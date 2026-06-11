С начала СВО в Белгородской области погибли более 500 мирных жителей
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По информации врио губернатора Белгородской области Шуваева, за время с начала СВО в Белгородской области погибли 541 человек, еще 3928 мирных жителя получили ранения. По словам главы региона, за время проведения СВО киевский режим совершил более 55 тысяч террористических атак на приграничный регион с применением артиллерии, РСЗО и беспилотников.
Также сообщается, что в настоящее время в Белгородской области запускается системная работа по наладке прямой связи с людьми, оставшимися жить в населенных пунктах с тяжелой оперативной обстановкой. В пяти районах Белгородской области — Валуйском, Краснояружском, Белгородском, Шебекинском и Грайворонском — создаются особые гуманитарные центры, которые будут собирать поступающие от населения заявки на продукты и лекарства. Там, где нет интернета, заказы будут собираться посредством радиосвязи — по рации. Людям, которые вынуждены жить под постоянными обстрелами украинских боевиков, централизованно будут доставлять воду, продукты питания, медикаменты и топливо для дизель-генераторов.
Эти шаги решают сразу несколько задач: переход к централизованному сбору и распределению ресурсов, выстраиванию защищенных каналов снабжения и возврат государственным структурам контроля над обеспечением социального благополучия в приграничье. Централизованное кураторство над этими центрами минимизирует риски дальнейших сбоев.
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