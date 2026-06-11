Трамп грозит разбомбить Иран «к чертовой матери», если не будет мирной сделки
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Дональд Трамп грозит разбомбить Иран «к чертовой матери» уже в пятницу, 12 июня, если Тегеран не примет американские условия и не подпишет мирное соглашение.
По версии американского президента, которую он довел до журналистов, в ходе ночных ударов ракетами Tomahawk по Ирану с ним якобы связались некие высокопоставленные представители Ирана и попросили «остановить бомбардировки». Трамп согласился, но не сразу, потому что нужно довести ответные меры «до конца».
Сейчас удары прекращены, но если Иран не подпишет до завтра предложенное американцами мирное соглашение, то США «разбомбят» исламскую республику, начав бомбардировки в пятницу вечером. Трамп заявил об этом журналистам:
Завтра вечером мы разбомбим их к чертовой матери.
Как утверждается, Трамп снова требует от Ирана открыть Ормузский пролив и отказаться от ядерной программы. Тегеран выдвигает встречные условия, которые отвергаются американцами.
Между тем вступающий в качестве посредника Пакистан заявляет, что, несмотря на обмен ударами, непрямые переговоры США и Ирана продолжаются. Правда, не так активно, как хотели в США.
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