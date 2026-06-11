В Европе продолжаются споры о представителе на переговорах с Россией по Украине

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В Европе продолжаются споры о представителе на переговорах с Россией по Украине

В Европе продолжаются споры о том, кто будет представлять европейские страны за столом переговоров с Россией. Предложенный формат «Е3» (Франция, Германия и Британия) не устраивает всех, кроме этих трех стран. Итальянский премьер Джорджа Мелони предлагает определить единого кандидата, который и будет представлять Европу на переговорах по Украине.

Как заявила Мелони, она категорически против предложенного варианта с участием «евротройки», а также не приветствует еще большее расширение переговорной команды. Необходимо выбрать одного представителя, который получит право представлять все страны Европы в вопросах урегулирования конфликта на Украине.



Как только мы однозначно определим, с нашей точки зрения, конечную цель переговоров, необходимо найти того, кто мог бы представлять европейские интересы за столом переговоров, потому что действовать наугад в переменчивых и недостаточно представительных форматах порождает лишь фрагментацию, путаницу и слабость.

Как уже сообщалось, Европа намерена не просто участвовать в переговорах по Украине, а играть в них ведущую роль, фактически заменив США. Как считают в Брюсселе, этим летом появится «окно возможностей» усадить Россию за стол переговоров и принудить ее к миру на условиях Запада.

В Москве, в свою очередь, заявили, что не видят представителей Европы за столом переговоров из-за поддержки бандеровского режима.
19 комментариев
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  1. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:56
    Главу ЕК бы назначили для переговоров, а не хотелки.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 15:15
      Было бы неплохо, особенно каку, правда толку ни какого, чисто поржать. Ну а без шуток ЕК с дипломатической и процессуальной точек зрения никто. Это не выборный орган, имеющий силу только для стран в неё входящих. И силу он имеет только по тому, что все страны несут туда денежки, а они их потом распределяют в виде кредитов и финансовой помощи. Поэтому с Урсулой в Китае даже разговаривать никто не стал. Нужен переговорщик которому все страны дадут на то картбланш, т.е верительную грамоту. В принципе кто угодно, но без неё любой представитель ЕК для нас пустое место. А у каждой страны есть своё официальное правительство, пришедшее к власти согласно конституции. Вот они и обладают юридической силой.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 15:58
        В Европе продолжаются споры ...

        Правильно. yes Спорить надо до тех пор, пока евро-оппонент не согласится. А как согласится — начать его опровергать. А иначе какой же это спор? Так, дискуссия…
  2. smel Звание
    smel
    +2
    Сегодня, 15:02
    Окно появится, когда от Карпат до Днепра будет пустыня. Именно к этому всё идёт..
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 15:55
      Цитата: smel
      когда от Карпат до Днепра будет пустыня.

      Лучше от Карпат до Атлантического побережья.
  3. Краснов
    Краснов
    +3
    Сегодня, 15:03
    А их кто-то приглашал? Русский народ будет сильно недоволен.
  4. Жнец Звание
    Жнец
    +3
    Сегодня, 15:05
    Какие переговоры? С кем? С нелегитимным? Он ясно дал понять, что Донбасс не отдаст. Переговоров не будет с нашей позицией вывода войск всу, так что всё это пустое....
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 16:09
      Дык - одного Донбасса-то маловато будет. У нас в конституции что записано? И плюс - безусловно Одесса с Николаевым. Без них - все потери и усилия последних четырёх лет будут зря.. И максимум лет через десять всё начнётся по новой.. Только в ещё более худших для нас раскладах..
  5. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 15:05
    Телка из италии пусть приезжает,она вроде самая вменяемая из них
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 15:08
    Откуда такая истерия по переговорам. Сами придумали, сами поверили и теперь тешат себя обсуждениями несбыточных мечт.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:02
      Они этим, как-бы, хотят закрепить высосанный из мизинца левой ноги нарратив о том, что - ""...этим летом появится «окно возможностей» усадить Россию за стол переговоров и принудить ее к миру"". Думают что главное, это выдуманная перемога в интернете, о которой они верещат на каждом углу, а не реальное положение дел на фронте. Натура у них такая - верить собственной пропаганде.))
  7. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 15:08
    Как там у Пушкина: "Не лезьте в извечный спор славян между собою..." Примерно так.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 15:11
      Я не большой знаток литературы, но по-моему, это Фёдор Иванович Тютчев... recourse
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        +3
        Сегодня, 15:16
        Цитата: Fachmann
        это Фёдор Иванович Тютчев

        Возможно, классика - она такая: цитата помнится, а автор может забыться. Но "среди нечуждых вам гробов..." - это точно Пушкин.
      2. Everevil Звание
        Everevil
        +2
        Сегодня, 15:20
        Пушкин "Клеветникам России"
  8. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 15:11
    Есть поговорка- двое могут договориться всегда трое уже никогда. А этих там сколько даже крылов в басне больше трех не брал
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:15
    После обнимашек с Макроном аж глазки закатил,дотронувшись до женщины... laughing
    А по существу: обратил внимание на то что Эвропа совсем не интересуется мнением России,хоть в этом вопросе,хоть в запуске "Северного потока" и пр.......пропихиваются чисто свои интересы-"Папик"-то,похоже,кинул окончательно.....вот теперь и суета на континенте.Хочется много и сразу....
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:39
    В Москве, в свою очередь, заявили, что не видят представителей Европы за столом переговоров
    И это правильно, находит поддержку у нас, эт точно!
  11. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:15
    Моя кандидатура на эту роль - мистер Бин. Выглядит адекватнее всех европейских политиков-полудуиков wassat