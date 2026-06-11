Путин провёл совещание Совбеза по вопросу безопасности парламентских выборов

Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу.

Российский президент Владимир Путин провел совещание постоянных членов Совбеза страны по вопросу безопасности предстоящих парламентских выборов во время Единого дня голосования (ЕДГ) 20 сентября. Он отметил, что подготовка к данному мероприятию и его безопасное проведение требуют принятия дополнительных мер.Глава государства заявил собравшимся:Затем президент предоставил слово министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, который зачитал доклад по теме.На данном совещании присутствовали, в числе прочих, глава российского правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава президентской администрации Андрей Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник президента Николай Патрушев.Незадолго до этого главе пресс-службы Кремля задали во время брифинга вопрос о том, как отразится проведение спецоперации на политическую жизнь страны. В ответ представитель администрации президента РФ напомнил о высказывании Путина, в котором тот подчеркнул важность и необходимость проведения выборов даже в условиях военных действий.