ЕС считает, что пришло время отказа от «духа Анкориджа» в пользу условий Киева

1 172 8
ЕС считает, что пришло время отказа от «духа Анкориджа» в пользу условий Киева

Европа намерена сыграть основную роль в будущих переговорах Украины и России, фактически заменив США, которым сейчас абсолютно не до украинского конфликта. Но для этого сначала нужно заручиться поддержкой Трампа для возобновления переговоров с Россией.

План Европы вырисовывается всё чётче, пишет Bloomberg. На следующей неделе на саммите G7 европейцы будут убеждать Трампа в необходимости срочно вернуться к переговорам с Россией. Британия, Германия и Франция считают, что ход войны изменился в пользу Украины, видимо, наслушавшись заявлений Зеленского, поэтому якобы появилась возможность пересмотреть условия мира, о которых договорились Трамп и Путин в Анкоридже.



Другими словами, Европа намерена перетащить США на свою сторону и заставить Россию сесть за стол переговоров на своих условиях уже в июле. А они очень простые: остановка боевых действий по линии фронта, ввод западных миротворцев на Украину и всё остальное, что Россия уже неоднократно отвергала. То есть это фактическое поражение, потому что ни одной цели СВО достигнуто не будет. А бандеровский режим во главе с Зеленским будет праздновать победу. Вот какое будущее хочет Европа.

Впрочем, в Европе понимают, что Москва вряд ли пойдёт на такие условия и нет никаких гарантий, что переговоры вообще состоятся. Поэтому основная цель у Брюсселя сейчас — это убрать давление США на Киев, то есть необходимо, чтобы Трамп забыл про «дух Анкориджа» и занялся другими делами, которых у него и так полно.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 13:45
    Дух Анкориджа испускает дух. Ожидаемо.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:49
      остановка боевых действий по линии фронта, ввод западных миротворцев на Украину и всё остальное, что Россия уже неоднократно отвергала. То есть это фактическое поражение
      Денацификация и демилитаризация ? request
    2. alexbor Звание
      alexbor
      +1
      Сегодня, 13:59
      Дух Анкориджа испускает дух

      только в кремле никак в это поверить не могут
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:00
      А был ли дух?? Может, сказки это
  2. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 13:52
    Бред сивой кобылы... Советую всю эту галиматью вообще не читать - завтра все изменится с точность до наоборот... Просто сегодня гейропейцы что-то курнули или понюхали - отсюда и такие мюнхаузенские планы...
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:01
      Цитата: drags33
      Бред сивой кобылы... Советую всю эту галиматью вообще не читать
      на этом сайте все последнее время все новости постоянно дополняются мнением автора, это мнение вообще не понятно на чем основано. вот например
      Британия, Германия и Франция считают, что ход войны изменился в пользу Украины, видимо, наслушавшись заявлений Зеленского
      Автор реально думает что в этих странах решения принимают основываясь на словах наркомана? Т.е. без своей разведки?
      Европа намерена перетащить США на свою сторону и заставить Россию сесть за стол переговоров на своих условиях уже в июле.
      Тут вообще не понятно про что речь, Между сесть за стол переговоров и заключить соглашение 2 больших разницы. Что означает фраза - "сесть за стол переговоров на своих условиях"? Это как?
      В последнее время складывается ощущение что ВО получило задачу нагнетать обстановку в стране.
  3. Роман_ Звание
    Роман_
    -1
    Сегодня, 14:03
    Что лучше для России из новостей нам расскажет гопота из ЕС, Амерзятина соединенная, наркоеевГейский бобик и прочие не резиденты РФ... А что в РФ происходит не со слов "партнеров" ВВП, а фломастерамалярных рукоягодичныханалоговнетных Первых фейсов (об тейбл бы их) государства?, а х.з. про это не пишут (ну кроме: мы не... и не... и озабоченные линии).
    А помню сегодня про "москву" говорили - 4 дрона перехватили из много сотен, ай бяда огорчение, но "кремль" может спать спокойно.
    Вот кто знает, что надо делать, куда бежать при атаке фашистов с применением оружия массового поражения "партнеров", с которыми (говорящие головы из голубого экрана) обсуждают возобновление продаж нефти и газа, удобрений и прочих полезных ресурсов...
  4. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 14:03
    Теперь, если кто выпустит газы, можно юморнуть: "Запахло духом Анкориджа". В общем наших рукойводителей в очередной раз обвели вокруг пальца, как деревенских простаков. А ведь они не простаки. Они торгаши.