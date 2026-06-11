МИД РФ раскрыл подробности встречи замминистра с иностранными послами
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провёл встречу с послами Великобритании, Франции и Германии – Найджелом Кейси, Николя де Ривьером и Александром Ламбсдорфом. Дипломаты, напомним, сами запросили эту встречу. И они её получили. Но едва ли услышали то, что хотели:
Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».
Были разъяснены и принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин. То есть – без этого никаких переговоров. Никаких компромиссов по Донбассу и Крыму. И никакого доверия к Европе, которая годами обманывала Москву.
Посол Франции Николя де Ривьер, комментируя итоги встречи, назвал её «хорошей дискуссией». «Хорошей» для кого? Для Парижа, который продолжает накачивать Украину оружием? Или для Москвы, которая высказала, что думает о европейской политике, и на этом всё?
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что не ждёт чудес от контактов с ЕС. Источник в МИД РФ назвал обсуждения возможных посредников нервными попытками выдать желаемое за действительное.
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