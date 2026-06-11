В Москве завершилась встреча послов ФРГ, Франции и Великобритании с замом Лаврова

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В Москве завершилась встреча послов ФРГ, Франции и Великобритании с замом Лаврова


Послы Франции, Великобритании и Германии – Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александр Ламбсдорф – около часа назад покинули здание МИД России на Смоленской площади. Их встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным продлилась полтора часа. О чём говорили – не сообщается. Но сам факт трёхстороннего визита в разгар украинского конфликта говорит о многом.



Днём ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил: послы сами запросили эту встречу:

Сейчас могу сказать, это не секрет, послы этих стран – Британии, Франции и Германии, – просятся на встречу с моим заместителем в министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем.

Запад осторожно пытается нащупать путь к диалогу. В Европе до сих пор ищут переговорщика с Россией. Идея возникла после того, как США заявили о паузе в урегулировании. Но Кремль считает, что Евросоюз пока не готов к посредничеству. Слишком много антироссийской риторики, санкций и поставок оружия Киеву.

Встреча послов – возможно, попытка разведать позиции, завуалированное предложение или просто ни к чему не обязывающая формальность. Пока конкретные темы разговора не объявлены, можно лишь считать, что дипломатия ещё пытается работать.
7 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:03
    Прям просятся? Слабо верится. Немного повангую - предмет переговоров вразумить Украину и осудить её террористические действия.
  2. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 14:04
    Сдаваться предлагали? Питание и лечение?
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:09
      Скорее всего именно так. И сразу в троём. Мол кучей сподручнее на одного. (сарказм ежели что)
  3. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 14:07
    можно лишь считать, что дипломатия ещё пытается работать.
    Она всегда работает. Даже когда ничего не происходит то дипломатия работает. Дипломаты говорят даже когда вообще ничего не делают, ибо бездействие тоже оказывает влияние.
    Важно другое, 3 европейских кита вышли на прямой диалог и инициатива исходила от них. Совсем не факт что речь шла про Украину. Скорее всего ЕС и Британии не нравится политика США. Возможно тема Украины даже не поднималась.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:07
    Послов кто то,послал... И они проходили мимо МИДа. Решил зайти.
  5. ShDE Звание
    ShDE
    0
    Сегодня, 14:10
    "Кемску волость, яя. Что передать мой король?"
  6. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:12
    Бензин им нужен. Подешевле и побольше.