Трамп своего добился: США стали лидерами в экспорте нефти на мировые рынки

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Трамп своего добился: США стали лидерами в экспорте нефти на мировые рынки

Можно сколько угодно посмеиваться над противоречивыми решениями Трампа. Однако в некоторых моментах политика Белого дома оказывается выгодной для американцев, пусть и в краткосрочной перспективе.

Перекрытие Ормузского пролива привело к резкому падению поставок углеводородов странами Персидского залива. Под контроль Вашингтона перешли месторождения и экспорт нефти из Венесуэлы, откуда Штаты на деле просто перекрыли поставки на мировые рынки.

В результате США, которые десятилетиями зависели от поставок нефти с Ближнего Востока, сами стали мировыми лидерами в экспорте черного золота. Американские компании убрали с этого пьедестала Саудовскую Аравию, получая дополнительные миллиарды долларов на росте цен. Отрыв сохраняется уже третий месяц подряд.

В мае экспорт нефти и топлива из США достиг примерно 10,5 млн баррелей в сутки. Произошло это за счет увеличения внутренней добычи на сланцевых месторождениях, которые стали очень рентабельными из-за роста котировок на мировых рынках. Зарабатывают Штаты и на распродаже стратегических запасов. Правда, это выгодно лишь в моменте, но зато в стиле Трампа.

Экспорт нефти из России в мае составил 7 млн баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 5,9 млн баррелей. В 2025 году саудиты экспортировали около 8,1 млн баррелей в сутки, а США — 6,6 млн баррелей. Из России в прошлом году в среднем экспортировалось 5,8 млн баррелей в сутки.

Агентство «Рейтер» пишет, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов ограничивается из-за ударов ВСУ по портовой инфраструктуре и НПЗ. Влияние оказывают санкции США и Евросоюза, которые распространяются и на другие страны, готовые импортировать сырье из РФ.
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 14:26
    А у нас в РФ кто ни будь рассмотрел данную схему по газо-нефте продажам и устранению конкурентов?
    Как тв не посмотришь, куча всяких директоров разных "Институтов по политике и Азии и Африке"
    Эту тему нужно исследовать, к примеру, почему ЕС снабжается трубопроводным газом, если им не надо? Или почему Газовозы туда ходят, если их все взрывают?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:43
      Я никогда не забуду слова нашего министра, который ещё до 22 года на вопрос гипотетической конфискации ЗВР России и прочих активов, заявил мол "Нет, этого не будет. Это экономический терроризм!".
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 15:15
        Совершенно верно. А мне не понятно, если наши газовозы взрывать можно и минировать, то почему нельзя другие в Средиземном море. Тем более, что основной продавец газа там США, а покупатель ЕС? Или почему нельзя из Ливии самостийной или Йемена пустить их Герани по газовым терминалам ЕС?!
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 15:20
          Ну, во-первых это нужно делать тайно, а даже в советское время в разведке хватало двойных агентов сливающих информацию. В идеале, для этого нужны чужие руки в лице различных борцов за свободу и прочих идейных, но альтернативного проекта жизни кроме капитализма нынче нет, а религиозный фанатизм совсем не наш конёк. Во-вторых, мне кажется, когда это станет известным, в ответ получим тотально всё возможное кроме прямой военной агрессии. И хочется и колется (с)
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 16:08
        Их помнят многие. Но к сожалению приходится обсуждать желание жить, Ирана, в частности.
  2. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 14:32
    Можно сколько угодно посмеиваться над противоречивыми решениями Трампа. Однако в некоторых моментах политика Белого дома оказывается выгодной для американцев

    lol
    Что-то начинает доходить до бомонда РФ, и "дух Анкориджа" как-то, вероятно, связан с доходами США и их союзников (пока Иран и "прочих" с рынка убирают).
    """Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти подскочили до $24,65 млрд, что стало максимумом с октября 2022 года. Несмотря на сокращение объемов добычи, королевство увеличило ежемесячные поступления на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    ...
    На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители до $100 за баррель, американские нефтяные компании получили около $5 млрд дополнительной прибыли только за март.
    По оценкам аналитиков из инвестиционного банка Jefferies, при сохранении высоких цен на нефть на протяжении всего года, американские производители могут суммарно заработать более $63млрд. (С) ИИ"""
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Wildcat
      королевство увеличило ежемесячные поступления на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о существенном снижении официальных отпускных цен на нефть с поставкой в июле 2026 г. для клиентов во всех ключевых регионах мира. Решение стало одним из самых масштабных ценовых пересмотров за последние годы и отражает стремление королевства сохранить конкурентоспособность на фоне роста предложения нефти на мировом рынке. Основной экспортный сорт для азиатских потребителей - Arab Light - подешевеет на 6 долл. США/барр. После корректировки его премия к региональному эталону Oman/Dubai составит 9,5 долл. США/барр. против 15,5 долл. США/барр. в июне.
      https://neftegaz.ru/news/Trading/926854-saudovskaya-araviya-rezko-snizit-tseny-na-neft-dlya-pokupateley-po-vsemu-miru/
      за свою долю рынка саудиты еще поборются несмотря на закрытый пролив
  3. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +4
    Сегодня, 14:41
    Хотелось бы, чтобы автор раскрыл тему. США добывают 13,5-13,7 млн. Барелей в сутки, потребляют 19-20 млн. В сутки. Сейчас берут из резервов много, но баланс не сходится. Они экспортируют свою легкую нефть, но покупают много тяжелой нефти. Поэтому США пока еще нетто импортер.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:42
    Немного перефразировав Владимира Семёновича:
    "А вещий Олег (Трамп) свою линию гнул,
    Да так, что никто и не пикнул...    "
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:46
    Если правда, что ударами всу уменьшают отгрузку нефти плюс пиратство танкеров в морях, выходит есть проблема.
    Ну значит так задумано. У нас же любят решать амбициозные и сложные в достижении проблемы. Больше славы!
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 15:09
      Если правда, что ударами всу уменьшают отгрузку нефти плюс пиратство танкеров в морях, выходит есть проблема.

      Ну вы прям как с луны только свалились))). НПЗ наши разносят, порты, соответствующую инфраструктуру и тп., что естественно сокращает наши экспортные возможности, объёмы поставляемой энерго-продукции на внешние рынки.. Укры же спецом, методично и планомерно нам это все выносят... Проблемы тут уже давно, большие и с каждым новым ударом по нашим нефте, энерго объектам только увеличиваются... Знающие, способные анализировать происходящие события, ситуацию, обстановку, тенденции и тд., знают, что дела у нас в этой сфере - очень плохи. И, если б не ситуация с Ираном, перекрытием Ормуза, вообще, полная оппа в нашей экономической сфере уже б наступила скорее всего.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:15
        Ну Вы сгущаете краски мне кажется. Чересчур. Да есть проблемы, но они решаемы же. Вон как боты в комментах требуют применения тяо. Хороший и простой план же. Для начала по Украине потом ещё где-нибудь и всё более менее наладится.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: Десница ока
        что естественно сокращает наши экспортные возможности, объёмы поставляемой энерго-продукции на внешние рынки..

        В мае 2026 г Россия поставила на внешний рынок максимальный объем нефти с 2022 года
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 15:22
          А в сравнении с 1913 годом так вообще астрономические показатели.
  6. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 14:49
    При РЕАЛЬНОМ стратегическом партнерстве США и РФ, другие "партнеры" - напрочь не нужны. Давно в плане "сказки" озвучивал Союз Союзов между РФ и США. По форме оба государства одинаковы! Россия - Федерация = Союз. И Соединенные ГОСУДАРСТВА(!) Америки = Федерация = Союз. Материализация "духа Анкориджа" могла бы быть в КОНФЕДЕРАЦИЮ 2-х федераций(Союзов).

    Страшно подумать... Канада, Украина, Куба, Гренландия, Венесуэла - все было бы "НАШ". 2 госязыка: английский и русский. Регионально - испанский, французский(Квебек) и даже украинский. Вот это - геополитика для "взрослых".

    Даже не против, если Соединенное Королевство, как в 1941-1945 "третьим будет"... Оно же тоже, по сути - СОЮЗ! А союз союзов = СОЮЗ.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 15:32
      При РЕАЛЬНОМ стратегическом партнерстве США и РФ, другие "партнеры" - напрочь не нужны. Давно в плане "сказки" озвучивал Союз Союзов между РФ и США.

      Мечты-мечты... laughing Гегемону союз с Россией, Китаем или кем еще - великими суверенными, сильными державами никогда не был и не будет нужен. Им ( настоящим правящим Западом элитам) нужно абсолютное господство над миром, единоличная власть. А такие как мы способные противостоять им и разрушить их господство - ВСЕГДА будем оставаться для них врагами ( скрытыми или явными, в зависимости от ситуации) и они будут делать все возможное и всегда, что бы "уничтожить" нас, нивелировать как угрозу, даже потенциальную.., и уж точно не думать о создании с нами каках либо настоящих союзов, направленных в том числе и на наше обогащение, рост влияния в мире и тд. Этого никогда не будет, сколько б раз, наши очередные ведомые во власти и элитах, не грезили об этом, с очередным как бы потеплением с Западом и добрыми сигналами от туда...
      1. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 16:01
        В этом и печалька... Могли бы вместе ЖИТЬ, а так задушегубим друг дружку, как атланты с гиперборейцами, и очистим поляну для очередной, "более правильной", человеческой цивилизации на этой планете...
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 14:51
    Гегемон стал основым поставщиком сырой нефти? Это ли сделает матрас грейт эгейн?
  8. Мамин-Сибиряк Звание
    Мамин-Сибиряк
    +1
    Сегодня, 14:52
    Ничтожества. Из гегемона превратились в страну-бензоколонку. Всем здравомыслящим людям уже давно ясно - нужно слезать с нефтяной иглы. Инновации и нанотехнологии - вот будущее!
  9. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 15:17
    Трамп своего добился: США стали лидерами в экспорте нефти на мировые рынки
    США выстраивают отношения с другими странами, чтобы было выгодно американцам. Россия выстраивает свои отношения с другими странами, чтобы другие страны восхищались Россией (за это можно получать от России газ и нефть по дешёвке) или боялись Россию, но при любом раскладе интересы граждан России не учитываются никогда.
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:21
    Добиться то добился))) только стратегические запасы нефти сократились до объемов 1984 г., а цены на бензин бьют рекорды. Так что - палка о двух концах.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 16:01
      После того как они выкрали Мадуро из Венесуэлы, а у власти там теперь про американская вице-президентша, теперь Америка точно заливается дешёвой венесуэльской нефтью, часть которой через Америку попадёт с наценкой в Европу.
  11. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 15:21
    В результате США, которые десятилетиями зависели от поставок нефти с Ближнего Востока, сами стали мировыми лидерами в экспорте черного золота.

    И после этого Трамп требует немедленного подписания условий сделки с Ираном))) Конечно.. Скорее в пятницу он отдаст приказ о плановых стрельбах по Ирану, но так, чтобы осталось на следующее требование о подписании сделки..
  12. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 15:59
    А что непонятно? В отличие от наших дураков, в Америке умеют продвигать свои меркантильные интересы даже на ближайших союзников.
    А не как наш великий геостратег, делающий всё чтобы в Европе было хорошо, а не своей стране.
    Вот поэтому наших дураков конкретно кинули в Европе, а с Америкой Европа вынуждена считаться.
  13. 2al Звание
    2al
    +1
    Сегодня, 16:01
    Если Куба уделает платформы в Мексиканском заливе Геранями или разнесёт ими СПГ заводы на Восточном побережье США, это будет современно, стильно, модно и молодёжно.
  14. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 16:02
    Вот так пираты- демократы делают гешефт, а кто не согласен тот режЫм недемократичен и авторитарен по мнению американцев