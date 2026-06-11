Последствия удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове сравнили с землетрясением

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Последствия удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове сравнили с землетрясением


Военнослужащие ВС РФ поразили предприятие ВПК в Харькове, профиль которого определить сложно. Нашими военными был атакован Харьковский завод специальных машин (ХЗСМ).



Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Известно, что предприятие является структурной единицей компании «Укроборонпром». Оно специализируется на производстве и ремонте реактивных систем залпового огня «Град», бронетранспортеров, тягачей, военных грузовых автомобилей и передвижных мастерских. Завод начал свою деятельность еще в далеком 1943 году.

Ряд источников высказывают предположения, что полученный в результате российского удара ущерб поставит точку в истории этого промышленного предприятия.

При этом, судя по мощности прогремевших взрывов, у некоторых комментаторов возникли сомнения, что завод занимался только упомянутой выше деятельностью. Звучала версия, что россияне применили по предприятию «Орешник» с ядерной боеголовкой. Последствия удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове даже сравнили с землетрясением.

Впрочем, предположительно завод был атакован вовсе не «ядерными бомбами», а более «привычными» баллистическими ракетами. Вероятнее всего, они были выпущены ОТРК «Искандер». А мощность, количество и продолжительность взрывов может указывать на вторичную детонацию. Как вариант, это может означать, что на заводе также производились или хранились в большом количестве боеприпасы.
16 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    -3
    Сегодня, 16:27
    Один завод - один Орешник , да ещё якобы с ядерной боеголовкой?
    Так никаких Орешников не хватит...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 16:38
      hi Молодцы, разведчики вместе с подпольщиками и ВКС, больше уничтоженных заводов и предприятий, меньше угроз для военных и мирных россиян.
      К тому же необходимы испытания и тесты в дополнение к куевским сараям, чтобы уверенно на поражение применять к кукловодам за гадящими проливами, Атлантической лужей и в гейропе.
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -1
      Сегодня, 16:46
      Россия - щедрая душа.... Народ/страна скинется на благое дело
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        -2
        Сегодня, 16:55
        Верю , не спорю ,щедрая душа... поэтому предлагаю возглавить это благое дело Шойгу С.К. !!
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +1
          Сегодня, 17:40
          а кто против то? я только за...... так то по уму, Родина им дала в материальном аспекте значительно больше чем простому обывателю и даст еще - потому в разрезе материально помогающих они должны быть в первых рядах
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +17
    Сегодня, 16:27
    сегодня - День рождения Дмитрия Валерьевича Уткина - Позывной "Вагнер"
    забыли мы...
  3. Ясная Звание
    Ясная
    +3
    Сегодня, 16:29
    Завод начал свою деятельность еще в далеком 1943 году.

    И после немецкой оккупации сразу заработал, так и после нынешней бандеровской оккупации тоже заработает в интересах России. yes
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:42
      Там прямо таки сплошные друзья России обосновались, дружат и дружат не переставая.
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -12
    Сегодня, 16:30
    Вряд ли это был "Орешник", у нас ими бьют только по сараям.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 17:29
      Вряд ли это был "Орешник", у нас ими бьют только по сараям.

      Соболезную вашему сараю.
  5. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 16:34
    Только не задавайте глупых вопросов: почему удар поэтому военному заводу нанесли сейчас, а не 4,5 года назад?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:54
    Хахло уже напИсало по этому поводу, на заводике якобы кофемолки мастырили.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 16:58
      кофемолки мастырили.

      специальные?
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 17:00
    Звучала версия, что россияне применили по предприятию «Орешник» с ядерной боеголовкой. Последствия удара ВС РФ по предприятию ВПК в Харькове даже сравнили с землетрясением.

    Тут моментально появился ядерный гриб! А его нет!!!! Это фейк и страхи от украинских бандерлогов, которые еще не так напишут, чтобы напугать людей....
    Начет землетрясение - тут я могу согласится. Удар от этой ракеты такой, что возможно сопоставимо как землетрясение после взрыва вулкана...
  8. ideo098 Звание
    ideo098
    0
    Сегодня, 17:40
    Орешник скорее всего, очень не плохо справляется с поставленными целями. Хорошо бы применять его двойками, а не единичными ракетами. Тем более, что уже прямёхонько по сараям попадает. Можно и в городской черте теперь порушить более важные здания и сооружения.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:59
    Ночью когда там нацистов не было?