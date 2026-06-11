В Москве завершилась встреча послов ФРГ, Франции и Великобритании с замом Лаврова
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Послы Франции, Великобритании и Германии – Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александр Ламбсдорф – около часа назад покинули здание МИД России на Смоленской площади. Их встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным продлилась полтора часа. О чём говорили – не сообщается. Но сам факт трёхстороннего визита в разгар украинского конфликта говорит о многом.
Днём ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил: послы сами запросили эту встречу:
Сейчас могу сказать, это не секрет, послы этих стран – Британии, Франции и Германии, – просятся на встречу с моим заместителем в министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем.
Запад осторожно пытается нащупать путь к диалогу. В Европе до сих пор ищут переговорщика с Россией. Идея возникла после того, как США заявили о паузе в урегулировании. Но Кремль считает, что Евросоюз пока не готов к посредничеству. Слишком много антироссийской риторики, санкций и поставок оружия Киеву.
Встреча послов – возможно, попытка разведать позиции, завуалированное предложение или просто ни к чему не обязывающая формальность. Пока конкретные темы разговора не объявлены, можно лишь считать, что дипломатия ещё пытается работать.
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