МИД РФ раскрыл подробности встречи замминистра с иностранными послами

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МИД РФ раскрыл подробности встречи замминистра с иностранными послами


Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провёл встречу с послами Великобритании, Франции и Германии – Найджелом Кейси, Николя де Ривьером и Александром Ламбсдорфом. Дипломаты, напомним, сами запросили эту встречу. И они её получили. Но едва ли услышали то, что хотели:



Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

Были разъяснены и принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин. То есть – без этого никаких переговоров. Никаких компромиссов по Донбассу и Крыму. И никакого доверия к Европе, которая годами обманывала Москву.

Посол Франции Николя де Ривьер, комментируя итоги встречи, назвал её «хорошей дискуссией». «Хорошей» для кого? Для Парижа, который продолжает накачивать Украину оружием? Или для Москвы, которая высказала, что думает о европейской политике, и на этом всё?

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что не ждёт чудес от контактов с ЕС. Источник в МИД РФ назвал обсуждения возможных посредников нервными попытками выдать желаемое за действительное.
13 комментариев
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +6
    Сегодня, 16:24
    Послы просто решили уточнить готово ли наше руководство к переговорам-уступкам или стоит увеличить количество ударов по территории России.
    1. PASus Звание
      PASus
      +8
      Сегодня, 16:30
      В европе не всё так радужно как может показаться, схема конфликта "кто первый не выдержит" продолжает действовать.
      Но ласковая и скромная тактика руководства России по отношению к Европке вскормила безнаказанность, грозным пальчикам так никто не верит, а вот еслиб жахнуло как следует на нескольких ракетных заводах ес это было бы действенно и отрезвляюще, но ...
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +2
        Сегодня, 16:33
        Цитата: PASus
        но ...

        ...тады нашей элитке и ещё некоторой прослойке не представляющих себе жизни без путешествий по европе,закроют туда въезд,поэтому ни ни...
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          Сегодня, 17:31
          Цитата: taiga2018
          ...тады нашей элитке и ещё некоторой прослойке не представляющих себе жизни без путешествий по европе,закроют туда въезд,поэтому ни ни...
          откройте эти 20 пакетов санкций и посмотрите скольким человека уже закрыт въезд в ЕС. потом будете что писать про элиты и прочее.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 16:47
      hi К закреплению результатов переговоров можно было бы подтвердить фейерверками по 11 адресам в гейропе к Дню празднования независимости РФ.
      Военного преступника и педофила из Фашингтона предупредить, что Россия проводит принуждение к миру через силу гейропу.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 16:26
    Пришли капитуляцию предлагать, втроём, чтобы не страшно было? Им надо было не замминистра на встречу посылать, а максимум охранника у дверей. И не пускать дальше, все равно результат нулевой.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 16:43
      Человечество изобрели телефон, хватило бы и звонка
  3. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 16:38
    Дипломаты, напомним, сами запросили эту встречу.

    Из статьи выглядит как будто наоборот.
    Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Так зачем послы то встречу запросили? Что за интрига такая?
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 16:54
      Цитата: solar
      Так зачем послы то встречу запросили? Что за интрига такая?

      Европе нужна кислородная подушка, торг и плюшки, но всё это на их условиях. Горбатого могила исправит, глупость это навсегда. Больные на голову, но с апломбом.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:59
      Цитата: solar
      Дипломаты, напомним, сами запросили эту встречу.

      Из статьи выглядит как будто наоборот.

      Всё так и есть - заранее просили о встрече:
      Сообщение Лаврова о подготовке встречи:

      Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии "просятся на встречу" в МИД с его заместителем для обсуждения украинского конфликта.
      Он заявил, что их примут и выслушают, отметив, что "просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли".
      Лавров обратил внимание, что у Запада в лице "евротройки" уже была возможность повлиять на ход разрешения конфликта, однако они "отличились со знаком минус", выступив "антигероями всей этой истории" и запретив Владимиру Зеленскому подписывать в Стамбуле в апреле 2022 года уже согласованный и парафированный документ о принципах урегулирования и прекращении боевых действий.

      https://tass.ru/politika/27732471
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:11
    Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих

    На что послы сказали - ну да, мы этого не скрываем, мы этим гордимся!
    Ещё бы немецкому послу сообщили бы в 1941 году что немецкая армия ведёт себя деструктивно fool
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:42
    В общем и целом мы все в одной галере, одной системе капитала и ожидать от начальства, кроме как отсель грозить мы будем... ничего не приходится. Наивные детские мечты, как мы бахнем можно засунуть себе куда-нибудь и больше оттуда не доставать.
  6. bob03 Звание
    bob03
    0
    Сегодня, 17:56
    Были разъяснены и принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин

    Януковича в президенты вернуть хотим или Минские соглашения исполнить?
    Не понимаю ни первопричин ни мутных целей если честно. Догадываться только можно...