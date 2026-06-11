Путин провёл совещание Совбеза по вопросу безопасности парламентских выборов

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Путин провёл совещание Совбеза по вопросу безопасности парламентских выборов


Российский президент Владимир Путин провел совещание постоянных членов Совбеза страны по вопросу безопасности предстоящих парламентских выборов во время Единого дня голосования (ЕДГ) 20 сентября. Он отметил, что подготовка к данному мероприятию и его безопасное проведение требуют принятия дополнительных мер.

Глава государства заявил собравшимся:

Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу.

Затем президент предоставил слово министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, который зачитал доклад по теме.

На данном совещании присутствовали, в числе прочих, глава российского правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава президентской администрации Андрей Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник президента Николай Патрушев.

Незадолго до этого главе пресс-службы Кремля задали во время брифинга вопрос о том, как отразится проведение спецоперации на политическую жизнь страны. В ответ представитель администрации президента РФ напомнил о высказывании Путина, в котором тот подчеркнул важность и необходимость проведения выборов даже в условиях военных действий.
32 комментария
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  1. Konnick Звание
    Konnick
    +20
    Сегодня, 14:15
    Вот что его больше волнует, ракета фламинго которую наши пвошники профукали с новым начальником ВКС , а выборы
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +8
      Сегодня, 14:21
      Konnick
      Сегодня, 14:15
      Вот что его больше волнует, ракета фламинго которую наши пвошники профукали с новым начальником ВКС , а выборы

      hi Может быть, поэтому и забыли о систематических ударах по куеву и уничтожению хунты бандеронацистов, чтобы не гневить просроченного жыдонаркофюрера и бандеронацистовперед важным мероприятием?
      Российский бизнесмен с русской фамилией Абрамович поддерживает контакты с Кремлём для любых договорняков с нацистами.
      1. Aken Звание
        Aken
        +5
        Сегодня, 14:42
        Даже любопытно, разрешит нам просроченный провести выборы?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +6
          Сегодня, 14:45
          Выборы? А что это? .......
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 15:12
            Ну, это когда взрослые люди толпой ходят в школы рядом со своими домами.
            1. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              0
              Сегодня, 16:08
              В эти дни завозят выпечку с лимонадом и стоят милиционеры.
        2. lis-ik Звание
          lis-ik
          0
          Сегодня, 14:56
          Цитата: Aken
          Даже любопытно, разрешит нам просроченный провести выборы?

          Просроченный обнулённому, точнее даже нулевому.
        3. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          0
          Сегодня, 15:55
          Генерал Соболев: ВС РФ не будут бить по Киеву за авиаколлапс на юге России
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +11
    Сегодня, 14:19
    Очень представительное совещание, по вопросу о ответке за Старобельск, как то было скромнее. Выборы вот в чём главный вопрос, а Россию пусть бомбят, тут совбез не при чём и тратить время уважаемых людей на такие пустяки не стоит. Главное ВЫБОРЫ!
    1. двп Звание
      двп
      +6
      Сегодня, 14:44
      "У кого что болит,тот о том и говорит".
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 14:20
    Да в принципе можно и не проводить выборы, всё равно ЕР победит с прекрасным результатом. laughing
  4. Жнец Звание
    Жнец
    +14
    Сегодня, 14:20
    Тут страна под регулярными ударами дронов и ракет, нпз горят, мкд получают, люди гибнут, а у главного на уме как бы выборы провести без эксцессов.
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +4
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Жнец
      Тут страна под регулярными ударами дронов и ракет, нпз горят, мкд получают, люди гибнут, а у главного на уме как бы выборы провести без эксцессов.

      Ещё и с правильным результатом..
      hi
  5. Роман_ Звание
    Роман_
    +12
    Сегодня, 14:21
    Эх было время, был пункт - против всех... Ходил выразил неприязнь их существования, но шахматист сходил конём и обрубил этот недостойный пункт. Теперь не хожу на "выборы", но могу точно сказать - переживать не стоит членам Совбеза, все будет по плану. Выбирать из сортов ... (не мёда), могут сами себя.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:59
      Роман hi ,был ещё один хороший пунк обязательный процент явки,тоже убрали,теперь "ногами" не проголосует.
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +5
    Сегодня, 14:25
    Путин провёл совещание Совбеза по вопросу безопасности парламентских выборов
    Когда президент выйдет на улицу и прогуляется по городу в Москве, Анапе, Севастополе (список продолжите сами) и поговорит с людьми? Избирателям есть, что сказать своему президенту.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 14:33
    Подготовка к выборам президента РФ в 2030г идёт полным ходом
    Люди все равно сделают свой выбор , и получат награду.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +2
      Сегодня, 14:55
      Люди все равно сделают свой выбор

      Причем те люди сделают выбор, которые эти выборы и затеяли hi
  8. К_4 Звание
    К_4
    +11
    Сегодня, 14:34
    Слов нет, там по нашим мостам фигарят со всей дури, города обстреливают, поезда. А ему пофиг, он о выборах беспокоится, а то трон пошатываться начал и холопы возмущаться. Блин...реально в Гондурас какой-то страна превращается.
    1. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      +3
      Сегодня, 14:46
      Не в Гондурас, а Лаос.
      В Лаосе все проблемы, а у нас всё хорошо. 😁
  9. Ирек Звание
    Ирек
    -14
    Сегодня, 14:35
    Надо Совбез России расформировать и назначить туды диванных инспееееердов , они всегда знают що надо делать.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 14:57
      Игорька на СВО отправить что бы гаранта и Абрамовича не язычком защищал, а грудью hi
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 16:06
        Цитата: spektr9
        Игорька на СВО отправить что бы гаранта и Абрамовича не язычком защищал, а грудью

        То есть, наши парни, участвующие в СВО, на ЛБС воюют только лишь для защиты гаранта и Абрамовича? Спалился 404-й, расчехлился по полной программе!👎🤮
  10. Fisher Звание
    Fisher
    +4
    Сегодня, 14:39
    Обеспечить безопасность проведения выборов - это важная задача. А обеспечение безопасности страны и её граждан в остальное время как будет осуществляться? Вот что хотелось бы услышать и главное чтобы это было сделано, а то как-то с систематическими ударами по Киеву заглохло дело да и другое можно вспомнить
  11. rs777 Звание
    rs777
    +7
    Сегодня, 14:42
    Там делов-то для ЦИКа нарисовать нужные цифры. Зря что ли придумали дистанционное электронное голосование.
  12. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +5
    Сегодня, 14:44
    Проблем в стране, кроме выборов спортсменов, боксёров, зэков в органы гос управления нет.
    Если бы всё было по честному, то власть заботилась о электорате.
    А если всё до выборов решено, то зачем о проблемах граждан своего государства заботиться.
    Главное чтобы они видимость выборов обозначили.
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 14:45
    [quoteПутин провёл совещание Совбеза по вопросу безопасности парламентских выборов][/quote]
    Складывается такое впечатление, что у него за стеной стоит DeLorean, и он прилетает с параллельного пространственно-временного континуума.
  14. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 14:51
    Цитата: rs777
    Там делов-то для ЦИКа нарисовать нужные цифры. Зря что ли придумали дистанционное электронное голосование.

    Им даже ничего не надо рисовать.
    Армия избирателей у Путина сильна.
    Единственное , что сможет сделать ЦИК - кого не регистрировать в кандидаты.
    А то , мало ли , будет не по плану.
  15. АрхиФил Звание
    АрхиФил
    +2
    Сегодня, 14:55
    Владимир Владимирович,а может сразу к Трампу,а?Дозволь мол выборА провести,мил человек. bully Слов нет,доруководился ВВП.
  16. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 15:07
    Цитата: spektr9
    Люди все равно сделают свой выбор

    Причем те люди сделают выбор, которые эти выборы и затеяли hi

    Не.
    Есть две армии избирателей : первая ходит на выборы (бюджетники) , вторая не ходит (типо все решено за ранее)
    Сейчас у Путина перед глазами задача , чтобы в ГД большинство кресел взяла Единая Россия, так как если места в ГД пошатнуться (потому что , даже самые упоротые открывают глаза ), то , его кандидатура или приёмника может упасть в асфальт , и рубашка будет асфальтом цвета.
    А этого нехочет он , и сб РФ.
    Вот и думу думают.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 15:38
      Есть две армии избирателей

      Есть ещё третья, которая лежит на кладбище, но усиленно поднимается каждые выборы из могил и идет голосовать за ЕР, а поскольку мертвых у нас больше чем живых, то проблем с избранием не возникает. А думают одну - как бы потом получше объяснить победу не слишком популярной партии
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 16:04
      Сейчас у Путина перед глазами задача , чтобы в ГД большинство кресел взяла Единая Россия

      Для справки распределение мандатов в нынешней ГД РФ, всего их 450:
      1. ЕР (правящая партия) - 324;
      2. ЛДПР (спойлер, голосует по знаковым законопроектам как ЕР) - 21;
      3. Новые люди (тоже самое) - 13;
      4. КПРФ (реальная оппозиция) - 57;
      5. Справедливая Россия (можно назвать оппозицией с большой натяжкой) - 27;
      6. Остальные (особой роли не играют) - 8
      Итого:
      1,2,3 - 358 мандатов. С таким количеством голосов можно вносить изменения в Конституцию
      4,5 - 84 мандата. Нет даже простого большинства, поэтому возможность принять/отменить хороший/плохой законопроект, в принципе, отсутствует
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