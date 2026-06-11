В отставку подал министр обороны Британии Хили, призывавший противостоять России

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В отставку подал министр обороны Британии Хили, призывавший противостоять России

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке. Об этом сообщается в его письме премьер-министру Киру Стармеру.

Причиной стали серьёзные разногласия по поводу плана оборонных инвестиций. Хили считает, что предложенное Казначейством финансирование недостаточно для выполнения стратегических задач Великобритании в условиях растущих угроз. В письме он подчеркнул, что предложенный бюджет «откладывает необходимые инвестиции, снижает боеготовность и оставляет вооружённые силы недофинансированными» на фоне «российской и иранской угроз». Хили поблагодарил правительство за проделанную работу, но заявил, что не может поддерживать недостаточное финансирование военной сферы.

Ранее Джон Хили неоднократно призывал к более жёсткому противостоянию с Россией. Будучи теневым министром, а затем главой оборонного ведомства, он критиковал предыдущие правительства за сокращение военных расходов и настаивал на приоритетности европейского направления, усилении поддержки Киева и укреплении НАТО.

Отставка Хили стала серьёзным ударом для Кира Стармера и Лейбористской партии. На фоне внутрипартийного кризиса, неудачных местных выборов и экономических проблем рейтинги лейбористов продолжают падать. Согласно последним опросам, они отстаёт от партии Реформ Найджела Фарраджа, а чистый рейтинг одобрения Стармера остаётся ниже 18%. Многие британцы считают, что премьер-министр должен уйти в отставку. Отставка одного из ключевых министров усиливает давление на Стармера и может спровоцировать новые отставки.

Эксперты отмечают, что уход Хили подчёркивает глубокие противоречия внутри лейбористского правительства по вопросам национальной безопасности и бюджета.
19 комментариев
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 14:38
    Видать притомился чувачёк, устал, уходит...
    1. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +2
      Сегодня, 14:48
      . Видать притомился чувачёк


      Чтобы кто ни говорил, у "партнёров" находятся руководители, которые подают в том или ином случае в отставку. Это достойно уважения. Я что-то не припомню подобных случаев у нас. В отставку только вперёд ногами. После обнародования информации о "Тимуре и его команде" их непосредственный начальник, коллега по профессии упомянутого в статье, не то что не застрелился от позора, даже в отставку не подал. Что свидетельствует о наличии или отсутствии хоть каких-то моральных качеств.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +5
        Сегодня, 15:08
        Это достойно уважения.
        Уважения, за то, что вовремя соскочил, и теперь не при чем? Уважать можно того, кто идет до конца, отстаивая свою точку зрения. Хили - просто еще один соскочивший, который почувствовал, что пахнет жареным.
        1. БойКот Звание
          БойКот
          0
          Сегодня, 16:04
          А еще он хвастался, что будет первым британским министром обороны, при котором их войска войдут на Украину. и он арестует Путина. Достоин, но не уважения.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Fachmann
      Видать притомился чувачёк, устал, уходит...

      Как наш алкаш ЕБН:
      Я устал, я ухожу....
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Fachmann
      Видать притомился чувачёк, устал, уходит...

      Проклятие Зеленского. Не нужно было Хили ручкаться с ним. Плохая примета. Т.е. факт работает безотказно. laughing
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 15:16
      Лондонский петушатник разбегается)))
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 15:26
        Лондонский петушатник разбегается)))

        Противостоялка поникла.
        1. Эд Мак Звание
          Эд Мак
          0
          Сегодня, 16:09
          Не поникла а хлопнуло дверью из-за того что денег на противостояние дали меньше чем хотелось. Ещё неизвестно чем кончится, может политики напугаются и следующему противостоятелю дадут денег побольше....
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Сегодня, 14:40
    В отставку подал министр обороны Британии Хили

    Как говорили древние римляне: "Умер император Максим, да и хрен с ним".
    России от министерской чехарды мелкобританцев ни холодно, ни жарко - как гадили, так и продолжат гадить.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:54
      Хили уходит в .............
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 15:09
        Хили уходит в .............
        В закат, Василий. В закат! lol
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 15:58
          Там правды ради другое слово было..... Подчистили... winked
          hi
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 15:18
      России от министерской чехарды мелкобританцев ни холодно, ни жарко - как гадили, так и продолжат гадить.

      Не только продолжат гадить, но еще и могут выдвинуть деятеля, который будет еще сильнее гадить.
      Этот видать не слишком сильно гадил, требуется замена на более решительного и
      гадливого или гадостного
      ...
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 14:46
    1. Все войны имеют экономическую причину - что-то хочется оттяпать у соседа. 2. России европейские (азиатские тоже) страны в качестве военной добычи неинтересны - у нас есть все, а чего нет (бананов, например) купим. 3. А вот ЕС очень не против забесплатно попользоваться, но прямо сказать нельзя, вот и придумывают "российскую угрозу".
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 15:26
      ЕС очень не против забесплатно попользоваться, но прямо сказать нельзя, вот и придумывают "российскую угрозу".

      Эта придумка гейропейцев (тогда еще европейцев) скоро отметит уже свое тысячелетние.
      Вспомните крестовые походы. Это как раз из этой европейской придумки (тогда они еще были европейцами). Потом покорение, покорение, покорение и рабовладение..
      А сейчас - финансовая удавка и финансовая кабала - та же задница (если не сказать жжж..), но вид сбоку...
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:51
    В ставке Стармера--все малохольные @......ну,придёт другой,и что изменится? Там весь остров малахольный....
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:58
    ❝ В отставку подал министр обороны Британии Хили, призывавший противостоять России ❞ —

    — «Ещё один сгорел на работе» © ...
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:42
    Что ж ты, флайер сдал назад?
    Не по масти я тебе?
  7. Комментарий был удален.