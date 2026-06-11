В Европе продолжаются споры о представителе на переговорах с Россией по Украине
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В Европе продолжаются споры о том, кто будет представлять европейские страны за столом переговоров с Россией. Предложенный формат «Е3» (Франция, Германия и Британия) не устраивает всех, кроме этих трех стран. Итальянский премьер Джорджа Мелони предлагает определить единого кандидата, который и будет представлять Европу на переговорах по Украине.
Как заявила Мелони, она категорически против предложенного варианта с участием «евротройки», а также не приветствует еще большее расширение переговорной команды. Необходимо выбрать одного представителя, который получит право представлять все страны Европы в вопросах урегулирования конфликта на Украине.
Как только мы однозначно определим, с нашей точки зрения, конечную цель переговоров, необходимо найти того, кто мог бы представлять европейские интересы за столом переговоров, потому что действовать наугад в переменчивых и недостаточно представительных форматах порождает лишь фрагментацию, путаницу и слабость.
Как уже сообщалось, Европа намерена не просто участвовать в переговорах по Украине, а играть в них ведущую роль, фактически заменив США. Как считают в Брюсселе, этим летом появится «окно возможностей» усадить Россию за стол переговоров и принудить ее к миру на условиях Запада.
В Москве, в свою очередь, заявили, что не видят представителей Европы за столом переговоров из-за поддержки бандеровского режима.
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