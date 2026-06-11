ВС РФ освободили село Роскошное в ДНР

1 253 3
ВС РФ освободили село Роскошное в ДНР


Минобороны России официально сообщило об освобождении ещё одного населённого пункта в Донецкой Народной Республике от украинских военных. Под контроль наших войск перешло село Роскошное в Краматорском районе. Населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».



Посёлок расположен примерно в пяти километрах к северо-западу от села Степановка, которое перешло под российский контроль ещё в начале февраля. До начала специальной военной операции здесь проживало чуть более полутора сотен человек. Место тихое, степное. Никакой особой инфраструктуры. Но важное для дальнейшего продвижения на северо-запад.

Так, в нескольких километрах от Роскошного находится Николайполье, дорога от которого ведет напрямую к Дружковке.



Параллельно российская группировка войск «Север» отчиталась о занятии села Охримовка в Харьковской области. Пункт находится на левом берегу реки Волчья, в двух километрах от Чайковки, освобождённой 15 мая. В Охримовке по состоянию на 2024 год проживало всего десять человек.

Российские войска продолжают планомерное выдавливание противника с занимаемых позиций. Краматорское направление по-прежнему остаётся одним из ключевых.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:30
    Удачи нашим воинам!!!
    Если тщательнее разбиратся, то только "наши танки, на аэродромах противника, могут....!" В общем, все как всегда... только наши воины могут защитить нашу родину!!! soldier
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:35
    Парни, главное - это ваши жизни и здоровье. Берегите себя, и идите вперед. Враг будет разбит, Победа будет за нами. Европейский нацизм необходимо стереть с лица Земли.
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 13:46
    Взятие Роскошного означает, что Константиновка взята в клещи.
    С Уважением