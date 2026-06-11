В натовской Финляндии обеспокоены строительством новой базы ВС РФ у своих границ

Правительство вступившей в НАТО Финляндии встревожено тем, что Россия впервые за много лет начала строить новую военную базу в районе Новой Вильги под Петрозаводском. Заявляется, что якобы база рассчитана на 4–6 тысяч военнослужащих, что доведет численность группировки наших войск в Карелии до 15 тысяч человек. Строительство началось весной текущего года и идет быстрыми темпами. Это первый объект такого типа за десятилетия взаимного нейтралитета.Также в Хельсинки сетуют на продолжающиеся в России работы по восстановлению ранее заброшенного гарнизона «Рыбка», расположенного на расстоянии около 160 километров от границы с Финляндией. Судя по спутниковым снимкам, на территорию объекта уже начала прибывать военная техника. Помимо этого, как утверждает финская пресса, в Петрозаводск планируется перебросить либо сформировать там с нуля отдельную бригаду железнодорожных войск ВС РФ.Ранее стало известно о расширении военной инфраструктуры в районе поселка Каменка Ленинградской области, где спутники НАТО обнаружили новые палатки военных, укрытия для самолетов и ангары для техники. Кроме того, возобновлены строительные работы на заброшенной за время нейтралитета Финляндии вертолетной базе. Теперь этот объект снова введен в эксплуатацию.Несмотря на то, что сейчас финны пока не видят угрозы со стороны России, однако в Хельсинки не исключают, что после завершения боевых действий на Украине ВС России перебросят к границам нового члена НАТО тысячи солдат, чтобы значительно увеличить свой военный контингент у своих северо-западных границ.

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