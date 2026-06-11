В натовской Финляндии обеспокоены строительством новой базы ВС РФ у своих границ

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В натовской Финляндии обеспокоены строительством новой базы ВС РФ у своих границ

Правительство вступившей в НАТО Финляндии встревожено тем, что Россия впервые за много лет начала строить новую военную базу в районе Новой Вильги под Петрозаводском. Заявляется, что якобы база рассчитана на 4–6 тысяч военнослужащих, что доведет численность группировки наших войск в Карелии до 15 тысяч человек. Строительство началось весной текущего года и идет быстрыми темпами. Это первый объект такого типа за десятилетия взаимного нейтралитета.

Также в Хельсинки сетуют на продолжающиеся в России работы по восстановлению ранее заброшенного гарнизона «Рыбка», расположенного на расстоянии около 160 километров от границы с Финляндией. Судя по спутниковым снимкам, на территорию объекта уже начала прибывать военная техника. Помимо этого, как утверждает финская пресса, в Петрозаводск планируется перебросить либо сформировать там с нуля отдельную бригаду железнодорожных войск ВС РФ.



Ранее стало известно о расширении военной инфраструктуры в районе поселка Каменка Ленинградской области, где спутники НАТО обнаружили новые палатки военных, укрытия для самолетов и ангары для техники. Кроме того, возобновлены строительные работы на заброшенной за время нейтралитета Финляндии вертолетной базе. Теперь этот объект снова введен в эксплуатацию.

Несмотря на то, что сейчас финны пока не видят угрозы со стороны России, однако в Хельсинки не исключают, что после завершения боевых действий на Украине ВС России перебросят к границам нового члена НАТО тысячи солдат, чтобы значительно увеличить свой военный контингент у своих северо-западных границ.


22 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 14:32
    Напишите жалобу в "Лигу сексуальных реформ ( НАТО)".
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 14:33
    Если это правда, то это хорошая новость. Не одному теперь нашему МИДу красными фломастерами озабоченности рисовать придется
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Федор 5755
      Если это правда, то это хорошая новость. Не одному теперь нашему МИДу красными фломастерами озабоченности рисовать придется

      ...эта старая новость, в Карелии разворачивается 44-й АК (мсд и мсбр)...
      ...задолго до Сердюкова под Петрозаводск была мсбр, ставшая потом бхвт, а потом и вовсе расформирована, если место дислокации не пропили на дачные участки, то коммуникации должны были сохранится...
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 14:37
    "Правительство вступившей в НАТО Финляндии встревожено тем, что Россия впервые за много лет начала строить новую военную базу в районе Новой Вильги под Петрозаводском".
    Это же какое неожиданное событие, ну кто-бы мог подумать! wassat
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +9
    Сегодня, 14:40
    Правительство вступившей в НАТО Финляндии встревожено
    Было все тихо и спокойно, процветала приграничная торговля, не было значительных войск ни с той, ни с другой стороны границы. Видимо, адреналина не хватало нашим соседям - теперь появился.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:33
      Цитата: pyagomail.ru
      Было все тихо и спокойно, процветала приграничная торговля, не было значительных войск ни с той, ни с другой стороны границы.

      Всё так, только углы все обоссаны были пьяными финиками...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:47
        isv000 hi ,и не говорите,пили как перед Апокалипсисом и не в себя, причём не алкота какая а люди среднего класса с хорошим образованием,должностями и профессиями.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:47
    Где-то на Кольском п- ве при СССР базировался батальон морской пехоты и перед ним было не Баренцево море ,в финские болота и дорога на Рованиеми .А сейчас это вообще автострада на нашей территории .На финской не знаю ,не ездил .
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +1
      Сегодня, 15:31
      С нашей территории в сторону Рованиеми идут две дороги, одна через Пяозеро и Суоперя, другая через Алакуртти и Куолоярви, в Аллакурти стояла 54 общевойсковая дивизия, а в Пяозеро вообще ни хрена не было кроме стройбата в Совпороге и роты РТВ ПВО. Бригада МП находилась в посёлке Спутник, на трассе Мурманск -МАПП Борисоглебск. Где вы там Баренцево море увидели? До него от Рованиеми больше 500 км.
  6. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 14:49
    В натовской Финляндии обеспокоены строительством новой базы ВС РФ у своих границ

    Етить-колотить, "плохие русские" хотят защищать свою землю, не дают "добрым финнам" построить "Великую Финляндию" от Скандинавских гор до Урала?! angry
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:58
      " великую чухонию", если быть точным,исторически.
  7. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    0
    Сегодня, 14:53
    . Правительство вступившей в НАТО Финляндии встревожено


    Как аукнется, так и откликнется.
    С мнением министра иностранных дел России полностью согласен. Жаль, цитировать нельзя, забанят.
    1. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 15:51
      Однобоко трактуют. ДБ- Демократический Борец!
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:57
    Одна из целей отечественной геополитики, не допустить расширения наты на восток, вна ту же Украину и эту же Финляндию в нате чтобы не было. Цель достигнута!
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:06
    На стыке 60 - 70 ых я имел удовольствие поссать на фашистский крест на правом крыле ,скорее всего Ю- 88 ( самолёт хорошо сохранился ) садился зимой на вынужденную очень рядом с первым Мурманским кладбищем - пилоты должны были остаться живыми .Кокпит был целым не в хлам .Куда он делся при СССР не знаю - скорее всего просто вывезли на металло лом .Сохранность была " нулёвая" наши трофейщики сняли с него только то что было для них интересно ,и не ломами и топорами. good
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: tralflot1832
      На стыке 60 - 70 ых я имел удовольствие поссать на фашистский крест на правом крыле ,скорее всего Ю- 88 ( самолёт хорошо сохранился )

      Ходил рейс на колхозном СРТМК, подняли в трале часть фюзеляжа с крестом. Металлолом тогда не в цене был, дали пинка и он смачно булькнул обратно в Баренцуху.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:11
    В натовской Финляндии обеспокоены строительством новой базы ВС РФ у своих границ

    То есть приглашать иностранные военные силы к себе и "брякать" оружием у нашей границы можно, а нам нельзя обустраивать свою оборону? Вы там своей исключительностью не подавитесь? what
  11. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 15:13
    Вроде бы Финляндия была в составе России, должна бы знать пословицу "Не буди лихо, пока оно тихо".
    Забыли финны пословицу ? Тогда не жалуйтесь.
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:25
    Финики добеспокоятся до того что Гельсингфорс вернётся таки в родную гавань.
  13. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 15:26
    Элита гейропы ставит у корыта свиней прикормленых и управляемых!Ждать от них здравого смысла,бесмысленно априоре!Даже во вред своей нации они лишь марионетки и пугало огорлдное...
  14. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:28
    Странно, что чухня не заявила о "неспровоцированной агрессивности восточных варваров".
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:43
    А что не так то?
    На любые действия, будут показаны противодействия... так всегда было, есть и будет.