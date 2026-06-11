Партия Мерца начала кампанию по запрету въезда россиян в ЕС по шенгенской визе

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Партия Мерца начала кампанию по запрету въезда россиян в ЕС по шенгенской визе


Партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз – запустила кампанию по полному запрету въезда россиян в страны Евросоюза по шенгенским визам. В своей публикации Мерц написал:

500 тысяч российских граждан провели свой отпуск в Европе в прошлом году. Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим.

Аргументация Мерца «железобетонная» для западного обывателя:

Между тем, в результате жестоких атак России погибло множество украинцев.

Европа сама себе стреляет в ногу: отказываясь от российских туристов, она теряет миллионы евро. Российские путешественники долго грустить не будут – многие и без европейских запретов уже давно переориентировались на Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Кроме того, министры 11 стран ЕС направили совместное письмо главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам. Причина та же: требуют ужесточить правила въезда для россиян.

В 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тысяч многократных виз. Это на 21% меньше, чем в 2024-м. Видимо, и это по мнению Мерца и остальных – слишком много. Лидеры по количеству выданных виз: Италия, Греция, Франция.
8 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 13:52
    Россияне в своём большинстве только "ЗА"....а у кого то "дачи" не в Подмосковье,но их ещё в нулевые предупреждали про "пыль,которую замучаются глотать"....
  2. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 13:52
    Европа сама себе стреляет в ногу: отказываясь от российских туристов, она теряет миллионы евро
    - вообще пофиг, а вот то что полмиллиона россиян в прошлом году открыто проспонсировали удары по нашей стране спустив деньги в Европе, вот это проблема......
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: faiver
      проспонсировали удары по нашей стране спустив деньги в Европе

      Они об этом и не думали...Нефть и газ туда гоним, а почему бы не поехать, отдохнуть....
  3. esl462 Звание
    esl462
    -1
    Сегодня, 13:58
    Обеими руками за.Вперёд.
  4. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 13:59
    Шенгенскую визу сейчас россиянам фактически не получить. Выдают только единократгые, краткосрочные визы на посещение только той страны, куда был запрошен въезд. И да, поездки россиян по разным причинам в страны ЕС смотрю тут считаются спонсииованиев противника, а продажа нефти, газа в Турцию, Венгрию, Словакию, Болгарию- страны НАТО, таким спонсированием не считается?
  5. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 14:03
    Со своей стороны - запретить въезд тех, кто шибко рвется. Пусть валят
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:07
    Европа сама себе стреляет в ногу: отказываясь от российских туристов, она теряет миллионы евро.

    опять "красная пропаганда" - сколько они потеряли от отказа от наших энергоносителей?
    и ничего, живут и "в ус не дуют"...
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 14:14
    Вот, запросил "помощ друга", чат Chat GPT. Получил ответ:
    "Я не нашёл данных, что партия Christian Democratic Union выступила с отдельной инициативой о полном запрете шенгенских виз для всех россиян.
    Что есть по факту:
    Германия поддержала инициативу о запрете въезда для бывших и действующих российских участников войны против Украины. Это письмо подписывалось на уровне руководства Германии вместе с рядом других стран.
    Германия поддерживает уже действующее ужесточение визового режима для граждан России и более строгие проверки при выдаче виз.
    В июне 2026 года группа из 11 стран потребовала дополнительных ограничений на туристические визы россиянам, но это не инициатива CDU как партии и не предложение о тотальном запрете для всех граждан РФ.
    Если кто-то утверждает, что «CDU требует полностью закрыть Шенген для всех русских», то я бы попросил ссылку на заявление, программу партии или выступление Friedrich Merz. Пока я такого документа не вижу.
    Так что на данный момент корректнее говорить: CDU поддерживает дальнейшее ужесточение визовой политики в отношении граждан России, но подтверждения требования полного запрета для всех россиян я не нашёл"    .
    Как-то так...