилотниками якобы украинского производства.

Военкор считает, что таких ударов в будущем будет больше, о чем открыто заявляет и Зеленский. При этом противник применяет тактику, которую используют и ВС РФ в ходе ударов по объектам на Украине. Вначале запускаются беспилотники дальнего радиуса. Они должны разрядить силы ПВО, чтобы открыть дорогу уже дальнобойным ракетам. В будущем в России вообще может не остаться безопасных тыловых районов, предупреждает Коц.

Свой пост он завершает призывом, который безоговорочно поддерживает подавляющее большинство россиян.

Может быть, пора уже перестать вести войну по рыцарскому кодексу и начать бить по правящей верхушке Украины? Чтобы у противника даже мыслей не возникало пускать в нашу сторону британские ракеты.

Можно подумать, что Киев раньше соблюдал ограничения на удары по территории России. Скорее, не располагал возможностями, а теперь они предоставлены союзниками режима Зеленского.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +6
    Сегодня, 13:11
    Западные союзники Киева, в первую очередь ряд европейских стран, могли полностью отменить любые ограничения на удары ВСУ в глубь территории России.
    Эти действия можно уже признавать как прямую вовлечённость стран НАТО в военный конфликт на Украине и тем самым иметь веский повод для нанесения ударов по настоящим центрам принятия решений или ещё не время?
    1. avatar123 Звание
      avatar123
      +2
      Сегодня, 13:20
      Сложно сказать. Было логично ответить на первое нарушение, когда в радиусе 300км была атака. И ответить по странам Европы в радиусе 500км.
      И повышать эскалацию плавно.
      А сейчас нам что делать, удалять по всей Европе? А где средства, не считая яо?
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 13:35
        Становится все виднее и виднее, что СВО была запланирована не правильно, тем боее названные цели типа денацификация...
        Раз ВВП не спазу пришел на помощь Донбассу, надо было бы ждать, пока Бандеростан нападает на Россию и тогда СРАЗУ ДАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ! И Киеву и Гейропе... а так все тянется и тянется и 3.мировая явно все равно будет.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 13:21
      Ну вот, селюкам разрешили долбить по всем нашим важным объектам.... Как бы нам и у кого получить разрешение бить по их мостам, тоннелям, НПЗ и прочим полезным для хутора объектам, ну хотя бы в ответ, мост за мост, НПЗ за НПЗ и далее по списку.... request
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 13:33
        Цитата: майор Юрик
        Как бы нам и у кого получить разрешение бить
        Белый господин из-за океана, милостиво пока разрешил только нефть по "Дружба" продавать, Венгрии и Словакии, и, Украине за транзит платить (пока за транзит заплатили сами импортёры, пока...).
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 13:30
      Нато с самого начала была не только вовлечена, а организатором!
  2. ian Звание
    ian
    +9
    Сегодня, 13:14
    Вопросы адресованные "в никуда" не требуют ответа.
    До тех пор, пока с власти не спрашивают- она ни за что не отвечает.
    И продолжает благодушно шевеля усами нести умиротворяющую околесицу.... request
  3. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 13:18
    Как хорошо что есть " капитаны очевидность." Теперь ждём что все повторят как попугаи это. И... всё...
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 13:19
    А были какие-то ограничения? Когда вглубь России начали лететь всушные точки и переоборудованные стрижи с бомбами? Скорее это фантазии на тему что раз наши не бьют то потому что были взаимные ограничения. А наши не бьют чтоб по кошелькам не били, на страну им всё равно
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:26
      Ну, скорее всего были не ограничения, а скорее опасения коллективного запада на какие то радикальные ответные меры РФ как они могут быть в их представлении, из за поставки очередных видов вооружений. Ответных шагов нет, ну и они действуют системно дальше. Россия не США и Израиль, атаковать кого то по своему желанию не будет, не тот уровень возможностей.
      1. Краснов
        Краснов
        -1
        Сегодня, 13:33
        Можно и не атаковать. А просто интересоваться куда дует ветер в Неаполе. Для того чтобы содомиты жидко обделались этого достаточно.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:39
        После паутины, убийств генералов и ударов по радарам раннего предупреждения дальние удары ракетами эскалацией не были. Дальше скорее удары по ПЛАРБ, заезды колонн всук на территорию Ленинградской области из Эстонии, блокада Калининграда и Балтики, вот это эскалация. А удары вглубь давно норма
  5. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 13:27
    Ну если это ещё не война НАТО против России то тогда не знаю уже что и сказать. Хотя знаю ... но то будет сплошной трёхкратный мат в сторону гребцов на галерах ,капитанов экономики и эффективных манагеров. Про...али ВСЁ что осталось от великой страны . Потом какой то идиот минусует когда я пишу что надо менять власть чтобы спасти страну .
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 13:28
    Военкор: западные союзники Киева сняли все ограничения на удары вглубь России

    Кто бы когда-нибудь сомневался, что рано или поздно западники - покровители бандерлогов разрешат бандерлогам бомбить Россию на всю глубину...
  7. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 13:29
    "...союзники..." - может все таки хозяева.
  8. Краснов
    Краснов
    +3
    Сегодня, 13:31
    Удар по супервулкану Флегрейские поля как слабо нанести? Владимир Владимирович Вы кому служите русской Земле и Русскому народу или кагалу?
  9. Владимир-78 Звание
    Владимир-78
    +4
    Сегодня, 13:33
    Мне уже чисто гипотетически интересно, а какую красную линию надо будет западу перейти, чтобы мы ответили "по русски". Народ наш жалко, не очень понятно, за что погибают.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +1
      Сегодня, 13:58
      Отнять забугорные активы у наше правящей элиты и ближайших родственников прищемить.)))
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:38
    Интересно ,а ежели бы у Чувашской республики были свои ядрён батоны, то ударила бы она ими по Киеву в ответ . . . soldier
  11. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:41
    Сладков пошел в отпуск, за Коца взялись.
    404 стреляет вглубь РФ ракетами Фламинго и собирается стрелять новыми БРСД(которые тестирует).
    Запад несет ответственность только за КР или БР у которых ГСН требует составления полетного задания только на аппаратуре стран производителей специалистами стран поставщиков и договор о не распространении ракетных технологий ограничивает продажу ракет свыше 300км дальности.

    Что здесь нарушают страны НАТО?
  12. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    0
    Сегодня, 13:41
    Кстати а где там " систематические удары по центрам принятия решений в Киеве" за старобельских детей ? Вопрос впрочем риторический . Я так и представляю себе как Геостратех , собрав тогда совещание , говорил Пескову и Белоусову - "ты навешай очередную лапшу электорату да погрознее а ты организуй имитацию бурной деятельности, но только одноразово и не вздумай там по кому-нибудь попасть, а то олигархи с меня семь шкур спустят за своих ! Усекли ? Выполняйте !".
  13. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 13:42
    "Вероятно хотят" , "с большой вероятностью могли", "предполагаем ,что отменили",""не исключаем возможности"....Бред бредский!
    Оренбург,Екатеринбург, Омск, Нижний,Чебоксары, Воронеж,Рязань... Садики, рынки,колледжи, Панорамы и Музеи !!!!
    Куда еще надо им влупить,чтобы наши предположения превратились в действия , в конкретные удары по хоть каким-то центрам принятия и прочим целям ,которые торжественно и списочно выкладываются во все СМИ ?!
  14. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:45
    Все возмущения и призывы на ВО--это удары "горохом"о стену.....известно об какую...