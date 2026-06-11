Трамп своего добился: США стали лидерами в экспорте нефти на мировые рынки

Можно сколько угодно посмеиваться над противоречивыми решениями Трампа. Однако в некоторых моментах политика Белого дома оказывается выгодной для американцев, пусть и в краткосрочной перспективе.Перекрытие Ормузского пролива привело к резкому падению поставок углеводородов странами Персидского залива. Под контроль Вашингтона перешли месторождения и экспорт нефти из Венесуэлы, откуда Штаты на деле просто перекрыли поставки на мировые рынки.В результате США, которые десятилетиями зависели от поставок нефти с Ближнего Востока, сами стали мировыми лидерами в экспорте черного золота. Американские компании убрали с этого пьедестала Саудовскую Аравию, получая дополнительные миллиарды долларов на росте цен. Отрыв сохраняется уже третий месяц подряд.В мае экспорт нефти и топлива из США достиг примерно 10,5 млн баррелей в сутки. Произошло это за счет увеличения внутренней добычи на сланцевых месторождениях, которые стали очень рентабельными из-за роста котировок на мировых рынках. Зарабатывают Штаты и на распродаже стратегических запасов. Правда, это выгодно лишь в моменте, но зато в стиле Трампа.Экспорт нефти из России в мае составил 7 млн баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 5,9 млн баррелей. В 2025 году саудиты экспортировали около 8,1 млн баррелей в сутки, а США — 6,6 млн баррелей. Из России в прошлом году в среднем экспортировалось 5,8 млн баррелей в сутки.Агентство «Рейтер» пишет, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов ограничивается из-за ударов ВСУ по портовой инфраструктуре и НПЗ. Влияние оказывают санкции США и Евросоюза, которые распространяются и на другие страны, готовые импортировать сырье из РФ.

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