Последствия удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове сравнили с землетрясением
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Военнослужащие ВС РФ поразили предприятие ВПК в Харькове, профиль которого определить сложно. Нашими военными был атакован Харьковский завод специальных машин (ХЗСМ).
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
Известно, что предприятие является структурной единицей компании «Укроборонпром». Оно специализируется на производстве и ремонте реактивных систем залпового огня «Град», бронетранспортеров, тягачей, военных грузовых автомобилей и передвижных мастерских. Завод начал свою деятельность еще в далеком 1943 году.
Ряд источников высказывают предположения, что полученный в результате российского удара ущерб поставит точку в истории этого промышленного предприятия.
При этом, судя по мощности прогремевших взрывов, у некоторых комментаторов возникли сомнения, что завод занимался только упомянутой выше деятельностью. Звучала версия, что россияне применили по предприятию «Орешник» с ядерной боеголовкой. Последствия удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове даже сравнили с землетрясением.
Впрочем, предположительно завод был атакован вовсе не «ядерными бомбами», а более «привычными» баллистическими ракетами. Вероятнее всего, они были выпущены ОТРК «Искандер». А мощность, количество и продолжительность взрывов может указывать на вторичную детонацию. Как вариант, это может означать, что на заводе также производились или хранились в большом количестве боеприпасы.
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