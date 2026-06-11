Трамп грозит разбомбить Иран «к чертовой матери», если не будет мирной сделки

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Трамп грозит разбомбить Иран «к чертовой матери», если не будет мирной сделки

Дональд Трамп грозит разбомбить Иран «к чертовой матери» уже в пятницу, 12 июня, если Тегеран не примет американские условия и не подпишет мирное соглашение.

По версии американского президента, которую он довел до журналистов, в ходе ночных ударов ракетами Tomahawk по Ирану с ним якобы связались некие высокопоставленные представители Ирана и попросили «остановить бомбардировки». Трамп согласился, но не сразу, потому что нужно довести ответные меры «до конца».



Сейчас удары прекращены, но если Иран не подпишет до завтра предложенное американцами мирное соглашение, то США «разбомбят» исламскую республику, начав бомбардировки в пятницу вечером. Трамп заявил об этом журналистам:

Завтра вечером мы разбомбим их к чертовой матери.

Как утверждается, Трамп снова требует от Ирана открыть Ормузский пролив и отказаться от ядерной программы. Тегеран выдвигает встречные условия, которые отвергаются американцами.

Между тем вступающий в качестве посредника Пакистан заявляет, что, несмотря на обмен ударами, непрямые переговоры США и Ирана продолжаются. Правда, не так активно, как хотели в США.
7 комментариев
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  1. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 14:03
    Психует трамп....походу дела совсем плохи bully
  2. ShDE Звание
    ShDE
    0
    Сегодня, 14:06
    Какая ж это сделка? Это обычный ультиматум.
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 14:06
    День сурка какой то.
    Трамп грозит все разбомбить каждый понедельник, среду и пятницу....
    Хотя... Сегодня четверг recourse
    1. LASVEGAS Звание
      LASVEGAS
      0
      Сегодня, 14:12
      И разбомбить мертвый, по его же словам, Иран :) Даже не знаю, кто больше клоун - трампушка или его визави :)
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:12
      Завтра пятница и надо успеть зашортить рынок в пятницу, что бы в понедельник откупить подешевевшие акции. Можно еще купить акции нефтянки, или опционы на поставку нефти. Так что все бомбежки исключительно вечером пятницы.
  4. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:12
    Таки шо там по Конгрессу? Вроде как уже должны хотелку Трампа либо прижать, либо под(д)ержать...
    Как-то вспомнилась песня иноагента Слепакова - каждую пятницу я в *овно.
  5. noWAR Звание
    noWAR
    0
    Сегодня, 14:14
    Жаль Иран не имеет баллистики межконтинентальной, а то разговор трепача ского был бы поскромнее.