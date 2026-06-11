С начала СВО в Белгородской области погибли более 500 мирных жителей

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С начала СВО в Белгородской области погибли более 500 мирных жителей

По информации врио губернатора Белгородской области Шуваева, за время с начала СВО в Белгородской области погибли 541 человек, еще 3928 мирных жителя получили ранения. По словам главы региона, за время проведения СВО киевский режим совершил более 55 тысяч террористических атак на приграничный регион с применением артиллерии, РСЗО и беспилотников.

Также сообщается, что в настоящее время в Белгородской области запускается системная работа по наладке прямой связи с людьми, оставшимися жить в населенных пунктах с тяжелой оперативной обстановкой. В пяти районах Белгородской области — Валуйском, Краснояружском, Белгородском, Шебекинском и Грайворонском — создаются особые гуманитарные центры, которые будут собирать поступающие от населения заявки на продукты и лекарства. Там, где нет интернета, заказы будут собираться посредством радиосвязи — по рации. Людям, которые вынуждены жить под постоянными обстрелами украинских боевиков, централизованно будут доставлять воду, продукты питания, медикаменты и топливо для дизель-генераторов.

Эти шаги решают сразу несколько задач: переход к централизованному сбору и распределению ресурсов, выстраиванию защищенных каналов снабжения и возврат государственным структурам контроля над обеспечением социального благополучия в приграничье. Централизованное кураторство над этими центрами минимизирует риски дальнейших сбоев.

11 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 16:24
    Печально про все это читать...не этого народ ожидал от СВО на 5 год ее проведения..
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +6
      Сегодня, 16:26
      Печально про все это читать...не этого народ ожидал от СВО.


      А разве не здесь, на Топвар, была свистопляска и ухмылки по поводу Гиркина и язвительного "Путин слил"?

      Мне лень искать, но уже тогда заклёвывали тех, кто посмел поддержать позицию Гиркина.
      Если бы Путин в 2014 повторил то, что он сделал в 2008 с министром обороны Сердюковым - сейчас бы вся восточная Украина была пророссийская и было как в южной Осетии.
      Но деда развели как цыгане деревенского дурачка на ярмарке.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +3
        Сегодня, 16:33
        Гиркин на нарах...за слишком смелые речи...очень неудобен он для кое кого...тех кто его поддерживал поприжали разными методами. hi
        1. esoterica Звание
          esoterica
          +4
          Сегодня, 16:45
          Гиркин на нарах за то, что раскрыл секрет Полишинеля.
          Уже тогда в 2014 была ясно, что как раньше на Украине больше не будет и что России необходимо действовать на восточной Украине как в 2008 году в южной Осетии.
          Россия имея в 2014 на руках целую колоду козырей, умудрилась в чистую проиграть.
    2. purple Звание
      purple
      +3
      Сегодня, 16:47
      СВО будет еле лет на 5... пока МО не накушается баблом... Можно было быстро решить... но всех убрали... Вагнера, Суровикин, Попов... всех под плинтус. Потому как не нужна победа нашему МО, им нужно бесконечное финансирование... а там и распил.
      Лет 5 еще точно будет, будет шатание сначала вперед.. потом назад... потом опять вперед как бабок дадут... потом назад... и так надолго
  2. esoterica Звание
    esoterica
    -1
    Сегодня, 16:24
    Воскресите пожалуйста Ельцина. У него и то было больше решимости, чем у нынешнего доброго дедушки.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +5
    Сегодня, 16:27
    То ли ещё будет,то ли ещё будет,то ли ещё будет ой ой ой.В Кремле этого не видят там больше озаботились безопасностью парламентских выборов,вернее как протащить ЕР на фоне такого хода СВО.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +4
      Сегодня, 16:38
      как протащить ЕР на фоне такого хода СВО


      ЕР протащат по-любому, и никто в Кремле по этому поводу не парится.
      Точно так же как никто в Европе не парится, что на выборах в Армении или Молдове победит кто-то иной.
      1. purple Звание
        purple
        0
        Сегодня, 16:48
        ну с этим они ошибаются.. ЕР ждет большой сюрприз осенью
  4. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    +4
    Сегодня, 16:29
    Заголовок новости прямо на грани "дескридитации". Впрочем, у людей с критическим мышлением сей факт вызовет соответствующие вопросы к руководству страны.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 16:40
    Цитата: esoterica
    ЕР протащат по-любому, и никто в Кремле по этому поводу не парится.

    Судя по тому как в регионах выбивают из гонки кандидатов от коммунистов и яблочников то протащат...набили руку в этом деле профессионалы . what
    Боливар не вытянет двоих.