Минобороны России официально сообщило об освобождении ещё одного населённого пункта в Донецкой Народной Республике от украинских военных. Под контроль наших войск перешло село Роскошное в Краматорском районе. Населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».Посёлок расположен примерно в пяти километрах к северо-западу от села Степановка, которое перешло под российский контроль ещё в начале февраля. До начала специальной военной операции здесь проживало чуть более полутора сотен человек. Место тихое, степное. Никакой особой инфраструктуры. Но важное для дальнейшего продвижения на северо-запад.Так, в нескольких километрах от Роскошного находится Николайполье, дорога от которого ведет напрямую к Дружковке.Параллельно российская группировка войск «Север» отчиталась о занятии села Охримовка в Харьковской области. Пункт находится на левом берегу реки Волчья, в двух километрах от Чайковки, освобождённой 15 мая. В Охримовке по состоянию на 2024 год проживало всего десять человек.Российские войска продолжают планомерное выдавливание противника с занимаемых позиций. Краматорское направление по-прежнему остаётся одним из ключевых.

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